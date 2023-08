FÚNEBRES | 26 DE AGOSTO DEL 2023

26/08/2023 - 02:25 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/08/2023

- Adriana Beatriz Orosco (Manogasta)

- Guadalupe Rodríguez

- Teodora Coronel

- Claudio Manuel Rodríguez (La Banda)

- Oscar Favián Díaz

- Julián Osvaldo Gerez (Campo Gallo)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PEDRAZA, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|

Su esposa Flora, sus hijas Leda y Sabrina sus amados nietos Monserrath, Cristian y Mariana participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR RODOLFO ESPÍNDOLA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”.

Tus tíos Rosa Espíndola y José Cejas, tus primos Daniel, Verónica, José, Cecilia y Cristian Cejas y demás flias. Participan su fallecimiento, rogando al Altísimo su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

HEBE RUTH DEL VALLE NEIROT FERREYRA (Puchi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Hoy más que nunca te extrañamos Yaya querida y aunque pasen los años vives en nuestra mente cuando te pensamos y en nuestro corazón en cada latido. Aunque el dolor es grande aceptamos tu partida pidiendo a Dios te permita descansar en paz por toda la eternidad. Nunca te olvidaremos, te llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Elevamos una oración para vos, excelente esposa, madre y abuela. Te amamos y extrañamos. Tu esposo Chocho, tus hijas Rita, Tere y Eve, tus hijos políticos y nietos Gonzalo, Franco, Gastón, Adrián y Mahia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse dos años de tu partida a la casa del Señor.

INVITACIÓN A MISA

JOSE PASCUAL FIAD

Falleció el 26/08/2010

Al cumplirse 13 años de tu partida al Reino Celestial. Te recordamos con mucho amor y extrañamos tu compañía, siempre vivirás en nuestros corazones. Años que disfrutamos con tristeza y alegrías. Momentos inolvidables que marcaron nuestras vidas. Olvidarte imposible, estando siempre presente. Nunca nos separaremos, aunque estés ausente, solo nos quedan esperar el día que Dios decida que nos volvamos a encontrar. Descansa en paz Cacho tus hijos y nietos, invitan a la misa a realizarse a cabo el día. Domingo 27 de Agosto a las 20hs. en la Iglesia Nuestra Sra. de Loreto.

INVITACIÓN A MISA

LIDORO OSCAR ROLDÁN (Melly)

(q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20.

“Flaco”, hoy se cumplen 3 años de tu partida a la casa del Padre. Nosotros te seguimos extrañando y recordando tu presencia, fuiste todo para todos, esposo, padre, abuelo, hermano querido, amigo de todos los que te conocieron y recuerdan tus anécdotas. Gracias por los años compartidos y cuidanos por la eternidad en el cielo junto al Padre. Tus hijos María Celeste, Hugo, Sara, tus hermanos Nardo, Néstor, Esther e Inés, hnos. políticos Nora, Tránsito, Teresita, tus nietos y demás familiares invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs en iglesia San José del Bº Belgrano (calle Belgrano y Juncal). Ruegan al Altísimo por el eterno descanso de su alma. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA ARMANDINA DEL VALLE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió el 26/8/22..

Hermana: tu ausencia aún está latente, sabemos que estás con nuestros padres en la casa del Señor. No has muerto y nunca lo harás, porque no se muere cuando el corazón deja de latir, se muere cuando los recuerdos dejan de existir. Tus hermanos Raúl, Kiko, Efi y Pibe, sus hermanos políticos Mecha, Luis y lela, sus sobrinos, sobrinos nietos invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Virgen del Valle del Bº Francisco de Aguirre, con motivo de cumplirse 1 año de su partida.

INVITACIÓN A MISA

Lidia Sofía Torres

Falleció Se durmió en el señor el 17 /08/23 espera la resurrección.

"...Cuando lamenten

mi partida

cierren los ojos al mundo y pronuncien una oración

ferviente que llegue a mi espíritu,

pues me he elevado a la

VIDA ETERNA..."

Su hermano Pedro y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19hs en la iglesia La Merced, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELVIRA CATALINA MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/17 y espera la resurrección.

A los 5 años y 8 meses de tu inesperada pérdida. Querida tía Elvira, siempre recordaré tus palabras, tus enseñanzas, tu cariño y nobleza, nunca te olvidaré. Que en paz descanses junto a tus padres y hermanos ya fallecidos. Tu sobrino del corazón Cornelio Gerez invita a la misa que se realizará mañana domingo 27/8 a las 20.30 hs. en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

INVITACIÓN A MISA

YABER SLEIBI ALDADA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/23 y espera la resurrección.

Su hermano Habib Sleibi y familia, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará mañana domingo 27/8 a las 10.30 en la Iglesia Ortodoxa San Jorge, al cumplirse cuatro días de su partida al Reino de Dios. Ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JULIO CÉSAR CASAUBON

(q.e.p.d.) Falleció el 26/8/09…

Hoy vienen a mi mente tu verde mirada, tu dulce sonrisa, tu alma de niño. Sus hermanos, hermano político y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse catorce años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

FERNANDO OMAR MARCIAL (Q.E.P.D)

Se durmió en el Señor el 26/7/2023.

