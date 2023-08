FÚNEBRES | 29 DE AGOSTO DEL 2023

29/08/2023 - 02:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/08/2023

Blanca Azucena del Valle Rivero

María Magdalena Gómez

Alan Gabriel López

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O´Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

Ing Ines Westberg y flia. participan del fallecimiento del esposo de la siempre recordada Profesora Franichevich del Colegio Uriarte de Loreto rogando una oración por la pronta resignación familiar.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

El bloque de Diputados Encuentro Cívico participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

El bloque de Diputados, Partido Justicialista, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

¡Vengan los bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del Reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo!. Salmo (Mt, 25,34)

Tus amigos de siempre Valle Roldán de Gadda, Patricia Marcelo Gadda, Dr. César Alberto Monti, Martina y Luisina participan consternados su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su querida flia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

La empresa JLF CONSTRUCCIONES SRL, socios gerentes y técnicos participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

José Luis Faule y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

Tus amigos “Normalistas” con el gran afecto que nos une, te acompañamos querida Chabela con profundo dolor, en estos tristes momentos que viven junto a tu familia. Rogamos a nuestro Señor pongan en sus corazones la gracia del consuelo y la fe profunda de saber que en el amor guardado en sus corazones son la extensión de la vida de Abel entre ustedes. Pedimos un cristiano consuelo y oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

Ricardo Galeano y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su esposa Chavela, a sus hijos Gustavo, Gerardo y Milagros en este duro momento, y el mensaje de fortaleza y orgullo por el ejemplo de vida de excelente persona. Elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

Dr. Juan Nicolás Cossos Pérez, participa con profundo dolor el fallecimiento de su muy buen amigo y correligionario, exaltando sus virtudes personales, honestidad, seriedad, lealtad y su infinita vocación de servicio. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIDIA FATME MARUF DE ADUR

(q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23

Verónica y Valeria Salomón y Alexandra Lladhón, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Nicolás y acompañan en el dolor a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LIDIA FATME MARUF DE ADUR

(q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|.

Dr. Luis Bonahora y familia ruegan por su eterno descanso y acompañan a sus hijos y hermanas en esta tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN ANTONIO CEJAS

Falleció el 25/08

La Comisión Directiva de Unión Regional del Maestro , junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento de quien fuera parte de la Comisión Revisora de Cuentas y Representante Legal de nuestra institución.

Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

Prof. Nélida Rajal de Peralta Luna

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/23 y espera la resurrección.

Se apago la luz de tu existencia

Se durmió el eco de tu sueño

Te fuiste lejos, muy lejos

¡Qué vació que silencio!

Hasta mañana mamá y abuela, peregrina de la poesía y el arte. Nunca te olvidaremos, descansa en paz.

Tus hijas: Cuqui y Adriana, tus nietos Matías y Analía y Carolina Coronel; Gustavo, Rodrigo y Álvaro García; tus bisnietos Sofía, Agustina, Tomás, Felipe y Juan Cruz, agradecemos a familiares y amigos sus expresiones de condolencias e invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse nueve días de su partida al Casa del Padre. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

VITTAR DARDO LLAMIL

Se durmió en el Señor el 29/8/2019.

Te fuiste al cielo mi ángel, brilla tu luz para siempre en nosotros. Te recuerdan todos los días tus amados y adorados sobrinos hijos. Myriam Benavidez Vittar, Ricardo Mario Bobba, Santino, Martín y Agostina Bobba.

INVITACIÓN A MISA

OSCAR HORACIO ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/22 y espera la resurrección.

Es imposible no pensarte, no extrañarte. Sigues muy presente, no hay olvido y te has convertido en nuestro ángel guardián. Su esposa Norma Teresa Utrera (Moña), sus hijos Oscar Horacio (Horo), Santiago Sebastián, Mariano Nicolás y María Constanza, sus hijas pol. Leticia, Fernanda y Sofía y sus nietos Bautista, Juan Tomás, Agustina y Antonia, invitan a la misa que se ofrecerá en la iglesia Catedral a las 20 hs. el día 29/8/23, al cumplirse un año de su fallecimiento.

INVITACIONA MISA

Dario Alejandro García (Muri)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/08/16 y espera la resurrección.

