FÚNEBRES | 15 DE AGOSTO DEL 2023

FALLECIMIENTOS

14/08/2023

- Nilda Amparo Molina (La Banda)

- Julia Amada Varga (La Banda)

- José Luis López (La Banda)

- Teresa Mercedes Farías (La Banda)

- Mónica Beatriz Giménez

- Sonia del Valle Soria

- Alberto Alejandro Torres (La Banda)

- Alicia Sales de Mubarqui (Frías)

- Leyenda Cardoso de Barrera

- Manuel de Jesús Gorocito

- Pedro Pablo Palomo

- Avelino Horacio Clarck

- Rodrigo Héctor Luna

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Lic. LEYENDA CARDOSO DE BARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Leda Teresa, Ernesto Ramón y Susana Margarita, hijos políticos Dr. Jorge Luis Atterbury, Lelia Egusquiza, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria. Sus restos son velados sala 1, P.L. Gallo 330 y sepultados en cementerio Parque de la Paz.

Washington Inca Cardoso, sus hijos Ana Lucía Cardoso y Juan Facundo Cardoso; y sus hermanas Teresa Josefina Cardoso Venti y Cristina Josefina Cardoso de Jantzon, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Leyenda. Fundadora de la Escuela de Periodismo y de la Escuela de Perfeccionamiento Docente de la Provincia, escritora, destacada docente y Rectora de la Escuela de Comercio de Termas de R. Hondo. Dirigente del Peronismo, dueña de un carisma que marco huella en nuestra sociedad. La despedimos con amor y rogamos a Dios que la lleve al Paraíso que nos prometió.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Lic. LEYENDA CARDOSO DE BARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/23 y espera la resurrección.

Luis Alberto Coronel, su esposa Graciela Bravo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Leda y Jorge y sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Lic. LEYENDA CARDOSO DE BARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/23 y espera la resurrección.

María Elena Leal y Cristina Donzelli acompañan a sus amigas Leda y Susana y sus respectivas familias en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Lic. LEYENDA CARDOSO DE BARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/23 y espera la resurrección.

“Qué brille para ella la luz que no tiene fin”.

Virginia Campos, LeticioSúarez, Teresa Amadey, VeliaRusso, Carmen Ulman, Carmen Lucía Quinzio, Margarita Inés Drube y Lilia Portillo, exprofesores de la Escuela de Perfeccionamiento Docentes, acompañan con dolor a familiares y amigos de quien fuera nuestra querida rectora y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LEANDRO ARIEL GÁLVEZ AUAT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/23 y espera la resurrección.

Te fuiste mi querido Leandro dejándonos un profundo dolor, sin poder explicarnos.

Sos un gran Ángel. Tu tía de corazón Silvia Poloni, abrazo a sus padres, hermanitos y familia. Dios te tenga en su gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LEANDRO ARIEL GÁLVEZ AUAT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/23 y espera la resurrección.

“Qué el Señor te cubra con su manto”

Su tía abuela Beby Auat, sus hijos Pablo, Juan y Diego Vecino con sus respectivas familias, participan con profundo dolor la inesperada y trágica partida del querido Leo. Que el Señor dé fuerza a sus padres, hermanos y demás familiares para sobrellevar tanta tristeza. “Vivirás en nuestro corazón”.

PARTICIPACIÓN DE FALECIMIENTO

MÓNICA BEATRIZ GIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el14/8/23 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

INVITACIÓN A MISA

ANÍBAL BALDOMERO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 6/8/23 y espera la resurrección.

“Su luz y el amor que entrego a todos permanecerá en nuestros corazones”. Su esposa Paula, sus hijas Patricia y Marcia, hijos políticos Facundo y Jose, sus nietos, Máximo, Valentino, Milena, Luana y Briana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. Santiago Apostol con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CELESTINA PAZ DE JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el día 15/11/22 y espera la resurrección.

Te extrañaré cada día que sea necesario. Hasta que deje doler.

Invitan a misa al cumplirse 9 meses de fallecimiento, sus hijas Ineria, Adela y nietos, en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs. Ruegan una oración a su memoria.

AGRADECIMIENTO

HÉCTOR MARTÍN RAMOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/23 y espera la resurrección.

Su esposa María Ysabel Ledesma, agradece a todas las personas que de una u otra manera estuvieron presente en difícil trance que nos toco vivir. Médicos y enfermeras del sanatorio San Roque, cuidadoras. Familia de Entre Ríos y vecinos del Bº El Paraíso (L. B), gracias por estar.