Sé feliz entre los ángeles y las estrellas, mirándonos con amor desde el cielo, mientras te recordaremos como nuestro querido padre, esposo, hijo, incomparable abuelo, compañero y amigo.

Su madre Negrita, esposa Coca, hijos, hija política, nietos y bisnietos invitan a la Misa conmemorando el 1er mes de su sensible fallecimiento que se oficiará hoy a las 19:00hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.





AYUNTA, GLORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará". Su hijo David Larcher, su esposa Marisa, sus nietos Lourdes y Francisco participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

AYUNTA, GLORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. La Comisión directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de la Teacher Mariela Larcher, y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, GLORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. La comunidad educativa de la Escuela 719 Blas Parera participa con dolor y acompaña a la docente Karina Larcher ante irreparable pérdida de su Sra. madre.

AYUNTA, GLORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Los compañeros de su hija Karina: María Teresa, Silvia y Claudio participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por la paz de su alma y descanso eterno.

AYUNTA, GLORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Federico Lagos y sus hijas Olga, Rosa, Irma y Marisa, sus nietos Milagros, Mauro, Micaela, Lourdes y Francisco participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra Gloria y acompañan a su hijo político David Larcher y a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Sus hijos Nilda, Debora, Victor, Julio, Humberto, Esther, sus hijos políticos Sergio, Luis, Matilde, Clara, Rabelino, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio El Descanso. Cob. Caruso. Cia. Arg de Seguros S.A.Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

CORONEL, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Mamita, nos amaste con un amor puro. Siempre te amaremos. Sus hijos Julia, Ester, Sergio, Debora, Luis, sus nietos Eli, Lucy, Leo, Prisi, Jair y Pablo. En nuestros corazones por siempre.

CORONEL, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Participan con profundo dolor su hijo(VGM). Gramajo Víctor y familia, rogando el eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ, OSCAR FAVIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Su hijo Brahian sus padres Maria Santillan y Oscar Diaz sus hnos Franco, Rodrigo, Rosa, Juan, Gustavo , Faviana, Martin y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Del Rosario SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

ESPÍNDOLA, HÉCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Señor concédele un lugar junto a ti, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad. El Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su esposa Marta Castillo, sus hijos Cinthya R. Espindola, Exequiel Espindola participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en el día de ayer.

ESPÍNDOLA, HÉCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hermanos Francisco Espindola y flia. Ana Teresa Espindola y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en el día de ayer.

LAZO, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/23|. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo... ahí estaré contigo". Los compañeros y amigos de su abuela Mary, de la Dir. de Arquitectura, Mirta, Rosa Ana, Mónica, Walter, Paola, Mario, Pepe y Carlos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento.

LUCERO DE ZERDA, NORMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. "Que el señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Nosotros te tendremos siempre en nuestros corazones". Su hermano Pocho, su cuñada Gladys, sus sobrinos Mana, Marcela, Mariela y sus respectivas familias.

LUCERO DE ZERDA, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Compañeros de Rehabilitar Santiago SRL de su hija María José participan con profundo dolor: Viviana, Mara, Belén, Chivi, Flor, Sofi, Rocío, Lalo, Amira, Amalia, Cintia, Mili, Carlitos, Mariana, Maia, Daiana, Cami (C), Diego, Agos, Marcia, Lola, Juan Pablo, Ricky, Flor (C), Nico, Cami (Z), Romina, Ramiro, Juan Francisco, Néstor, Osvaldo, Siafe, Lucke, Lucas, Sebastián, Sandri, Walter, Victor Elias rogando por su eterno descanso.

LUCERO DE ZERDA, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Manuel Gómez, su esposa Isabel Paz y sus hijas Mariana, Silvina, Viviana y Lorena con sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a todos sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LUCERO DE ZERDA, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. La Gerencia de Rehabilitar Santiago S.R.L, Director Ejecutivo, Director Médico, R R.H.H. y demás Directivos participan con profundo dolor del fallecimiento de la señora mamá de nuestra querida secretaria María José. Ruegan una oración por su eterno descanso y que brille para ella la Luz que no tiene fin.

LUCERO DE ZERDA, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Liliana Saavedra de Gómez, Carlos Gómez y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan en este difícil momento a su hija María José y familia. Ruegan una oración a su querida memoria.

PEDRAZA, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de su matriculada Lic. Sabrina del Valle Pedraza. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

PEDRAZA, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la Lic. Sabrina del Valle Pedraza. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PEDRAZA, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cr. Jorge Neme, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la Lic. Sabrina del Valle Pedraza. Que descanse en la paz del Señor.

