FÚNEBRES | 24 DE AGOSTO DEL 2023

CAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/23|. La comisión directiva de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino). Sec. Sgo. del Estero. Abrazan a la familia y amigos en este difícil momento y elevan una oración en su memoria por su descanso eterno.

CAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/23|. Sus colegas DT. (directores técnicos) de futbol de Sgo. del Estero, participan con profundo dolo su fallecimiento. Acompañan a su familia y amigos en este difícil momento y elevan una oración en su memoria por su descanso eterno.

CAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/23|. El Sr. Francisco Contreras, Sec. Gral. de ATFA (Asociación de Técnicos del Futbol Argentino) Sec. Sgo. del Estero, Acompaña a su familia y amigos en este difícil momento, elevando plegarias para su descanso eterno.

CORONEL, ZOILA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Su hijo, nietos, bisnietos e hija políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, ZOILA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Su hija Rosa, su yerno Gustavo, sus nietos Gustavo, Ana y Cecilia. Piden por su eterno descanso y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad.

CORONEL, ZOILA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Sus nietos Karina, Rodrigo, Gustavo, Ana, Sara, Pili, Cecilia y Claudia; y sus bisnietos Juan cruz, Bianca, Juan Martín, Iliana y Mateo. Piden por su eterno descanso y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, ZOILA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Querida mamá, fuiste un ser muy querido, nos dejaste muchas enseñanzas, querida madre gracias por todo lo que nos diste, a tus hijos, nietos y bisnietos, que el señor te reciba en el Reino de los cielos. Tu partida nos deja una gran tristeza. Gracias, gracias, tu hija nena, yerno Daniel, nietos Rodrigo y Karina, nietos políticos Pilín y Claudia y tus bisnietos.

CORONEL, ZOILA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. "Que tu llegada a la Nueva Morada, sea recibida por nuestro Padre Celestial y los ángeles. Amigos de Rosita y Nena, tus hijas: Fernando y Fernanda, Turco y Vivi, Stella y Daniel, Alicia y Juampi, Miguel y Susana, José y Adriana, Adriana Sauad y Carlos, Maria Elena y Luis participan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DELGADO, ELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa de su matriculado Lic. Gabriel Alejandro Gutierrez. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

DELGADO, ELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa del Lic. Gabriel Alejandro Gutierrez. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

DELGADO, ELINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cr. Jorge Neme, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa del Lic. Gabriel Alejandro Gutierrez. Que descanse en la paz del Señor.

RUIZ, JOSÉ DANTE (q.e.p.d.) Fallecio el 22/8/23|. Ricardo y Alfonso Touriño lamentan la Partida de Dante y acompañan a su hijo José y demás familiares en tan doloroso momento.

SIGNORINI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/23|. Pepe González participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña en este difícil momento a sus queridos amigos Coky, Pancho y al resto de su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin y ruega oraciones en su querida memoria.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en Siria 22/8/23|. Sus amigos Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan en estos difíciles momentos a sus hijos, nietos, hermano, sobrinos y demás familiares. Ruegan al Altísimo por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para los suyos.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en Siria 22/8/23|. Propietarios y personal de Óptica Santa Lucía acompañan al Sr. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes y sus hijos Yaber, Nabila y Said ante tan doloroso momento.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en siria el 22/8/23|. Tufi Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos difíciles momentos al querido Habib y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en siria el 22/8/23|. Ema Saad y sus hijos Fredy, Susan y Pablo Bub, Pilar y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Habib y familia con amor. Elevan oraciones en su memoria.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en Siria el 22/8/23|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus amigos Abud Saad, su esposa Chiqui Azar e hijos Jorge, Lorena, Fernando y Fabio y sus respectivas familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familias. Elevan oraciones en su memoria.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en Siria el 22/8/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina participan conprofundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en Siria el 22/8/23|. Martha Saad acompaña con mucho dolor la partida del hermano de su querido compadre Habid y demás familiares, rogando al Señor les dé las fuerzas necesarias para superar este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, SANTOS ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció 22/8/23|. Nazareno Sgoifo y familia, Lita Sgoifo y familia participan con dolor el fallecimiento de Santos y acompañan a su ahijada Ana María y demás familiares en este triste momento que les toca vivir. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, SANTOS ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció 22/8/23|. Los excompañeros de la Escuela Industrial Promoción '85 - '86 de Mecánica de su hijo Pichón, participan y acompañan a la familia en este penoso momento, elevando oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".





CORONEL DE PÉREZ CORONEL, CELIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/94|. En tu paso por esta vida, sembraste semillas de amor y alegría que geminaron en nuestros corazones, que Dios te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones, siempre estan presentes, tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y entrega. Tus hijas Mercedes y Susana y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse 29 años de su partida.









