FÚNEBRES | 30 DE AGOSTO DEL 2023

30/08/2023 - 02:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

29/08/2023

- Esther Elizabeth Tévez (Villa Atamisqui)

- Abel Rufino Barreto (La Banda)

- Olga Alicia Zelada de Herrera

- Daniel Roberto Carabajal

- Mirta Aidé Alderete (La Banda)

- Rosa Noemí González (Ojo de Agua)

- Albano Julio Volta

- Raquel Marilín Ríos

- Néstor Emilio Soria

- Claudia Chiarena

- María Cecilia Llapur de Cambrini

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Su prima María Elena Llapur, sus hijos Elena y Gregorio Degano, Eugenia y Pablo Dramis, sus nietos Mane y Matías, Gregorio y Pilar, Pedro y Andrea, Inés, Tomás, Camila, Josefina y Mora despiden a la querida Cecilia con infinita pena y mucho cariño, rogando oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Su prima Marta Adriana Llapur, sus hijos Juan Carlos y Mariela, Adriana María y su nieta Juana acompañan con profundo dolor a Cecilita, Chichí y Marta Graciela y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rezan por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento de la esposa del Arq. Argentino Cambrini, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Los integrantes de la CACSE (Cámara de la Construcción de Santiago del Estero) participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria Y piden resignación para sus familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Sus amigas Viviana y Mariela Tarchini participan con profundo dolor el falleciendo de su amiga Ceci. Acompañan a su esposo Tini e hija en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El ministro de Economía, CPN Atilio Chara participa con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Atilio Chara y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Alva Pavón de Escontrela, sus hijos: Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y se unen al dolor de la familia Llapur Cambrini.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital, ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua Arq. Aldo René Hid participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Cecilia Llapur de Cambrini. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El secretario de Obras, Servicios Públicos y Agua, Sr. Jorge Zuaín participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Cecilia Llapur de Cambrini. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Silvia Jozami de Japaze, Mario Héctor Japaze y sus hijos acompañan en este triste momento y hacen llegar sus condolencias a la familia Llapur Chamas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR EMILIO SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia., Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR EMILIO SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR EMILIO SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El diputado nacional Bernardo José Herrera, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

El ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua, Arq. Aldo René Hid participa con profundo dolor el fallecimiento del Ing. Abel Tévez. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

El secretario de Obras, Servicios Públicos y Agua, Sr. Jorge Zuain participa con profundo dolor el fallecimiento del Ing. Abel Tévez . Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

El Sr. Fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PATRICIA CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, pro secretario, directores y empleados del mismo participan con dolor el fallecimiento de la hermana del empleado Mario y Flora Carabajal. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL ROBERTO CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/23 y espera la resurrección.

Las autoridades del Ministerio de Salud, de la Dirección del Interior y del Hospital Distrital de Forres lamentan profundamente el fallecimiento del Dr. Daniel Roberto Carabajal, acompañan a sus familiares, compañeros de trabajo y seres queridos en este difícil y triste momento.Que brille para él la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

SERGIO ALFREDO ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/14 y espera la resurrección.

Es imposible no pensarte, no extrañarte. Sigues muy presente, no hay olvido y te has convertido en nuestro ángel guardián. Su esposa Alejandra, sus hijos Sergio, Fernanda, Ana y su madre política Margarita, invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 años de su partida a la Casa del Padre.

INVITACIÓN A MISA

ROLANDO EDGARDO URZAGASTE (Chara)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/23 y espera la resurrección.

“Si algún día te hago falta, no llores, no llores por mí, mejor sonríe por mí, por nosotros y por lo que vivimos durante 30 años. Si algún día te hago falta, solo será en persona, porque desde mi energía a la tuya seguirá existiendo esa conexión especial, de mil formas seguiremos juntos, y por esa razón seremos eternos”.