INVITACIÓN A MISA

GLORIA DEL VALLE GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/13 y espera la resurrección.

Hace 10 años que partiste al Reino Celestial, de la mano de la Santísima Virgen María. Desde tu morada de luz y paz me guías y acompañas en mí caminar en esta vida. Tu presencia sigue viva en mi corazón. Tu hermana Dora Angélica González invita a la misa a celebrarse en su querida memoria hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Eleva oraciones por su descanso en paz.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA CRUZ DE MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/22 y espera la resurrección.

“Los abuelos nunca mueren, porque viven eternamente en nuestros corazones”

Mary Mary abuela, mujer admirable, no has muerto y nunca lo harás, porque no se muere cuando el corazón deja de latir, se muere cuando los recuerdos dejan de existir.

Que dichosos fuimos al tenerte como madre y abuela, quererte fue fácil, pero olvidarte será imposible.

Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus nietos/hijos María, Débora, Ezequiel y Gabriel, sus bisnietos Macarena y Benjamín y nietos políticos Carlos, Elio y Mayra invitan a la misa a realizarse hoy a en la parroquia Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa (Colón Sur 543) a las 19 hs.

Rogando por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

ROSA SOFÍA AQUINO PADILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/98 y espera la resurrección.

“No hay un solo día en el que no piense en ti, mi dulce niña. Tu partida dejó un vacío inmenso en mi vida. Recuerdo los momentos que compartimos juntas, tu risa llenaban i mundo de alegría, tu sonrisa iluminada cada rincón de mi ser. A veces, me pregunto cómo sería tu vida ahora, qué sueños habrías cumplido y qué logros abrís alcanzado. Aunque el dolor de tu ausencia nunca desaparecerá, honro tu memoria cada momento de mi vida. Tu espíritu sigue vivo en mi amor eterno por ti. Te amo más de los que las palabras puedan expresar. Descansa en paz, mi niña amada”. Con amor eterno tu mamá María, tus hermanos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy 15 a las 20 hs. en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín.

ASSEPH, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Sus primos hermanos Silvia, Migui y Rosi Assef y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Carlitos, rogando pronta resignación a su familia. Hasta siempre primo que Dios te tenga en tu santa Gloria.

ASSEPH, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar". Juan y Juani Gómez. Kattya y Mafalda Giménez. Alejandro Poupard. Acompañan a la familia en este difícil momento.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sus hijos Leda Teresa, Ernesto, Ramón, Susana Margarita, h. pol. Jorge y Lelia, nietos Silvina, Jorge, Leda, Guillermo, Carlos, Belén, Mariana, Ramiro, Matías, Juan, Luciana, part. su fallec., serán inhumados a las 11 hs. en el cement. Pque. de la Paz. P.L.Gallo 330 (s.v.) Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su hermana Zully Cardoso de Juárez, sus hijos Daniel y Sergio y respectivas familias participan con inmenso dolor la partida de su muy querida hermana Leyenda y ruega al Señor la reciba con mucho amor.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sus sobrinos Monona y Sergio y su sobrina nieta y bisnieta Brenda y Alice te despiden con mucho amor y que en paz descanses

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Las socias de La Mesa Redonda Panamericana Santiago del Estero y Francisco de Aguirre, acompañan a la familia de Leyenda Cardoso de Barrera en tan dolorosos momentos por la pérdida de quien fuera una personalidad importante en la Institución con su inteligencia brillante y creativa. Sus amigas queridas la recuerdan con inmenso cariño y elevan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Morro y Rosa Elena despiden a la querida Leyenda con mucho dolor y acompañan a sus hijos y nietos compartiendo su pesar ante la partida de esta gran mujer.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Willy Ávido y María José Filippa junto a sus hijos Augusto y Virginia despiden a Leyenda con afecto y acompañan a sus hijos y nietos con oraciones.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Santiago Murias y Marta Filippa junto a sus hijos Manuela y Tomás despiden a Leyenda con afecto y acompañan a sus hijos y nietos con oraciones.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Fernando Filippa (h) y su hija Milagros despiden a Leyenda con afecto y acompañan a sus hijos y nietos con oraciones.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Familia Oller, Mercedes, Juan, Carlos y Julia despiden con amor a la amiga entrañable de su abuela Ñampi. Descansa en paz querida tía Leyenda.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. "Que brille la luz que no tiene fin para nuestra querida tía Leyenda. Carlos Litvak Cardoso, Liliana Peláez y sus hijos Florencia, David, María Virginia y Marcos Litvak Peláez. Elevan oraciones a su Jesús nuestro Dios por su eterno descanso y acompañan con cariño a sus queridos hijos.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Amanda Petinicchi, Carlos Alejandro y Dra Maria del Huerto López Moreno despiden a una ejemplar, brillante y distinguida mujer. Acompañamos con afecto a su familia en esta circunstancia.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. La comisión directiva del club de los Abuelos participa con dolor el fallecimiento de la madre de su socia Leda Barrera. Rogamos oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sara R. de Garbi participa con gran dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Leda Arterburi. Eleva oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. " En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros " Los compañeros y amigos de su hija Susana, promoción 1971, de la Esc. Normal participan con pesar su fallecimiento y acompañan a ella y flia en estos momentos de dolor!! Elevamos oraciones por su eterno descanso