JOSÉ DANTE RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/23 y espera la resurrección.

Señor ya está en tu Casa permítele ver la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Nilia, Silvia y Alfredo Chazarreta y familia, participan con dolor el fallecimiento de su apreciado vecino y acompañan con cariño a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan una oración en su querida memoria.





YABER SLEIBI ALDADA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/23 y espera la resurrección.

“Que brille para ti la luz que no tiene fin”.

Su sobrino Mofid Alyazji, su esposa Vanessa, su hija Sharlott participan con profundo dolor su fallecimiento. Tío querido tu partida al Reino de Dios deja un inmensa tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.





YABER SLEIBI ALDADA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/23 y espera la resurrección.

Sami Nader participa con hondo pesar su fallecimiento. Tío querido vivirás eternamente en mi corazón y brille para tí la luz que no tiene fin.





JUAN FELIPE TABOADA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/23 y espera la resurrección.

Juancho mi amor no tenemos consuelo por tu partida. Te vamos a tener en nuestros corazones toda la vida. Que Dios nos ayude aliviar este dolor tan grande que tenemos . Descansa en paz.- Su padre Silvio Orlando, sus hermanos Ester del Valle y flia; Silvia del Vanessa y flia; María Angélica y flia; José Antonino Taboada y flia; su esposa Analía y sus hijos Rubén, Nahiara, Joaquín, Valentina, y Aylen; participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Misericordia.





ZOILA DE JESÚS CORONEL

(q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|.

Sus amigos Yeyo Villarroel, Negro Ledesma, Ramonico Umbidez, Nito y Lidia, Lucho Argibay, Coco Cáceres, Silvio Pérez, Hugo Cáceres, Turco Padilla, Dr. Orlandi y Robert pérez participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Chiquitín Ledesma.

















JUAN JOSÉ NIEVA

(Q.E.P.D) Se durmió en el Señor el 24/08/2021 y

espera la resurrección.

“Juan hoy se cumplen dos años de tu partida, en minutos la muerte te sorprendió esa maldita mañana dejándonos con un profundo dolor, no hay noches ni días que sentimos tu ausencia que nos degastes en nuestros corazones. Tus hijos, hija, nietos te extrañan. Gracias por los años que hemos compartido y por haber sido un excelente

esposo, padre, abuelo, que siempre hacías reír con tus picaros cuentos a tus hijos y nietos. Sé que estas en un bello lugar donde no hay tristeza, solo hay

paz, alegría junto a nuestro Padre Celestial. Descansa querido mío, se que tu nos proteges. Su esposa Betty, sus hijos Juan, Walter, Jorge, Vanesa y nietos invitan a la misa a oficiarse en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a las 19 hs. Las Termas.





MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y espera la resurrección.

Hoy es una fecha muy triste madre…que te fuiste al cielo cerrando tus ojitos de este mundo, porque eres un ángel de amor y bondad que nunca morirá. Nunca olvidaremos que nos diste la vida, eres la mano que nos sostienes, la luz que nos ilumina el camino, el sol que calienta nuestras almas y la estrella que vela nuestros sueños. Gracias por cuidarnos y protegernos. Tus hijos que nunca te olvidarán: Iván, Juliana y Micaela Gutiérrez Ibáñez, la recuerdan a 7 años de su partida a la Casa del Padre Celestial.





MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y espera la resurrección.

Señor concédele su descanso eterno

Tu recuerdo permanece en nuestra memoria por siempre

Día a día aprendimos a vivir con tu ausencia y a sobrellevar el dolor y vacio que dejaste en nuestros corazones.

Tus padres Carlos Ibáñez y Norma Gauna; hermanas, la recuerdan a 7 años de su partida al Reino celestial. Elevan oraciones en su querida memoria.





MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y espera la resurrección.

Hermana mía, que frio y doloroso es recordar que no estás en este mundo. Sin embargo el saber que estás con Dios, en el cielo cantando y gozando del Paraíso Celestial me alegra mucho. Sé que sigues cerca y me cuidas, estás presente en cada momento de mi vida, en mis oraciones, cuando lloro y cuando rio y al final de mi día diré que nunca te fuiste. Tu ausencia duele como el primer día de tu partida, pero ya no me quedan más lágrimas que derramar, se que Dios te ama y te ha asignado un lugar especial en el cielo. Hoy hace 7 años que te fuiste al encuentro del Señor y aquí te recuerdo con amor. ¡Tu luz brillará eternamente!. Nunca te olvidare. Tu hermana Myriam, tu hermano político Pedro, sobrinos Lucrecia, Pedro y Julián Delgado.





