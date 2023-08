FÚNEBRES | 13 DE AGOSTO DEL 2023

12/08/2023 - 23:04 Funebres

FALLECIMIENTOS:

Clara Noemí Ejea (La Banda)

Estela del Valle Rodríguez

Jose Domingo Espinillo

Marquesa Marilin de las Mercedes Véliz

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el ……

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL RAFAEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FÉLIX LIVER OCHOA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/23 y espera la resurrección.

Nuevo Sanatorio Santiago S.R.L participa el fallecimiento del padre del Dr. Daniel Ochoa y ruega oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FÉLIX LIVER OCHOA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/08/23 y espera la resurrección.

José Manuel Cáceres, su esposa Nora Carabajal Loza, hijos y nietos despiden con dolor a su amigo y acompañan a su querida familia: su esposa Anita e hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria y esperan la pronta resignación de los suyos.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ARMANDO SCRIMINI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 12/08/23 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, vice intendente Gabriel Santillán, demás funcionarios de su Gabinete participan el fallecimiento del exdirector de Cultura de la Municipalidad de La Banda. Acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.





RECORDATORIO

ROSA MARCELA ISLAS DE LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/16 y espera la resurrección.

Madre querida, hoy se cumplen siete años que nos dejaste. Nunca se olvida a una persona que se ama y se pierde, simplemente uno aprende a vivir sin ella. Su esposo Mario Lescano, sus hijos Fabiana, Adrián, Dalma, Noelia y Tatiana con sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RAMONA GILDA VILLALBA DE JOZAMI

(q.e.p.d.) Falleció el 4/8/23.

Sus hijos Jota y Dorys Jozami, sus nietos Julio y Jalil invitan a las misas que se oficiarán en su memoria hoy a las 10 y a las 20 en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto al cumplirse nueve días de su partida al reino celestial. A la vez agradecen a los Directivos y personal del diario EL LIBERAL, a las comunidades educativas de los Agrupamientos 86.143 y 86.144, Instituto de Formación Docente Nº 5, Escuela Nº 6 de Silipica por su acompañamiento en el difícil trance que nos tocó vivir.

















AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RAMONA GILDA VILLALBA DE JOZAMI

(q.e.p.d.) Falleció el 4/8/23.

Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo. Que tengo yo, Señor Jesús, ¿que Tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que Tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo, si no estoy a Tú lado? ¿Qué merezco yo, si a Ti no estoy unido? Perdóneme los errores que contra Ti he cometido. Pues Tú me creaste sin que lo mereciera. Y me redimiste sin que Te lo pidiera. “San Francisco Solano”.

Sus hijos Jota, Cristina, Negra, Sandra, Mary, Abraham, hijos políticos, nietos y bisnietos invita a las misas que se oficiarán en su memoria hoy a las 10 y a las 20 en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto al cumplirse nueve días de su partida al reino celestial. A la vez agradecen a los sacerdotes Alejandro Tenti, Ramon Tenti y Luis Suarez Corneli; su hijo en el afecto Doctor Gustavo Azar. su nieto doctor Adolfo Ruiz, su sobrina doctora Silvia Villalba, doctor Jorge A. Fiad, a los incondicionales enfermeros Lourdes Herrera, Franco Mansilla y Vero Cortez, al personal de Hospital Oscar Abalos, a la comunidad loretana por estar presente en los momentos difíciles que le tocó vivir a nuestra amada “MAMA RAMO”.





Sepelios Participaciones

CAPITAL

CORTÉS, FROILÁN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Sus hijos Cristina, Carlos y Angel, sus hijos políticos Rene y Graciela, sus nietos Carlos, Miguel, Graciela, Paola, Rene, Daiana, Emilia, sus bisnietos, Maximiliano, Neithan, Ariadna y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Forres . Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

ESPINILLO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Su esposa Verta, tus hijos Jose, Javier, Paola, Sole, Luisina y Belen,hijos pol, nietos y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 10 hs en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-Servicios Sociales Amparo. Pedro Leon Gallo 341- tel 3854078683.