Hijo amado, tu bondad trasciende la muerte, estamos seguros de que estas disfrutando de la presencia de nuestro Señor, 15 años de sufrimiento ofrecidos a los pies de la cruz de Jesús, te hacen merecedor de formar parte del circulo intimo de Dios a quien damos las Gracias por el privilegio de haber sido tus Padres. Te amamos y te recordamos todos los días de nuestra vida. Sus papas Inés Westberg y Dario García invitan a familiares y amigos compartir la misa el martes 29 a las 20hs. en la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto al cumplirse un año más de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ROBERTO CARLOS CORVALÁN (Padre Piqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Sta. Fe el 29/8/21 y espera la resurrección.

Pasaron dos años mi amado Piquillín desde que volaste hasta el reino de Dios y mi alma sigue hecha pedazos no comprendo el porqué de tu partida, ahora estás junto a tu papá y les pido ya que ustedes están junto a Dios Padre, pidan que me dé consuelo, la resignación. Mi sufrimiento no para, siempre vivirás en mi mente y en mi corazón. Hoy vamos a unir nuestras oraciones pidiendo que descanses en paz. Te amo hijo de mi corazón. Tu mamá Gladis, hermanos Claudio, Diego, Lourdes, Charly y sus respectivas familias, invitan a la misa en Catedral Basílica a las 20 hs.

BALANGIONE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. La comision directiva del Centro de Jubilados Miski. Mayu acompañan a su presidente Sr Rubén Balangione en tan dolorosa perdida y demás familiares.

BALANGIONE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. José Elías y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Javier, Gianina y sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BALANGIONE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Los hermanos integrantes del grupo de Rosario de Hombres "Santiago el Mayor": Claudio, Daniel, Jesús, Enrique, Silvio, Gonzalo, Augusto, Horacio, Juan José, Baby, Carlos, Pío, Coco, Luis y José Elías participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de Javier, integrante de dicho grupo, acompañándolo a él y toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BALANGIONE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Tus compañeros de Gimnasia: Eva, Lela, mercedes, Susi, Alicia, Chicha, Anita, Marce, Gachi, Cuni, Chini, Noni y Ale participan con dolor su partida hacia el Señor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BRUCHMAN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. María Angélica Ledesma despide a su querida amiga y acompaña a su familia en este difícil momento.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Sus nietas Agustina Virginia e hija política Soledad Nasif participan con dolor su fallecimiento

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Sus primos Miguel, Ricardo, Carlos y Marcelo Lladón y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos con sus oraciones en estas horas de tanto dolor. Elevan una plegaria a su memoria.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Susana Nasif y flia participa el fallecimiento de la querida Yaya.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge, Ana Maria, Víctor, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. La flia. política de su hija Evelia, Ana M. Feijóo y sus hijos Sebastián y Vero, Ignacio y Coti, Agustín y Ezequiel, participan con dolor su fallecimiento.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Vuelta alto querida Mirta, guerrera de la vida. Tus ángeles te reciben. Sus amigos Miguel Lladón , su esposa Inés Yocca participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en el dolor de tan irreparable pérdida.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. "Te voy a extrañar querida amiga". Rosa Elena Atterbury junto a su esposo Morro Filippa e hijos lamentan su partida. Acompañan con oraciones a sus hijos y nietos.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Andrés Ernesto Della Rosa, su esposa Ana María Russo, hijas Noelia y Andrea Della Rosa y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la mamá de David y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria. Que Dios la tenga en la Gloria.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Leonardo Eugenio Yocca, su esposa Andrea Della Rosa y sus hijos Constantino y Esmeralda, participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su memoria

GÓMEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Sus hijos Flores Roberto Domingo y Flores Marcelo Rodolfo, sus nietos Analía, Paola, Noelia, Vanesa, Germán, Rodrigo y Franco, sus hermanos, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

LÓPEZ, ALAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Un hijo no es simplemente un recuerdo, un hijo aunque se haya ido es, un amor vivo! Q.E.P.D .Tu familia te ama por siempre. Sus padres Ramón , Claudia, sus hnos Claudio, Matías ,Ana Mario y sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

LÓPEZ, ALAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Los titulares y empleados de distribuidora Laprida acompañan en el dolor a su padre Ramón y flia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MARUF DE ADUR, LIDIA FATME (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Su hermana política Aída Adur, Miguel Farrán Serle y familia ruegan por su eterno descanso.