Su esposa Patricia Gorosito Abutt, invita a familiares, compañeros de trabajo, amigos y vecinos a la misa hoy a las 19 hs. en Pquia. San José Bº Belgrano, al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

AÍDA AMELIA ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Buby, Raúl y Daniel, hijas pol. Mónica, Silvia y Jimena, sus nietos y bisnieta, invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su partida al reino celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Pancho Touriño, sus hijos Juan Francisco, Luis Manuel y Ana Inés Touriño Muxí participan con dolor el fallecimiento de Mirta y saludan a sus fliares y amigos rogando pronta resignación y consuelo.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye con sus respectivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan cariño a sus hijos y demás familia, elevando oraciones para su descanso en paz.

CARABAJAL, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Su madre Eliza, sus hermanos Roque, Guillermo, Eugenia, hijos y sobrinos, sus restos serán velados en sala velatoria de P.L. Gallo y Santa Fe, serán sepultados Cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CARABAJAL, DANIEL ROBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que brille para el la luz que no tiene fin". Raúl Antonio Varela y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia Carabajal Acevedo en estas horas de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, DANIEL ROBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral, departamento jurídico y cuerpo administrativo del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración a su memoria.

CARABAJAL, DANIEL ROBERTO DR (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega en servicio y cumplimiento de su deber. Ruega una oración a su memoria.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia, elevando oraciones para su descanso en paz.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Marta Lucrecia Abalovich( a) y sus hijos, María Guadalupe Gonzalez Avalos y Flia. Marta Lucrecia González Avalos y flia. Luis Cesar Gonzalez Avalos, participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida Patricia y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Los compañeros de sus hermanos Mario y Flora de la dirección de administracion del Honorable Concejo Deliberante Capital: Elena, Miryam, Pía, Nati, Ana María, Tomy, Andrés, Ricardo y Cristian participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Ivana, Cristian y Milena Rustan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este penoso momento, y elevan oraciones en su memoria.

CHIARENA, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su esposa Saban Blanca Noemí, sus hijos Macarena y Valentino su hermano Marcelo Chiarena, su cuñada Sandra y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628..

GÓMEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. "El Señor dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso". La comunidad de la Escuela Nº 31 "Pedro Pablo Gorostiaga", acompaña en su dolor a la docente Paola Flores y familia, ante la pérdida de su abuela paterna. Rogamos oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Querida Cecilia te recordaremos con el cariño de siempre. Descansa en la paz del Señor. Abrazamos con mucho amor a Tini, a su hija María Cecilia, a su mamá, hermana y a toda su linda familia en este triste momento. Sus primos Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid.

LLAPUR DE CAMBRINI, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Abel María Paz, Gabriela Suárez y sus hijos Valentina y Augusto, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Cecilia y acompañamos a su familia en tan doloroso momento.

LLAPUR DE CAMBRINI, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Roxana Segura y sus hijos Santiago, Pablo, María José y Guillermina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Andrés Pereyra, sus hijos Ignacio y Soledad; Luciana y Martín; su nieta Ernestina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Estrella Pereyra participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y fortaleza de la familia.

LLAPUR DE CAMBRINI, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. MIJOVI SRL y SAFICO SA Participa su fallecimiento, ruegan oraciones en su .emoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|.