ESPINILLO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como yo en mi corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Luis Alberto Espinillo participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ESPINILLO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Su hermana política Delia del Carmen López, sus sobrinos Luis Alfredo, Rita Carolina, Daniel Alberto, Matías Exequiel y Cecilia Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPINILLO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Tus amigos de la Paraná y Andes te despiden con profundo pesar y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Que descanses en paz.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Sus sobrinas Mirta y Nancy Ledesma lo despiden con dolor y acompañan a su familia en estos difíciles momentos con sus oraciones.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Fallecio el 11/08/23|. Claudia Herrera, Tere Unzaga y Raúl Miranda, participan y acompañan a la Cra. Paula por la pérdida de su abuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Adriana Di Filippo y Roberto Acuña participan su fallecimiento y acompaña a Anita y su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Adriana Di Filippo y Roberto Acuña participan su fallecimiento y acompaña a su hijo Mario y familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. José Isa Assan, Delia León de Assán y familia, acompañan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Ana, sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Con inmenso pesar participamos del fallecimiento de Cholo, un gran amigo de nuestra madre y de la flia. Acompañamos a Anita, hijos y nietos en este momento de dolor, rogamos oraciones a su memoria. César Federico Herrera y flia., y Diana (Muno) Matteo.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Héctor Frola, Lucía Venturini de Frola, sus hijos Daniel, Lucrecia y Romina y Mafalda Basualdo de Frola, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Yuse Vittar, su esposa Nora y sus hijos Mercedes, Federico y Belén participan con pofundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oracion en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Fallecio el 11/08/23|. José Gómez y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a la familia rogando por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Arturo Curi, su esposa Lilyan y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Dr. Daniel Ochoa. Ruegan oraciones en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Coco Collado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y que brille para El la luz que no tiene fin.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Fallecio el 11/08/23|. Sus ex vecinos de la calle 24 de Septiembre: Mavel Navarro de Nader y flia. acompañan a su esposa, hijos y nietos con oraciones por el descanso eterno de Félix.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Fallecio el 11/08/23|. Nélida Ibáñez y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento de tan distinguido vecino. Rezaremos por su paz y descanso eterno. Nuestro más profundo pésame a su familia y amigos.

RODRÍGUEZ, ESTELA DEL VALLE (qe.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Su hijo Aldo Sosa Rodriguez, su hija politica Rosa Unzain, su nieta Ailen Ana y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 / 3854386686.

VÉLIZ, MARQUESA MARILIN DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Su madre Matilde Noriega, sus hijos Camila, Lourdes, Jerónimo, Valentin, sus hermanos, sobrinos, y primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy en La Piedad. -SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 / 3854386686.





Invitación a Misa

----------------------------------------





ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (UNCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus familiares agradecen a todos quienes los acompañaron en este duro y triste momento, e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/23|. Querida madre: te fuiste de este mundo con la tranquilidad que siempre te caracterizó pero todo lo que nos dejaste: tu amor, tu sabiduría, tu perseverancia, tus historias nos acompañarán siempre. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitamos con motivo de cumplirse los 9 días de su fallecimiento a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santuario Santa Lucía.

MORETA, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Su esposa Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta con sus respectivas familias invitan a la misa que con motivo de recordarse 20 años de su fallecimiento se celebrará, hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica y a las 20 hs. en la Iglesia de Los Padres, Yerbabuena.





La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Su hija Dolly Alejandra Jorge Ejea, y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Te perdí en un suspiro, apreté las manos para retener tu vida y se escapó entre mis dedos. Descansa en paz mi fiel compañera, amiga, madre mía. Con cariño. Su hija Dolly.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos, abu. Sus nietos Giani, Pablo, Nicki y bisnieto Valentín.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|.Pasaste por nuestras vidas como unas estrella fugaz, pero tu brillo vvirá siempre en nuestros corazones. Con mucho cariño. Su sobrino político Walter y sus sobrinas Karina, Valentina y Victoria.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Su sobrina Silvia Abdala y Rafael Lucero despiden con gran dolor a la tía Clara. Acompañan a sus hijos Dolly y Cristian.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Amiga ya partiste a la casa de nuestro creador. Ya no hay más sufrimiento. Que Dios te tenga en la gloria y te conceda el descanso eterno. Con profundo dolor acompañamos a tu hija Dolly y demás familiares. Clara Coronel de Molina y familia.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Ing. Eliseo C. Monti y su Sra. Rosa Isac y sus hijas María Luz, Natalia Rosina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Clara y acompañan a su hija Dolly y toda su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Ing. Eduardo Monti, su Sra. María del Carmen Argañaraz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Clara y acompañan a su hija Dolly y a toda su familia en este díficl momento y elevan oraciones en su memoria.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la firma Industrias Primonti SRL participan con profundo dolor el fallecimiento de Clara y acompañan a su hija Dolly y a toda su familia en este díficl momento y elevan oraciones en su memoria.