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. La promoción 1964 de la escuela Normal Manuel Belgrano participa con mucho pesar la partida de Leyenda mamá de nuestra querida compañera Leda. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para ella la luz eterna

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Mirta Vizgarra, Alberto Castro, Sonia Filippi ,Pitín Martínez, Tere López y Lucía Quinzio, amigos de sus hijos Leda y Jorge participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria..

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. "Que el Señor le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Hugo Bernabé Alderete Terrera, Viviana González, sus hijos Alejandro, Emilio y Fernando y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a toda la flia Barrera Cardoso en tan difícil momento elevando una oración en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Lic. Maria Inés del Rosario Suárez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable y querida amiga Leyenda. Ruega una oración en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Carmen Palumbo de Leguizamon participa con pesar el fallecimiento de su socia honoraria y amiga,la querida sra Leyenda .El señor la reciba en su gloria y le dé descanso eterno. Acompañan. a sus fliares y ruegan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Graciela de Karam participa el fallecimiento de la madre de su amiga Leda. Ruega una oración en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Dr. Miguel Zirpolo, su esposa Marta Blanes, Rosalía Beatriz Zirpolo, Rosa María y Miguel Eugenio Zirpolo Blanes participan su fallecimiento.QEPD.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Marta Agüero Abal de Argañarás y María Josefina Argañarás Agüero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Leyenda, rogando al Señor la reciba en su gloria. Oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Alicia Silvia Martínez de Najarro, sus hijos Rodrigo y Ana Valentina con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amiga Leyenda y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Siempre te recordaremos con gran cariño. Graciela Grimaldi y María Josefina Martínez Grimaldi.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su amiga Ema Figueroa de Moya y Lionel Moya, despiden a su gran amiga. Elevamos oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Carlos Pandolfi y flia acompañan en este momento de dolor a su consuegra Leda Teresa Barrera de Atterbury y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Alba de Pandolfi y Anita Duelli participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su hija Leda y flia. Elevamos oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. La Rueda de la Amistad del Rotary Club Sgo. del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga y socia Leda Barrera de Atterbury. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. La Caja Social del Colegio Absalón Rojas acompañan a su compañero, profesor Jorge Atterbury, en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic.(q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Prof. Sara Celia Aguirre lamentan la pérdida de su inestimable amiga Leyenda y acompañan a sus hijos, nietos, bisnietos en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Edith Urtubey y familia la despiden con pesar. Que descanse en paz.

CLARCK, AVELINO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su esposa Norma sus hijos Maximiliano, Florencia, Joaquín, Natalia y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Weisburd. Cob. Hamburgo Cía. de Seguros S.A. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Falleció el 10/08/23|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan su fallecimiento y abrazan a sus hijos en estos momentos de dolor. Dios les conceda paz y resignación ante esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sus hijos Valeria, Roxana, Agustin, Claudio, Gustavo, Oscar h. politicos nietos bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

GOROCITO, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Sus hijos Claudia, Silvia, Mario, Cecilia, h. pol. Valeria, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados, Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, RODRIGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su esposa Marta Santillán, sus hijos Joaquín, Marcelo, María de los Ángeles, Luciano y Miguel, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385- 5357628.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. López Lauro Antonio(Pili) y familia participan y acompañan con dolor a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan con dolor el fallecimiento del papá del Dr. Daniel Ochoa y elevan oraciones en su memoria.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. "Qué brille para él la luz que no tiene fin". Nene, Betty y Porota Bravo Almonacid de Campos y familia elevamos una oración en su memoria y acompañamos a su esposa Anita, hijos y familia con mucho afecto, rogando que María Santísima los ayude a superar este momento de dolor. Q.E.P.D.