TERESA EMILIA BIANCHI DE MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

“Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos". (1 Timoteo 6:12)

Querida Chichila: Parece mentira, pero ya pasó un mes de tu partida a la Casa del Padre. Nosotros seguimos extrañando tu presencia. Fuiste todo para todos: esposa, madre, abuela, bisabuela, amiga y compañera. Siguen sorprendiendo anécdotas de tu total desprendimiento para con los demás. Nos consuela saber que ya estas gozando de la eternidad en el cielo junto al Padre, a Jesús, a María en la plenitud del Espíritu Santo. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, te recordamos con cariño y oramos por tu eterno descanso.

CORONEL, BLADIMIRO A. (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/96|. Tristeza nos da tu partida, pero nos dejas tranquilos saber que fuiste un hombre de bien. Eternamente en nuestro recuerdo. Su esposa María Esther Joaquín, sus hijos Norma, Marta, Tito, Turco, Gloria, Sonia y Guillermo, sus nietos y demás familiares.

CHEJOLÁN, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/23|. Su esposa Silvia, sus hijos Cristian y Romina, sus nietos Fabricio, Aron, Ashley y Agustina y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de Alderete. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Garay y Yrigoyen - tel 3854075740.

FIGUEROA, AÍDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Sus hijas Dolly, Ivana, sus nietas Darlene, Luana, Eluney y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

FIGUEROA, AÍDA VIRGINIA (VICA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Sus sobrinos Mónica De Nicola y Joseli Siufi despiden con cariño a su querida tía elevando oraciones por su descanso eterno.

FIGUEROA, AÍDA VIRGINIA (VICA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Su sobrino Daniel Alejandro De Nicola y familia despiden a su tía rogando su descanso en paz y acompañan a sus hijas en estas circunstancias.

FIGUEROA, AÍDA VIRGINIA (VICA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Sus sobrinos Carolina, José Miguel y Nicolás Siufi y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones por descanso eterno.

FIGUEROA, AÍDA VIRGINIA (VICA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Sus sobrinos Gordo, Mildred y Susana Figueroa despiden a la querida tía Vica rogando por descanso eterno.

FIGUEROA, AÍDA VIRGINIA (VICA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Liliana Grecco y sus sobrinas Verónica, Viviana y Cecilia De Nicola participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA, AÍDA VIRGINIA (VICA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Miguel Ángel Siufi y familia; y Lucy Siufi participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demás familiares en esta inevitable despedida elevando oraciones por su descanso eterno.





GONZÁLEZ, ANDREA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/23|. Sus padres Rosa Diaz, Marcos Gonzalez su hermano Marcos Gonzales su sobrino Rodrigo Gonzales sus tíos, primos, sobrinos, amigas y amigos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854386686.

TABOADA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/23|. Su padre Silvio Orlando Taboada, su esposa Amalia, Sus hijos Nahiara, Rubén, Joaquín, Valentina, Aylén, sus hermanos Silvia, María, Esther, y José part. su fallec. CARUSO CIA. ARG. DE SEG.-NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

TABOADA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Javier Rojas y María José Basbus y flia lamentan su partida al Reino de celestial. Elevan oraciones en su querida memoria.

TABOADA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/23|. Despedimos con cariño a nuestro querido primo. Ramón Rojas y Mari, Verónica y flia; Javier y flia y Daniel y flia.









TÉVEZ, VICTORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/23|. Sus hijos Isabel, Diego, Alberto, Javier, hija polit. Adriana, nietos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Manogasta (Dto. Silipica). CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.





PÉREZ, ADELAIDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/23|. Como duele tu ausencia Madre Querida! Pero sé que descansas en los brazos del Señor Jesús. Te amamos. Sus hijos Oscar y Ángela Ruiz, hijos políticos Mónica y José Carlos, sus nietos Ivana, Javier y Maira, Vanina y Cristian, Gastón y Andrea, Carla y José Ignacio, bisnietos Franco, Gaspar y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Parroquia Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

LUNA, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Su esposa Rosa, sus hnos Julia, Gladys, Rosa, Graciela, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor de Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

SALVATIERRA, OSCAR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Sus hijos Oscar, Eduardo, Ramón, María, Selva, Javier, Juan, sus nietos y bisnietos, sus hnos Rosario, Virginia, Angélica, Mirta y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Guampacha. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

TOLOZA, VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. Sus hermanos Andrés, Ramona, Dominga, Cayetano, Miguel, sobrinos, vecinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cemnterio de Colonia El Simbolar .COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.