EJEA, CLARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Su cuñada Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo despiden con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Clara. Que descanse en paz.

GÓMEZ, ELBA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. Sus hijos Ricardo Estebán y Magalí Luján Abregú, sus nietas Daniela, Paula, Andrea Abregú, sobrinos José, Claudia y Susana Piaza, sus sobrina nieta Vanina Coria, hija pol. Azucena Abate, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, ELBA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. Su sobrina Inés Abregú, su cuñado Gervasio Abregú y su sobrino nieto Edgardo Abregú participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, ELBA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. Clementina Ceballes de Abate e hijos participan con dolor su fallecimientro y acompañan a sus hijos Magalí, Ricardo Abregú, su hija politica Azucena Abate y nietas, elevamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ANTONIA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Sus hijos Marcos y Juan José, su sobrina Marcela, sus hermanos Rogelia y Carlos, sob. pol. y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio de Esperanza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, FANY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/23|. Su esposo Héctor M. Generoso, su hijo Claudio E. López, vecinos Cristian E. Morales, Mónica Medina, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cement. Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amado hermano. Gran ser humano, con muchos valores, un hombre que le aportó muchísimo a la cultura de La Banda, de Santiago del Estero y el país. Te recordaremos con amor y admiración siempre. Sus hermanos Atilio (h), Eduardo, Carlos, Luis, Lucía, Juan, Marcia y María Elizabeth y sus respectivas familias.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. (Ex director de Cultura de la Municipalidad de La Banda). El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda. Acompaña a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Susana y Nelly Montenegro, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en este triste momento.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Graciela Martinez y sus hijos Luciana María y Matias Romero Martinez participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido Joshela. Envian un cariñoso saludo a su esposa, hijos, hermanos y respectivas familias. Oraciones en su memoria.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Rodolfo Segienowicz Silvia Mulki y Graciela Moreno, acompañan con pesar a sus familiares ante tan irreparable perdida.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Amado hermano, lamento profundamente tu partida. Dejas en mi corazón y en el de mis hijos que te amaron tanto y a los que les diste tanto amor y sabiduría, un profundo dolor en el alma. Mariel Scrimini y sus hijos Gabriel, Claudia y Benjamín, y Pilar y Salvador. Que descanses en Paz.





Invitación a Misa

----------------------------------------





VAULET, NOEMÍ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs en la iglesia Santiago Apóstol. al cumplirse un mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

Interior

Sepelios Participaciones

ARMOHA, LUCIANO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Su madre Miryam, su abuela Blanca, hermanos, tíos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARMOHA, LUCIANO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Dr. Ramón Méndez y su esposa Ramona participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Enzo, Anita y a toda su familia en este tan desdichado momento. Elevamos nuestra oraciones a Dios para que lo reciba en un buen lugar para su descanso.

MARTÍNEZ, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. "Más allá del sol tengo un hogar..." Inés y Eduardo Differding e hijos Cristian, Franco y sus respectivas familias, acompañan a Esteban, Pablo y familiares en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

VILLALBA DE JOZAMI, RAMONA GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/23|. "Mi Madre fue el ser más especial en mi vida, y no me alcanzará mi vida para agradecer todo el esfuerzo que hizo por mí. Ahora que no está a mi lado, extraño mucho su compañía. Te pido mi Señor que le concedas el descanso eterno. Mi Madre fue una mujer ejemplar, quien me enseño valores, y sobre todo a creer en tu palabra. Hasta el último momento mi Madre dio testimonio de ti, y nos enseñó el verdadero camino de fe. Por eso mi Dios te pido que la recibas en tu reino donde encontrara el descanso eterno. Sus hijos María Inés Jozami y Luis Torres, su nieto Luis Ignacio Torres Jozami invitan a la misa al cumplir 9 días de su fallecimiento hoy a las 10 y a las 20 en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, se ruega una oración en su memoria. Se agradece a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en este duro momento.