FÚNEBRES | 17 DE AGOSTO DEL 2023

FALLECIMIENTOS 17/8/23

- Marcela del Valle Carabajal

- Teresa Alba Ramírez

- Tomasa Chapa

- María Liliana Gramajo (Forres)

- Manuela Ermelinda Orellana

- Alfredo Orlando Godoy (Fernández)

- Angélica Torrez

- María Esther Ibarra

- Sara Ramona Medina (La Banda)

- Juan Ramón Hoyos (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TERESA ALBA RAMÍREZ

Falleció el 15/8/23

“Cuando una abuela parte nuestro corazón se acostumbra a mirar al cielo. Hoy te despedimos con un inmenso dolor porque fuiste como una segunda madre para nosotros. Te amaremos por siempre”. Su nieto Abel, su nieta política Dolores y sus bisnietos María Gracia y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TERESA ALBA RAMÍREZ

Falleció el 15/8/23

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Sus hijos Teresita y Raúl, nietos Abel, Lourdes y Agustín, sus bisnietos María Gracia y Felipe participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA BRUNET

(q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|.

Con profundo dolor despedimos a Ela: Enrique, Kiko, Enita, Meca, José, Patricia y Graciela acompañan a sus amigos Lili, Ale y Ramón. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA BRUNET

(q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|.

Señor recíbela en tu Reino y que goce de vida eterna. Querida Ela descansa en paz. Miguel Fidel Brunet, Adriana Brunet y flia, Silvia Brunet y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento.

RECORDATORIO

CHAVEZ, CARMEN JOSEFA (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 17/08/2023 y espera la resurrección.

“Cuando puedas vuelve… Tan solo un ratito, lo suficiente como para mirarte a los ojos una vez más y tomar tu mano. Vuelve así, sin avisarnos, a cualquier hora del día. Te estamos esperando, porque nos encantaría volver a verte tan solo una vez más. Quizás no sepas la falta que nos haces, por eso te pedimos “Vuelve”… Prometemos no llorar, ni intentar retenerte. Simplemente queremos ver tu sonrisa una vez más, aunque sea la última vez. Es que quedo un hueco en el corazón y es por donde se cuelan los recuerdos y todo el amor que te teníamos. Por eso vuelve y tápalo con una última palabra. Vuelve con un abrazo que reconstruya el alma, que selle las fisuras que provoco tu partida. Vuelve y te dejaremos ir, partir, sin reproches con nuestra mejor sonrisa. Al cumplirse 6 meses de la partida física. Su esposo, hijas, nietos la recuerdan con mucho amor y elevan oraciones para su descanso eterno. Invitan a la misa a oficiarse este sábado a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

INVITACIÓN A MISA

ESTHER BEATRIZ ACOSTA DE FERREYRA

(qe.p.d.) Se durmió el 17/8/22…

Querida Esther, te extraño mucho igualmente tus hijas y nietos. Hace un año que partiste a la casa del Señor que es la eternidad, donde la luz no tiene fin. Descansa en paz amor. Tu esposo Máximo Francisco, tus hijas Roxana Edith y Adriana Paola, tus nietos Maia Paola, Tomás Agustín, Gonzalo Francisco y María Victoria invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la Pquia. Santa Rita de Cascia.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ LÓPEZ (Polo)

(Q.E.P.D) Falleció el 08/08/23

Polo aun no tenemos consuelo a tu inesperada partida, nos reconforta saber que estas en el reino celestial. Su esposa Marina, hijos, hijo del corazón (cachito), hijos políticos y nietos invitan al responso a realizarse hoy en el cementerio de Beltrán a las 15:00 hs al cumplirse 9 días de su viaje a la casa del señor. Pedimos oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

FELISA VALLEJO DE SERRANO

(qe.p.d) Se durmió en el Señor el 17/8/80 y espera la resurrección.

Querida mamá: gracias por el gran amor, que nos diste a lo largo de tu vida. Sigues siempre viva en nuestros corazones.

Tus hijos Gloria, Graciela, Enrique y Darío, su hija política Nilda Rivero, sus nietos, bisnietos, al recordar hoy un nuevo aniversario de tu partida elevan oraciones al Padre Dios.

INVITACIÓN A MISA

NATIVIDAD FRANCISCO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

“Hoy hace un mes de tu partida y cada día, se siente más tu ausencia. Tu esposa Blanca San Pablo, hijos Karina y Fabián, su hija política Marian y sus nietos Franco Montenegro y Francisco Gómez Pereyra, su hermana Porota, sobrinos y primos agradecen a los compañeros de sus hijos Karina y Fabián, al presidente, comisión directiva y simpatizantes del Club Güemes, a los vecinos del barrio Colón y a todos las personas que de una u otra manera, han hecho llegar las condolencias a la familia. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial. Descansa en paz.