OCHOA, FÉLIX LIVER ( q.e.p.d.) Falleció el 11/08/23|. Victoria Acosta de Llapur, sus hijos Dorita y Jorge Llapur y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento tan triste a su querida esposa Anita y a sus hijos Daniel, M.; Gustavo y Alejandra. Elevamos oraciones en su querida memoria. Cholo querido amigo ya descansas en paz.

PALOMO, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su madre Norma Leiva, hnos. Luis, Olga, Norma, Laura, hnos. pol. David, Juan, Dante, sobrinos y demás fliares participan su fallec. sus restos serán inhumados en cement. de Pozo Hondo a las 13 hs.casa duelo P.L. Gallo 396 s.v. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Sus hermanos Manuel Orlando Roldan y Ema Argentina Paz, Sobrinos Ariel y Silvina Roldan Paz y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Sus hermanos María Teresa Roldan y Daniel López, sobrinos Yessika, Pamela, Emannuel y Joaquin Lopez Roldan y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. María Teresa Acosta Gorostiaga sus hijos: Agostina, Jorgelina, Fabiola y José Sirena Acosta, acompañan a Mariana y a sus hijos Juan Carlos y Mariana, con dolor,por la pérdida de su señor padre. Que descanse en paz.

ROLDÁN, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Mariana: Rogamos al Señor por el eterno descanso de tu esposo Carlos y te ayude con su misericordia a sobrellevar con resignación el tremando dolor que estás pasando con tus hijos: Marianita y Juan Carlos.Tu ex compañera en la docencia Elia y su esposo Néstor S. Prados. Ruegan y ofrecen oraciones al Señor, para que brille para él la luz que no tiene fin.

ROLDÁN, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Sus sobrino y ahijado Gabriel Avila, su esposa Nilda, Sobrinos Nietos Micaela y Franco y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Tu Hermana del corazón y comadre Amalia Sosa de Cisneros, su sobrino Martin Cisneros desde San Fernando del Valle de Catamarca participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parque El Descanso.

SORIA, SONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su esposo Luis Gerez ,su hna politica Yolanda Jerez y flia ,Luis Jerez y flia, Ramón Jerez y flia Javier Jerez y flia, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

FARÍAS, TERESA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Mami tu partida nos deja el corazón destrozado ,Pero confiamos en que estas en los Brazos del señor ,danos fuerzas para continuar ,te amaremos por siempre. Sus hijas Laura, Verónica ,Natalia ,Teresita y Esposo Walter. Sus restos son velados en sala velatoria Aires del pinar España 785 (L-B) y serán inhumados en el Cementerio Aires Del Pinar hoy a las 10:30 Hs.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Acompañan con mucho dolor y amor a Natalia y Oscar y a toda su familia. Sus tíos Diego Vecino Auat, Anali Zamora y sus primos Tomas, Facundo y Catalina Vecino Zamora. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Acompañan en su dolor a toda su familia. Su tía abuela Beby Auat, sus tíos Pablo Vecino, Juan Vecino y Diego Vecino. Que brille para el la luz eterna.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. " Vuela Alto Leandro niño bueno quedas en el corazón de todos nosotros". Siempre te querremos amor. Descansa en paz, envía paz a tus padres y hermano. Sus tíos Tita Auat y María Fiad y flia

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Participa con profundo dolor la partida y acompaña a su prima Natalia y familia, a su abuela Miriam y demás familiares, en estos momentos tan duros que les toca atravesar. Elevamos oraciones. Su primo Rody Saad Auad y familia.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. "Todo Chapa", Guillermo Goytea, empleados y familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus padres y hnos. en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Domingo Juan (Toti) lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con sincera solidaridad a sus padres Natalia y Oscar y a sus hermanos en esta circunstancia particularmente penosa.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Alberto Auad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración a su querida memoria.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|."Señor tus caminos no son nuestros caminos, tus caminos son siempre los mejores". Nora Auad, sus hijos Ana, Jorge, Lidia y Sabrina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. José Luis Abud, Silvina Coronel y sus hijos María Silvina, Nahir y Nacho Abud lamentan profundamente la partida de Leandro al Reino Celestial y acompañan a toda la familia Gálvez- Auat en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Monona Barea y familia lamentan el fallecimiento de Leandro y acompañan toda su familia en este doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin".