Su familia de Sabor a Mí: Diego Álbarez, Paola Di Natale, Ale y Rafa Sandoval la despiden con profundo dolor y acompañan en este difícil momento a su esposo Sr. Argentino Cambrini, a su hija Cecilia María rogando por su eterno descanso en la paz del Señor y la resignación de los suyos. Elevamos oraciones.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Rafa Sandoval, su esposa Cristina, sus hijos Tony, Lucho y Rafita participan con profundo dolor del fallecimiento de Doña Cecilia y acompañan a su esposo Don Tini y a su hija Ceci orando por su descanso en la Gloria del Señor.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Lic. Jorge Brao e Ing. Magui Baudano participan con profunda tristeza el fallecimiento de la sra. esposa del Arq. Argentino Cambrini quien fuera ministro de Obras Publicas y Agua de la Provincia y acompañan con una oración al apreciado Tini y demás familiares.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Amiga querida descansa en paz. Acompañamos a la familia en este difícil momento. Tus amigos Viviana y Gonzalo Mansilla.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Estanislao Kozlowski y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Tere Pandolfi y Marísa Albarran (a) participan con profundo dolor y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Calos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlos Andrés y Matías con sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Isabel Castro participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Marta y esposa de Tini y acompañan a sus familiares rogando oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) falleció el 29/8/23|. La promoción 1977 del Colegio de Belén, participa con mucha tristeza el fallecimiento de nuestra amada compañera Ceci y acompaña a la familia en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su querida memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Eduardo Fuhr, Cecilia Lludgar y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento triste. Descansa en paz Ceci querida.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Silvia Daud participa con profundo dolor el fallecimiento de Cecilia, y acompaña a su querida amiga Graciela y a su madre Chichi, rogando a Dios les conceda fortaleza y resignación.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|..María Alejandra Argibay, sus hijos: Agustín y Agustina; Milagros y Guillermo y Francisco y flia participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a toda su familia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|.María Gabriela Leoni y familia participa el fallecimiento de la querida Cecilia y acompaña a toda la querida familia Llapur en tan doloroso momento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su mamá Chichí, a Tini, Cecilia María y Marta con mucho cariño.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Eulalia Berdaguer lamenta su fallecimiento y acompaña en estos dolorosos momentos a Chichi y a su familia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con gran dolor el fallecimiento de Ceci y acompañan a su familia con inmenso cariño. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a Chichi, Cecilia María y demás familiares en este duro momento..

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Susana Alonso junto a sus hijos Ignacio y Manuel Paz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ceci y acompañan a su familia con inmenso cariño

MARUF DE ADUR, LIDIA FATME (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Miguel Ángel Giuliano, Teresita Juárez de Giuliano junto a sus hijas Alejandra y Pedro Julián, Ángeles y Eduardo Pedemonte, Laura y Rodolfo Storari, Belén y Mariano Leiva junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la tan querida amiga y tía y acompañan en el dolor con mucho amor a sus hijos Nicolás, Juan y Ana y a sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RÍOS, RAQUEL MARILIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su esposo Mario Sánchez ,sus hijos Roció, Michel, Nahuel y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

RIVERO, BLANCA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Querida colega Poro Ávila y flia lamentan de manera especial tú partida al país del silencio, como educadora sembraste el alfabeto con amor y eso lo vio el Señor. Te recordaremos siempre con el corazón latiendo fuerte. Dios te guarde por siempre en su Morada celestial. Abrazamos con todo cariño a Raúl, Claudia, Ernestina y demás familiares, rogando cristiana resignación para los demás. Descansa en paz.

SORIA, NÉSTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su esposa Miriam Soria, sus hijas Silvina y Maira Soria, su cuñado Miguel Soria, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

SORIA, NÉSTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su esposa Miriam Sonia Soria, sus hijos Silvina, Maira, Maxi, Aylen, sus hermanos, Rolando, Yesica, Marilin, Marisabel, Alicia, sus compañeros Los Rodeños y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Rodeo de Soria. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Rodolfo Améstegui y familia participa y despide al correligionario, acompaña en este dolor atoda su familia. Eleva oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. "Señor ya descansa en tus brazos, hazlo gozar de tu Reino. "Las Chicas del café del club de los Abuelos" acompañan en este dolor a su hermana Cristina y flia. Elevan oraciones por el alma de Abel.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Raúl Ángel Valladares despide a su amigo y correligionario con mucha tristeza.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Luis Alberto Fernández, Ana Isabel Robles y familia, lamentan profundamente la partida al reino de los cielos de nuestro amigo y correligionario Abel. Se fue una persona honesta, capaz, con amplia trayectoria en su vida personal y pública, excelente amigo, esposo, padre, abuelo y siempre al servicio de todos. Rogamos consuelo para su esposa Chabela, hijos y nietos por tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Elena Terrera y Delio Acuña participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chavela e hijos en su doloroso momento y elevan una oración a su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del apreciado amigo Abel y acompañan con mucho cariño a la familia, elevando oraciones para su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Dany Fragola y familia lamentan el fallecimiento del hermano de su amigo Edgar. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Los integrantes del equipo de Veteranos de Súper Colón F. Club participan el fallecimiento del hermano de su amigo Edgar y elevan oraciones por su descanso eterno.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Con inmensa pena despedimos al querido correligionario, protagonista en el inolvidable Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR. Acompañamos a Chabela y a sus hijos en este momento de infortunio. Hasta siempre amigo, te recordaremos siempre. Domingo Juan (Toti) y familia.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. La comisión directiva y socios del Centro de docentes jubilados C.Palumbo participa el fallecimiento de su socio y colaborador, apreciado lng.Abel Tevez, acompañan a su esposa y ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Que su alma descanse en Paz y brille para él la luz que no tiene fin. Carmen, Rosa, Rulo y Pancho García y sus respectivas familias acompañan en estos momentos de tristeza a su Esposa Chavelita , amiga y vecina de toda la vida. Hacen extensivas sus condolencias a sus hijos Gustavo, Gerardo y Milagros. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para su familia.