MARUF DE ADUR, LIDIA FATME (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Sus sobrinas Ana Farrán Serle, Aida Farrán Serle y familia ruegan por su eterno descanso.

MARUF DE ADUR, LIDIA FATME (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Sus primos María José Nalllar, Carlos Nallar, Martín Nallar y familias, ruegan por su eterno descanso.

MARUF DE ADUR, LIDIA FATME (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. José Emilio Jozami y familia, ruegan por su eterno descanso.

RIVERO, BLANCA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Sus hijos Marisa, Raul, Chicho y Ariel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 10 hs en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO-caruso compañía de seguros - Pedro Leon Gallo 341 - tel 3854075740.

SLEIBI ALDADA, YABER (q.e.p.d.) Falleció en Siria el 22/8/23|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Elena Hallak e hijos acompañan en el dolor a nuestro amigo Habib Sleibi y flia por el fallecimiento de su hermano y demás familiares.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Mirta Pastoriza participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa Chabela sus hijos y demás familiares.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Rectoría del ISET Nº2: profesores, administrativos, alumnos y ex alumnos participan el fallecimiento de quien fuera profesor de nuestra institución. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Rosa Mary y Eduardo Pellicer, Olga Astudillo y Anahí Massuh participan con gran pesar el fallecimiento del apreciado Abel y acompañan con dolor a su querida esposa y amiga Chabela y su flia. Descansa en paz querido amigo. Así sea.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Ing. Marcelo Tarchini, su Sra. Adriana Salido, sus hijos Hugo, Carolina, Matías y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a la familia en tan dolorosa pérdida.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. CAMH S.A y SABA S.R.L acompañan a la familia del Ing. Abel Enrique Tevez con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. "Dios de fortaleza a toda su flia para seguir adelante. Que brille para él, la luz que no tiene fin". Boni Islas y flia acompañan a su esposa e hijos en tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Dra. Marcela Kerszberg y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oración en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Ingeniero Luis Sayago y su esposa Celia M. Pece, despiden con dolor al colega y amigo. Ruegan por su descanso eterno y para que su familia alcance una cristiana resignación.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlos Andrés y Matías con sus familias, participan el fallecimiento del querido amigo Abel y acompañamos a Chabela, Gustavo, Gerardo y Milagros en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Compañeros de trabajo del sr Edgar Rojas acompañan con profundo dolor por el fallecimiento de su hermano Abel.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Carlos César Salmoiraghi, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Abel y acompaño a su señora Chabela y sus hijos en este difícil momento.Elevo oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Leo Dan y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Abel Tevez. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. CPN. Marcela A. Laprida y su hijo Marcelo Agustín P. Laprida acompañan con profundo dolor a sus primos Cristina Tévez y Dr. Humberto Herrera en este doloroso momento y elevan una oración por el eterno descanso del Ing. Abel.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. CPN. Marcela A. Laprida, Osvaldo Laprida y sus respectivas familias acompañan con oración a sus primos Cristina Tévez y Dr. Humberto Herrera ante tan dolorosa pérdida y ruegan por el eterno descanso del Ing. Abel.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Directorio y compañeros de trabajo de su hijo Ing. Gustavo Tévez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. La comisión directiva del club de los Abuelos participan con dolor el fallecimiento del hermano de la sra. Cristina Tévez y cuñado del Dr. Humberto Herrera socios de la institución. Rogamos oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Gringa Abad y familia, en este momento de gran dolor por la partida de Abel, acompañamos a Chabela y toda su familia, elevando oraciones para su descanso eterno en la patria celestial.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel,José y Viviana participan de su

fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, German y Maria Eugenia participan de su fallecimiento, ruegan

oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Mijovi SRL y Safico SA participa de su fallecimiento, ruegan oraciones en su

memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. María Ester Rodini Vda. de Zamora y sus hijos Enrique, Pablo, Analí y Emanuel y sus respectivas familias acompaña a su esposa, hijos y nietos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Ing. José Guido Gigli y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Corralón El Amigo acompañan a toda la familia de su cliente y amigo Abel en este difícil momento.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Lic. Susana Jensen y sus hijos María de la Paz y Francisco, acompañan a toda la familia de su cliente y amigo Abel en este difícil momento.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Dr. Ricardo González y Dra. Cristina Gambone participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ing. Gerardo Tévez en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Dr. Gustavo Gonzaléz y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ings. Gerardo y Gustavo Tévez en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Compañeros de Fútbol del Equipo Ingenieros 50 participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ing. Gerardo Tévez en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Manuel Isac y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Guillermo Angriman, Marta Beatriz Sánchez e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan una oración al Altísimo y ruegan por una pronta resignación.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Dra ing Eve Liz Coronel, Mg ing Gustavo J López y sus hijas Laura, Lucia y Lurdes López participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro colega y amigo el Ing Abel Tevez y elevan una oracion en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Nidia Teresa Pereyra de Vda. de Zamora e hijos, José Manuel, Raul Eduardo, Mariana Teresa y Ana Soledad y sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de su primo y tío. Ruegan por su eterno descanso.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Roberto Carlos Pérez e hijos participan el fallecimiento de su primo y ruegan por su eterno descanso.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Julio Madroñero y Nora Palavecino y familia participan el fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Gladys Tévez. Rogamos oraciones para nuestro amigo Abel y fortaleza para toda la familia.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Ángela Muratore de Peralta y sus hijos Javier y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Desde Tucumán, Nelly Goytia despide con dolor al excelente profesional y gran persona Ing. Abel Tévez, y abraza con cariño a su esposa Chabela, a sus hijos y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Eleva oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Los amigos del grupo de Santa María, acompañan en este momento de profundo dolor y piden una oración en su memoria. Luis Giribaldi, Juan Pablo Rea, Cacho Giménez, René Rea, Fernando Giribaldi, Miguel Gringo Nicolau.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Hoy tu amiga de la adolescencia y juventud, siente mucho dolor por tu partida y no llego a entender como un buen padre, hijo, esposo, amigo y sobretodo tan humano haya partido tan rápido. Acompañamos a Chabela, Gustavo, Mili, Gerardo y a tu hermana Gladys, que encuentren pronto consuelo. Susy Herrera, Susana Maillard y familia, Evita Maillard y familia.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Acompañamos a nuestra compañera Gladys en su inmenso dolor por la partida de su querido hermano y ayúdala a superar este difícil momento junto a tu familia. Tus amigas que siempre te recuerdan: Lela, Eva, Susi, Mercedes, Alicia, Chicha, Anita, Cachi, Cuni, Chini, Mony y Ale. Qué descansa en paz.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su memoria

FRÍAS, PABLO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/22|. "Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, Él que cree en Mí, aunque muera vivirá". y todo el que vive y cree en Mí, no morirá jamás". Su madre Pikina, sus hermanos Luigy y José María, sus cuñadas, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

PANCERINI DE MORENO, JOSEFA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/83|. Hoy 29 de Agosto es tu natalicio Nº 124 víspera de tu día Santoral " Santa Rosa" recuerdos perdurables de tus festejos, la mesa familia con hijos, nietos y bisnietos. Hoy todo se llama al silencio, me queda una oración a Dios para tu eterno descanso, los ángeles y Querubines te cantaran el Feliz Cumpleaños. Mamá cuánto te amo, cuánto te extraño, cuánta falta me haces. Un beso al cielo hasta el reencuentro Feliz Cumple Mamá Rosa. Te recuerda tu hija Juana Rosa Moreno , nietos y bisnietos,

LEDESMA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos: Pili, Mary, Alfonso, Esteban, Claudia, Daniel y otros participan con dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

TORRES, CELSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Personal directivo, docente y de maestranza de la esc. Nº 1247 " Jorge Achad" de la ciudad de Forres participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra madre de la docentes de dicha institución. Prof. Selsa Torres. Rogamos a Dios consuelo y fortaleza a toda la flia.

ZURITA, JUAN ALBERTO (q. e.p. d.) Falleció el 27/8/23|. La Comunidad Educativa y la Asociación Cooperadora de la Escuela N°5 Dr. Ramón Carrillo de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente de nuestra institución, Prof. Ana Zurita, rogando una oración en su memoria. Frías.