ASSEPH, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Carlos Benjamín Asseph, socio de la institución, Ruega oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARCELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su esposo Esteban Delgado, sus hijos Marcelo, Esteban, Rita, su nieta Sofia y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Maria Cob hamburgo servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386682.

CHAPA, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Sus hijos Raúl Mario Chapa, Petrona Beatriz Chapa, Zulema del Valle Chapa y Ramón Ernesto Chapa, sus hijos políticos Héctor Armando Ibarra y Nery Orlando Ruiz, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

CHAPA, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Su hija Petrona Beatriz Chapa de Ybarra, su hno. político Hector Armando Ybarra, sus nietos Valentin, Fenando, Victor, Raul, Susana y Oscar Ybarra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CHAPA, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Los hermanos politicos de su hija Petrona Beatriz: Noemí Ybarra de Aranda, Ramón Antonio Aranda, Norma Ybarra de Tesoni, María Cristina Ybarra de Di Paolo, Raul Carlos y Dante Ybarra y familia participan con dolor su fallecimiento.

CLARCK, AVELINO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Sus amigos Hugo Paz, Mercedes Sosa, Silvio Daverio, José Yocca y Alfredo Quiroz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

IBARRA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Su esposo Chingolo, sus hijos Sandra, Fredy, Belen, Mario, Alfredo , Florencia , Lorena y Guada y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 16 hs el cementerio San antonio. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-SERVICIOS SOCIALES AMPARO.

ORELLANA, MANUELA ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Su hija Luciana su hijo politico David sus nietos Tomas, Nahuel, Guadalupe, Mia, y Iara y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio la Piedad COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

ORIETA, GRACIELA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus compadres Luis Galván y Marta Cinquegrani ,hijos Adriana (a) Gustavo y Marcelo acompañan a sus hijas Lucrecia y Raquel, nietos Santiago y Ramiro en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria sus restos fueron cremados.

ORIETA, GRACIELA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su vecina Mónica Salik, Eduardo Rapetti y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios resignación para sus hijas y nietos.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su hija Teresita González, su esposo Raúl Acosta ,sus hijos Abel, Lourdes , Agustín, Dolores, Fernando y Agustina y sus nietos María Gracia y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su hijo Pablo González ,su esposa Carina Amadey y sus nietas Renata,Ernestina y Felicitas participan con profundo dolor su fallecimiento. La despiden con amor y ruegan oraciones a su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su hijo Carlitos y su esposa, Olga ,sus nietos Andrés y Diego, María del Carmen y Ailen,sus bisnietos Tomas y Gerónimo participan y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz querida Mamila!! ."

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus hijos Teresita, Carlitos y Pablo, sus nietos, h. pol. y bisnietos partic,.con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de La Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

RAMIREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Comisión directiva, personal y socios del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del secretario del interior y socio; Dr. Pablo Gonzalez y suegra de la Dra. Carina Amadey. Se ruega una oración en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Dr. Ignacio Catella y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y colega Dr. Pablo Gonzalez. Se ruega una oración en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Ramón Chamorro, Susana Lozano y Susana Chamorro, sus hijos Coni y Juan, Vico y Pablo, Rocio y Santi y Facu y Pili y nietos acompañan a sus queridos sobrino Pablo y Carina y flia en este momento tan triste y ruegan una oración por el alma de Tere.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su consuegra Anahi Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl , Carla ,Mariano y Carina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus cuidadoras y acompañantes Delicia ,Mirta y Eli lamentan su partida y acompañan con dolor a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. El Consejo directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de Teresa Alba Ramírez mamá de nuestro colega Od. Pablo Nicolás González. "Que brille para ella la luz que no tiene fin

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Nora Acosta,sus hijos Marcos y María Laura Amerio despiden con intenso cariño a la querida Mamila .Abrazan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMIREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. CPN Roberto Soria, María Carreras, sus hijos Emanuel, Daniela y Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre y madre política de sus amigos Tere y Raúl. Acompañan en el sentimiento a sus nietos Abel, Lourdes y Agustín. Ruegan una oración en su memoria.

RAMIREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. "El Señor es mi pastor: nada me falta; en verdes pastos el me hace reposar". A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. (Salmo 23, 1-2). La comisión directiva de la Unión Obreros de la Industria Maderera de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de la contadora de la institución Teresita González. Eleva oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Cesar Barraza, su esposa Anita Jimenez y sus hijos acompañan a sus hijos Teresita y Raul y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. "Felices los que tienen hambre porque serán saciados ". María Alejandra Vital , José Bravo Yanuzzi ; hijas : Micaela y Julia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su contadora, acompañan a demás familiares y elevan oraciones en su memoria.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. No os maravilleis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5:28.LB. Sus hijos: Ramona, Rosa, Víctor Hugo, Teresita; nietos: Cecilia, Alejandro, Diego, Oscar; Bisnietos: Julieta y Octavio; Hermanos: Isabel, Blas, Julia, y demás familiares participan con profundo dolor su partida.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Su hija Rosa Silva, sus nietos Alejandro, Anita y Diego Bilotti. Participan con profundo pesar su fallecimiento.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. El presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Área, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central participan el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Oscar Silva.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Compañeros de Oficina Prensa, Cristian Nasif, José Pujol, Sebastián Yanuccdi, Mónica Moreno y Alejandro Molinari, con profundo dolor participan el fallecimiento de la madre de Oscar Silva. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Anita y Pepe Santucho, sus hijos Daniel, Carolina y Jimena, con sus respectivas familias acompañan a Rosi en la irreparable pérdida de su mamá Toña. Se ruega oraciones en su memoria.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Luisa Bilotti participa y acompaña en su dolor, a su cuñada Rosa y a toda su familia, el fallecimiento de su mamá. Toña: misión cumplida! Duerme tranquila en los brazos del Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Señor recíbela en tus brazos y concédele la vida eterna. Los amigos de su hija Rosita: Cecilia, Antonia,Bety,Yuly,Ivonne,Rita,Jorge, Rubén, Luis, César y Ramón, la acompañan en estos momentos de profundo dolor ante la partida al Reino celestial de su querida Madre. Ruegan oraciones en su memoria, y piden al Altísimo consuelo y resignación para su familia.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Los compañeros de trabajo del 2º piso junto con los señores vocales del Tribunal Oral Penal acompañan a su hijo Victor Silva en tan difícil momento, rogando fortaleza para el y su familia, deseando un eterno descanso a su madre.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Compañeros de oficina de su hijo Oscar: Marta Arena, Belén Ramirez, Cecilia Noguera, Joana Pilan participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Grupo de trabajo Marta Arena participa con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro militante Oscar Silva.

TORREZ, ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus hijos Mercedes, Leopoldo, María, Angélica, nietos, bisnietos, sobrinos e h. pol. partic. con profundo dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. "A un mes de tu partida y con la aceptación Cristiana que descansas en la paz del Señor, te recordamos con el amor que nos dejaste". Tu madre Evelina, tu compañera Marta, tu hijo Juan Cruz y tus hermanos Amado y Marcela, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

DÍAZ, RICARDO DEL CARMEN (Rico) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/22|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre. Se ruega una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ VDA. DE GEREZ, NINFA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. ¡Qué dolor tu partida!! ¡Gracias por tu inmenso amor!!!. Su familia agradece todas las condolencias y muestras de afecto y cariño recibidas ante su partida al Reino de Dios e invita a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia Inmaculada Concepción a las 20 hs. al cumplirse nueve días de su fallecimiento y nueve meses del fallecimiento de su hijo Ernesto Armado Gerez

OVEJERO DE CUELLO, MARÍA MANUELA (Mangocha). (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijas Marta, Mirta y Mayca, nieto y demás familiares invitan a la misa a celebrarse en su querida memoria, hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre.

BRUNET, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus sobrinos Juan C. Brunet, Stella M. Nallim, sus hijos Diego, Pablo, Germán, Ramiro y Noelia Brunet participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

GÁLVEZ AUAT, LEANDRO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/23|. La Firma Raineri Rdamientos y personal de la misma participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el sentimiento a toda su familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, JUAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Su esposa Delia Elizabeth Martínez sus hijos Delia Martínez, German Martínez, Alejandro Martínez, Romina Martínez y demás filiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787 - cel 3854 386686.

MEDINA, RAMONA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Su hija Graciela Liliana, su hijo pol Ramón Humberto, sus nietos Hernán, María, Guillermo, Álvaro, su sobrina Soledad y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 en el cementerio de La Misericordia. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros SA. - Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La plata 162 - tel 4219787 - cel. 3854 386686.

MEDINA, RAMONA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Te fuiste de nuestras vidas tía querida, dejaste tanto amor entre todos nosotros. Siempre te recordaremos. Sus sobrinos Soledad Medina, Milagros Almendrita y Guillermo García.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su hijo Oscar Ruiz y su sra. Mónica Manfredi, sus nietos Ivana, Javier y Mayra, Vanina y Cristian, Gastón y Andrea, sus bisnietos Franco y Gaspar. Siempre te recordaremos. Descansa en paz.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus sobrinos René ,Nela Raúl ,Liliana y Mauricio acompañan a sus hijos Ángela y Oscar con sus respectivas flias por la pérdida de la querida Bety . Oramos una oración en su memoria .QEPD

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus sobrinos Nilda Arismendi y Rubén Coronel, sus sobrinos nietos Ramiro, María Belén, Candela Coronel Arismendi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su sobrino Carlos Arismendi, sus sobrinos nietos Eleonora, Irupé, Huarmi y Jacinto Arismendi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Beti, Negri, y Cachi Ruchelli amigos de sus hijos Oscar y flia y Ángela y flia participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Te despedimos con una sonrisa por todo lo vivido y por todo lo compartido. Vuela alto Betty y descansa en paz. Los amigos de sus hijos Roxana, Pipi y sus hijos Franco e Iván participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Ada Beatriz Costilla y sus hijas Miriam y Roxana acompañan con profundo dolor a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". José Reyes, Lucía Cristina, sus hijos Malena; Marcos; Romina; Facundo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la amiga Ángela y demás seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Juan Carlos Figueros sus hijas Analía, Valeria, e Ivana y flia. participan su fallecimiento.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Porota de González participa su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. César Monti, Patricia Gadda y familia participan el fallecimiento de la mamá de la amiga Angelita Ruiz. Ruegan pronta resignación a su familia.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. El Consejo directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de Adelaida Beatriz Pérez, mamá de nuestra colega Od. Ángela Ruiz. "Que brille para ella la luz que no tiene fin ".

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Señor mío hoy venimos ante Ti a buscar consuelo por la partida de mi comdre,hermana y amiga Bety ,no puedo evitar la tristeza nos deja una parte de nuestro entorno familiar ,pero tenemos la paz y el consuelo que ya estas junto a tus seres queridos que te presidieron. Tu comadre,Carmen de Conde,tu ahijado Rody,tus sobrinos Ariel y flia ,Karina Lourdes y familias Álvarez de Suncho Corral.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Magui Montero, Sandra Garcia y familia, Silvina Garcia y Diego Perez Carletti y familia, Norma Montero de Pacheco y Sergio Pacheco y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Betty y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sergio Marinoff , Silvina Manfredi y sus hijos Florencia, Silvina, Agostina y Sergito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Oscar y Angelita y demas familiares en tan doloroso momento.Elevan oraciones en su memoria

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Pancho y Gladys Olivares, Susana y Dito Ledesma y María Silvina y Sergio Marinoff acompañan en el dolor a sus queridos cuñados Oscar Ruiz y a su esposa Mónica Manfredi, a sus sobrinos Ivana, Javier, Vanina y Gastón en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones por el descanso eterno de Bety en brazos del Señor.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Nene Grana de Manfredi despide a su querida consuegra Bety recordando los hermosos momentos compartidos en familia y la alegría de haber podido recibir en sus brazos a sus adorados nietos y bisnietos Franquito y Gaspar. Bety descansa en paz, recorriendo los verdes prados donde la luz eterna no tiene fin. A ti llegará siempre mi cariño.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Angelita; Bety desde el cielo te está diciendo "No me llores, estaré siempre con ustedes en el perfume de las flores, en el trino de los pájaros y ocupando un lugar importante en la mesa familiar, en las reuniones compartidas con los miembros allegados y queridos y en cada hecho importante de la vida. La familia Manfredi-Grana te acompaña en este difícil momento y le envía saludos y cariños a Carlos, Carla y Josecito.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Diego Pérez Carletti y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de Bety y acompaña a toda su familia en este momento.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Ángela Stancampiano y familia participan el fallecimiento de Bety y acompañan a su hija Angelita y familia en éste momento.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. La Unión Docentes Argentinos (UDA) Santiago del Estero lamenta el fallecimiento de la profesora Betti, quien fuera, durante muchos años, integrante de comisión directiva y activa colaboradora del Sindicato. Acompañamos a sus hijos y familiares en este doloroso momento elevando oraciones en su querida memoria.

GODOY, ALFREDO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Su esposa Teresa del Valle Silva sus hijos Cristian, Pablo, Sandra, h. políticos Luis, Roxana, nietos Fátima, Nno, Wanda, Exequiel, Valentina, Sofía, Pablo, Sol , Nora ,Luciano y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

GRAMAJO, MARÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Sus hijos Sergio Ivan Gramajo su hija politica Rocio Coria sus nietos Victoria y Samir sus hnos Javier , Maria, Maria Beatriz ,Romina, David, Juan Carlos, Jimena su comadre Angela su sobrino Fabricio sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386682.