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. José Miguel Abud y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Oscar Auad y Laura Costa e hijas, Magali Auad, Silvina Auad y Virginia Auad acompañan a la flia. Galvez Auat en este momento de dolor y elevamos una plegaria a nuestro señor por su eterno descanso.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. "Que el Señor te dé el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin". El instituto Mater Dei nivel Secundario, ex colegas de su mamá Natalia participan con profundo dolor y acompaña a su familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones por nuestro ex alumno Leandro.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Fernando Filippa y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos en este difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Luisina Matteucci, su esposo Andrés Nassif y sus hijos Ámbar y Amadeo, acompañan a su amiga Natalia y a toda la familia Galvez Auat en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria. Y que brille para él la Luz que no tiene fin.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Alejandro y Miguel Ángel Auat participan su fallecimiento. Acompañ a sus padres, hermanos y familiares

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Alejandro Daniel Neme y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Hacemos llegar nuestro pesar a la flia Gálvez colaboradora de la misión del Banco de Alimentos Santiago del Estero.

LÓPEZ. JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el14/8/23|. Su esposa Juana Angélica Romero, sus hijos José Eduardo y Judith, hijos Pol, Alicia y Juan, nietos Matías y María José y demás fliares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

MOLINA, NILDA AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sus hermanos, Jorge, Alicia, Graciela, Nora, tus sobrinos, Belen, Exequiel, Florencia, Lucrecia, Nicolas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer. -SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 / 3854386686.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Raúl Ángel Valladares, participa con gran dolor el fallecimiento de su querido exalumno de la Esc. Industrial Sgo. Barabino. Un abrazo a su esposa y hermanos.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (JOSHELA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Familia de Aurelia Ávila, participan con especial recogimiento, el deceso del hermano de Carlitos Scrimini, el Dr. de la familia, Teresa y demás familiares y oran profundamente para que el alma de este gran poeta, descanse en paz y brille para él la luz eterna de Cristo.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Agradezco la relación que entablamos basada en el respeto, el afecto y, en mi caso, admiración. Te recordaré siempre como un buen amigo y ciudadano particularmente valioso. Abrazo en esta hora de dolor a tus hermanos Carlos y Juan y a todos tus familiares. Domingo Juan (Toti).

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del querido Joshela, y acompañan a su hermano Juan y flia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Leandro Taboada, Maria Inés de Gorostiza y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Compañeros del Taller de Danzas Folclóricas de la Sociedad de Folcloristas Santiagueños participan con pesar el fallecimiento del hermano de Marcia y la acompañan en este doloroso momento: Lucrecia, Ma. Mercedes, Facundo, Teresita, Rosi, Chiqui, Lilia, Lorena, Julia y Ma. Inés. Ruegan oraciones en su memoria

SCRIMINI, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Ing. Mario Simon y familia participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a sus familiares. La Banda perdió un referente de la cultura.

TORRES,ALBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sus hermanos, sobrinos,amigos y demas fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardin del Sol. COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3584 386686.

VARGA, JULIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sus hijos, Roberto, Domingo, Elizabeth, Marcelo, hijos políticos, Silvina, Romina, Roxana, Lucas, nietos, bis nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de JARDIN DEL SOL. -SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 / 3854386686.

ARMOHA, LUCIANO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Socios, bioquímicos, personal técnico y administrativo del instituto Bioquímico de Salta Complejidad (IBAC Srl) acompañan a su hermano Enzo y Anita y a toda su familia en este doloroso momento, rogando a Dios los asista y les de fuerza necesaria para superar esta tan irreparable pérdida.

DÍAZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Dale el descanso eterno. Su esposa Blanca Acosta, su hijo Eusebio Díaz, sus hermanos políticos junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Que descanse en paz en la casa celestial. Choya.

GONZÁLEZ, MANUEL REGINO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del empleado Franco Gastón González y Ruegan oraciones a su memoria.

SALES DE MUBARQUI, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. Excelente esposa, madre, abuela, hija, hermana, suegra, amiga. Una mujer virtuosa, amadora de su familia, su hogar, sus plantas, sobre todo amadora y temerosa de su Dios.. Hoy. Su esposo, hijos, nietos, hijo e hija política, nueras, familiares y amigos la despiden. Sus restos descansan en el cementerio Parque de Frías. Agradecemos a todos los que la acompañaron desde siempre y en estos días de enfermedad. Goza ya de eterna salud. Sal 23:6: "Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y entraré a la Casa del Señor para quedarme allí para siempre".

JUÁREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Una bellísima morada te espera más allá del Sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas praderas del cielo, siempre llevaré conmigo hermosos momentos vividos. Participan sus padres, hermanos y sobrinos al cumplirse tres años de su partida, y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas