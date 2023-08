FÚNEBRES | 18 DE AGOSTO DEL 2023

18/08/2023 - 00:08 Funebres

ARCE, VICTORIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Fallció el 17/8/23|. Su esposo Ramon, sus hijas Soledad y Daniela , nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer el cementerio Los Flores. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-SERVICIOS SOCIALES AMPARO.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marta B. Terribile lamenta profundamente su fallecimiento. Sra. Leyenda la recordaré por siempre por haberme permitido compartir hermosos momentos. Acompaño a sus hijos, nietos y hermana a quienes abrazo en el dolor. Elevo una memoria.

CARDOSO DE BARRERA, LEYENDA Lic.(q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Familia Isa: Nancy, Liliana, Juan, Pity, Walter y Juan José Durgam con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su apreciada vecina. Elevan oraciones en su memoria.

ESPER, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Sus hijos Mauro, Damian, Yasmin y Nahiara, su hija política Claudia,sus nietos Tomas, Amanda, Sara y Karim y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 Cel.:385-5357628..

ESPER, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Jorge querido, siempre estarás en nuestros corazones. Su tía Orfi, su prima Graciela, sobrinos Osva, Danchi y familia participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

ESPER, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Qué dolor que me dejó tu partida Turki. Claudia Gonzalez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ti la luz que no tiene fin.

ESPER, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Turquito querido, tu cuerpo descansa tu alma está feliz, nuestro corazón llora, los momentos vividos serán nuestro consuelo. Pepe Fili, Silvia, Ornella, Mariella y Fernando y Julia Esperguin, acompañan a sus hijos y flia.

ESPER, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. "Una vez eres motero, no dejarás de serlo nunca más". Sus amigos e integrantes de AMAESE, acompañan en tan doloroso momento a su familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Elevamos oraciones en su memoria.

ESPER, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Maria Antonieta Rubisz de Gubaira, Hugo Alejandro Gubaira, Guillermo Gubaira, Maria Antonieta Gubaira y Maria Constanza Gubaira ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628..

ESPER, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Su amigo del alma Jose Antonio Fili y familia ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

FERNÁNDEZ, EDUARDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Su hermana Cecilia, sus sobrinos Omar, Cristian, Victor, Omar y demás filiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Silipica. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787 - cel 3854 386686.

LAZARTE IBÁÑEZ, FRANCINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Sus padres Fiorella Ibañez y Franco Nicolás Lazarte, su hermano Lazarte Ibañez Valentino, sus abuelos, Silvina, Santiago, Viviana, Walter y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628

LEDESMA, TERESA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Sus hijos Teresita del Valle, Mario Cesar, Eva Beatriz, Silvia Soledad, Roberto Pablo, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

LEDESMA, TERESA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Maria Antonieta Gubaira y Hugo Alejandro Gubaira, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Su hermana Blanca Ramírez y sus hijos: Sandra, María, Andrea, Cristina, Sebastián y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. "Dichosos los que como ella, al ser llamados por el señor dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y el ejemplo de virtudes imperecederas". Sus Sobrinos Graciela, Claudio y Daniel Ramirez y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan a sus primos y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan se eleven oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su matriculada Cra. Teresita del Valle Gonzalez.Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la Cra.Teresita del Valle Gonzalez. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cr. Jorge Neme, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la Cra.Teresita del Valle Gonzalez. Que descanse en la paz del Señor.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. "Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bieaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt.5,1-12). La representante legal de los Colegios del Obispado Lic. Claudia Cancino, la apoderada legal Abog. María Claudia Rodríguez y personal de la sede administrativa de escuelas diocesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera CPN Teresita González. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Las comunidades educativas de todos los niveles, los colegios del Obispado de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la CPN Teresita González. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. "Brille para ella la luz eterna". Ing. Raúl Guzmán, Mirta Herrera y su hija Agostina, participan con dolor el fallecimiento de la madre y madre política de sus amigos Teresita y Raúl y acompañan a la familia ante tan doloroso pérdida y ruegan una oración en su memoria.

RAMIREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Adrián Lupica y Karina Hayipanteli participan su fallecimiento y acompañan a Carlos y Olga y el resto de la familia en este momento de tanto dolor. Elevan una oración en su memoria.

RAMÍREZ, TERESA ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Fernanda González y sus hijas Emilia y Sofía participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Florencia Torres y familia, Myriam Gauna y Luis Retondo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. La agrupación de supervisores escolares jubilados del consejo general de educación participa con mucho dolor el fallecimiento de su madre de nuestra ex colega i amiga rositas dando las condolencias a toda la flia.





Eduardo Pastor Fernández

Victoria Angélica Arce

Elvecia Saavedra (Villa Robles)

Gricelda Margarita Burgos de Páez (La Banda)

Valentín Alberto Torres (La Banda)

Élida del Valle Gómez (La Banda)

Julio César Núñez

Karen Ayelén Gómez (Colonia El Simbolar)

Teresa de los Ángeles Ledesma

Jorge Luis Esper

Francina Lazarte Ibáñez

VALENTÍN ALBERTO TORRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/23 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”.

Tus hermanas Lily y Susana con sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





MARÍA ESTHER ACUÑA DE PÉREZ LOBO

(q.e.p.d.) Se durmió el 24/1/22…

Señor perdóname por sentirme hoy tan triste, mientras en el cielo ustedes de fiesta están, es que me cuesta creer que otro banquete con manteles blancos y 93 velitas que tendrás que soplar y yo aquí me tendré que conformar con besar una lápida fría y susurrarte muy bajo: feliz cumpleaños Mamá. Tus hijos que nunca te olvidarán Carlos Martín y Antonia Pérez Lobo invitan a la misa que se oficiará el sábado 19 de agosto a las 20 hs en la Catedral Basílica con motivo de su natalicio.





ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(Falleció) el 17/8/20…

“Aquellos que hemos amado y que hemos perdido no están más en donde estaban, pero están siempre donde estamos nosotros”. San Agustín.

A tres años de tu regreso a la Casa del Padre, tus hermanos, tus sobrinos y sobrinos nietos y sus respectivas familias te recuerdan con amor y se unirán en oración rogando por tu eterno descanso y tu feliz resurrección en la misa de hoy 18 de agosto a las 7 hs en el Colegio San José y a las 20 hs en Catedral Basílica.













JUAN CARLOS GÓMEZ (Negrito)

(q.e.p.d.) Falleció el 18/4/23…

Hoy hace cuatro meses que te fuiste al encuentro con el Señor. Tu amor perdurará en cada latido de nuestros corazones rogándole a nuestro Dios te ilumine con la luz perpetua que no tiene fin. Que descanses en paz y ruegues por nosotros que tu pequeña familia, tu esposa Blanca y tu hijo Esteban estarán reunidos ante el altar en la celebración de la santa misa en tu memoria, la cual se llevará a cabo el día 18/8/23 en la iglesia Santiago Apóstol, La Banda, a las 20 hs. Pedimos oraciones en su querida memoria. Amén.

























PABLO FEDERICO WALTER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/22 y espera la resurrección.

Hoy hace 365 días que abriste tus alas para retornar al lado del Señor, mi vida ya no es la misma y aún me pregunto el porqué de tu partida, te fuiste físicamente de nuestras vidas pero te quedaste en nuestro corazón. No te fuiste del todo, has sido un ejemplo de lucha, fortaleza y esfuerzo hasta el final, excelente hijo, buen hermano y gran padre, solo nos queda el consuelo de pensar que desde el cielo velas por nosotros. Te extrañamos y te recordamos a cada instante. A un año e tu partida nos uniremos en oración hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.





















ELENA VICTORIA SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/21 y espera la resurrección.

“Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios”. Mt. 5,8.

Sus hijas Ruth Y Silvana Stevale, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Padre. Se ruegan oraciones en su querida memoria.





MARÍA EMILIA ROSOLEN DE CARABAJAL.

Se durmió en el Señor el 18/7/23.

Madre querida, ¡parece mentira que ya no estés con nosotros!

Cada día te extrañamos más. Aunque estarás siempre en nuestros corazones y recuerdos.

¡Gracias por lo que fuiste, gracias infinitas!

Vuela alto, reúnete con tus amados y recíbenos cuando llegue nuestro momento.

Tus hijas Graciela, Adriana, M. Luisa, Alejandra y Mariela. Tu querida amiga Chita. Tus yernos, nietos y bisnietos.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, se oficiará hoy una misa por su alma en la Parroquia San José de Belgrano a las 19hs.

Rogamos una oración en su memoria.





ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ (Quique)

Falleció el 18/08/20

Gordi: Quisiéramos contarte cuánto te extrañamos; lo bueno y lo malo de nuestros días. Quisiéramos contarte cómo nos va. Nos encantaría decirte cuántas veces sentimos no poder más, pero tu recuerdo nos da la fuerza para volver a levantarnos y seguir, quisiéramos que sepas lo orgullosos que nos hace sentir el haber sido parte de tu vida. Nos encantaría que a pesar de no verte, sigues estando presente en todo momento en nuestras vidas.

Desde que partiste te contamos infinidad de cosas, como nos sentimos, que pensamos, lo que nos preocupa, nuestras penas, deseos y miedos. Hemos llorado hablando con vos a través de fotos y videos tuyos. Te sonreímos recordando nuestras anécdotas y momentos de alegría, momento dónde éramos felices y completos dónde estabas vos. Siempre te pedimos que guíes nuestros pasos, pero no estás para respondernos, no estás para consolarnos, abrazarnos o aconsejarnos. No estás y no estarás más físicamente, pero en nuestra alma, corazón y mente nunca te iras. Tus amores Chini y Jere mandarán a oficiar una misa en Catedral Basílica hoy a las 20hs en su querida memoria al cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria.









EBERT OMAR CORAZÓN ARANDA (Liji)

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 19/08/21 y espera la resurrección

“A dos años desde que emprendiste el vuelo, te seguimos amando y recordando cada día de nuestras vidas” su esposa Liliana, sus hijos Cristian, Ebert, Valentin, Mika, Aldana, sus hermanos Chuna, Huguito, Guillermo y Arturo invitan a un responso por el descanso de su alma el día sábado 19 de agosto a las 11hs. en el cementerio Cristo Rey.

GÓMEZ, ÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Su hijo José Luis, hija política Andrea, su nieta Victoria, hermanos, sobrinos, primos, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda, casa de duelo Santa Cruz dpto Banda EMPRESA SANTIAGO .

MEDINA, RAMONA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/23|. Miguel Aciar su esposa Elisa García y sus hijos Cecilia e Ignacio participan su fallecimiento rogando por su eterno descanso.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos. Luis Arismendi, María Yazbec Jozami, sus hijos Matías, Gastón, Xiomara y Facundo lamentan profundamente su fallecimiento.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Sus amigos Ing. Juan C. Chejolán, esposa Norma Dapello, hijos Alberto y Mariano acompañan a sus hijos Oscar y Ángela y demás familiares en estos momentos de dolor.

PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Despedimos a nuestra querida Bety con tristeza pero a vez con mucha fe que ya está en la morada del señor . Qué brille para ella la luz que no tiene fin . Walter Azuz, Nicky Cano y sus hijos.

TORRES, VALENTÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/23|. Sus hijos Gastón, Miriam, Mariana, hijos pol, Eduardo, Pablo, nietos Tomas, Victoria, Camila, Bianca, Emma y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686

TORRES, VALENTÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/23|. Compañeros del área de salud, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Mirian Torres y Dr. Gastón Torres. Se Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, KAREN AYELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Sus padres Marta Ramona Díaz y Carlos Rodolfo Gómez, sus hermanos, abuelos, tíos, primos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

NÚÑEZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Su esposa Lilia Victoria Toledo, su hijo Maximiliano Nuñez, sus nietos Martin Chavez, Matias Sebastián Vizcarra, Martin Ramón Luna y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Sauzal. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429- 6027 - Cel.:385-5357628.

SAAVEDRA, ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/23|. Sus hijos Maria , Yudith y Mariano, nietos y bisnietos, demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de Villa Robles. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-SERVICIOS SOCIALES AMPARO.

RODRIGUEZ, RAMÓN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. La comunidad educativa de la escuela Nº 728 "La Aguada", participa del fallecimiento del padre del docente Ramón Rodríguez a 9 días de su fallecimiento. Las Termas.