PEDRAZA, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.9 Falleció el 24/8/23|. Susana Monti, sus hijos Mariana, Camila, Agustin y Martina Campos participan el fallecimiento del abuelo Ruben acompañando a Cristian y familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PEDRAZA, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.9 Falleció el 24/8/23|. Ricardo Monti, Raquel Nazha y Raquel Monti acompañan a Cristian y familia ante la perdida de su abuelo Ruben., Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Sus hijos Rosa, Cristina, Héctor, Ricardo, hijos políticos Judit, Edith, José, nietos, bisnietos, y demás familiares. Sus Restos fueron inhumados ayer cementerio de Los Juries. -SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

RUIZ, JOSÉ DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/23|. Sus vecinos Prof. Diana Juarez de Gimenez, hijos Vanina, Geronimo, nietos Nazarena, Andresito, participan con dolor el fallecimiento de su excelente vecino Dante y acompañan en este trance doloroso a su esposa Nancy, hijas, hijos, nietos. Ruegan iuna oracion en su memoria.

TELLO DE AMANTE, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 25/8/23|. Consejo parroquial, grupo de servidores y demás equipos de la pquia Nuestra Señora del Pilar del barrio Autonomía participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Administrador parroquial, Pbro. Manuel Amante, ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz eterna..

TELLO DE AMANTE, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 25/8/23|. Adriana Martínez de Kuran, sus hijos y flias y su nieta Valentina participan con mucho dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Pbro. Manuel Amante. Se ruega una oración en su memoria

TELLO DE AMANTE, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 25/8/23|. Barbara Serrano, Fernando Carles, Monona Bucci, Ana Lía Patanchon, Moni Escobedo, Angie Carrasco, Carina Bustamante, Adriana Kuran participan con pesar el fallecimiento de la mamá del padre Manuel Amante.Ruegan una oración en su memoria QEPD.

TELLO DE AMANTE, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 25/8/23|. El equipo de Liturgia de la pquia Nuestra Señora del Pilar del barrio Autonomía participa el fallecimiento de la madre del Administrador parroquial Pbro Manuel Amante. Se ruega una oración en su memoria QEPD.

TELLO DE AMANTE, VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 25/8/23|. Los hermanos integrantes del grupo de Rosario de Hombres "Santiago el Mayor": Claudio, Daniel, Jesús, Enrique, Silvio, Javier, Augusto, Juan José, Baby, Carlos, Pío, Coco, Luis y José Elías participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá del Pbro. Manuel Amante, lo acompañan en el dolor y la oración.

Invitación a Misa

BARRIONUEVO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Invitamos al oficio religioso rogando por su eterno descanso y en paz, en la Parroquia Santo Cristo del Barrio Libertad, el día 27 de Agosto a las 19 horas. Tu esposa Miriam, tus hijos Matías y Guadalupe y demás familiares. Se ruega oraciones en su memoria.

BRUNO, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.

DELGADO, ELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Es imposible no estar tristes con la pérdida irreparable de nuestra querida Elinda. Su partida duele mucho, pero recordarla siempre nos hará sonreír. Se nos hace difícil aceptar su ausencia, todo lo demás permanecerá eternamente en nuestros corazones. Nos unimos en oración para que su alma descanse en paz. Su esposo Gabriel. Sus hijos Aylen, Lourdes y Nahuel, compañeros y amigos invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento, el domingo 27/8 a las 11 hs en la parroquia San Juan Diego, Av. San Patricio s/n Bº Saint Germain.

FIORINI DE CERRO, ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/83|. Sus hijos: María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 19,00 horas en la capilla del Colegio San José para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el cuadragésimo aniversario de su fallecimiento.-

JIMÉNEZ, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecio el 22/8/23. Su consuegra Mirta Sanchez, su hija politica Daniela Roxana Leguizamon, Andres Leguizamon, Rocio Leguizamon, Sofia Leguizamon, Emi y Thiago Leguizamon acompañan con profundo dolor a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CLAUDIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Sus hijas Beatriz Rodríguez, Noemi Moreno sus nietos Gisela, Sergio, Gabriela, Carina, Emilio, María y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.





GEREZ, JULIÁN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Su esposa Elida Farias sus hijos Ramon, Oscar, Hugo, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio De Campo Gallo SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

MILOVICH, MITRE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. Sus hermanos, primo e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MILOVICH, MITRE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. "El que cree en mí aunque muera vivirá eternamente". Sus primos Lázaro, Juan y Ana María Milovich participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MILOVICH, MITRE (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Chili Milovich, su esposo Juan Carlos Ledesma, sus hijos Inés, Carla, Juan Carlos, sus respectivas familias y Leonardo Ledesma participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OROSCO, ADRIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/23|. Sus padres Nancy, Esteban, su hija Briana, sus abuelos, sus hermanos, y demás familiares. Sus Restos fueron inhumados ayer a las 11hs en el cementerio de Manogasta. cobertura Hamburgo Compañía de Seguros. -SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.





CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/22|. Es imposible no pensarte, no amarte, no extrañarte. Sigues muy presente. No hay olvido. te has convertido en nuestro Ángel de la Guarda. Tus padres Oscar Castillo Mary Montis, tus hermanos Javier y Cristian, tus hermanas políticas Lorena y Natalia; tus sobrinos Agustín, Alma, Valentina y Cirito, invitan a la misa que se oficiará en su memoria este domingo 27 de agosto a las 19 en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa al cumplirse tres años de su fallecimiento. Frías.