VILLALVA, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 28/8/23|. Su esposa Marcela, Hijos, nietos y de más familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz . Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus hijos Silvina , Santiago y Agustin , tus nietos Joaquin , Lucia, Augusto, Felicitas y Nicanor, hijos pol y nietos y demas familiares, sus restos seran cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA de EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro Leon Gallo 341 - tel 3854075740.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus primos Mario Palavecino y Ana María Díaz, sus hijos Mariana, Mario, Marcela y Santiago y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Estudio Jurídico Noriega Figueroa, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Santiago Volta Chazarreta. Acompañamos a toda su familia en este momento. Elevamos oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Dr. Marcelo Oscar Figueroa, su esposa Natalia Ugozzoli e hijos Benjamín, Bautista y Matías participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Santiago Volta Chazarreta y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. La familia Noriega: María Cecilia Meossi, Diego Noriega, Inés Calvella, Lasteña Noriega, Valentín Noriega, María Sofía MOnti, Carmela Noriega Monti, Eloísa Noriega Monti, Gastón Noriega, Eugenia Baraldo, Delfina Noriega, Santiago Noriega, Benjamín Noriega, Natalia Castiglione, Bautista Noriega, Emilia Noriega, Julieta Noriega y Micaela Noriega, participan con profundo dolor y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus amigos Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana con sus respectivas familias acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Fallecio el 29/8/23|. Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Julio Mansilla Lami y María Laura Lescano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con mucho cariño.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y sus hijos Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio y Álvaro participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Agustín, Silvina y Santi, José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y sus hijos Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio y Álvaro participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Agustín, Silvina y Santi.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Silvia Lescano, Carlos Weyenbergh (h), y sus hijos Agustina,Carlos e Inés acompañan con cariño a la flia. en este momento de dolor.

ZELADA DE HERRERA, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Kitty de González, Martha de Juárez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijo, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Rogamos que Dios y la Virgen le den el descanso eterno.

ZELADA DE HERRERA, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Omar, Graciela y Eduardo participan el fallecimiento de Olga y acompañan a Barco y Leo en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

ZELADA DE HERRERA, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Katty, María Eugenia y Tito Pérez con sus respectivas familias despiden con profundo dolor a Olga. Ya descansa en paz.

ZELADA DE HERRERA, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Santiago Cano Herrera y María José Cianferoni con sus hijos Milagros, Jorgelina y Juan acompañan a Barco y Leo en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

ZELADA DE HERRERA, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Sus vecinos Rubén Aragón, Cecilia y Valeria participan con dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

ZELADA DE HERRERA, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. La comisión directiva y socios del Centro de docentes jubilados C.Palumbo. Participa con pesar el fallecimiento de su socia y quien fuera miembro de la comisión directiva, querida Olguita. Acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

ZELADA, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Su esposo Santos, su hijo Leonardo, sus nietos Lautaro, Lucas, hija pol. Eugenia y demás fliares., sus restos fueron inhumados cementerio Cementerio Pque. de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ABRAHAM DE FRAGOLA, ROSA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/07|. En un nuevo aniversario de su natalicio sus hijos la recordarán en una misa en la parroquia Santa Rita hoy a las 20 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/23|. Su sobrina Roxana Gerez López e hijos Ana Laura, Jesús, Ignacio y Jerónimo acompañan a su tía Juana, primos Sandro y Yudith e invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Lucía. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, MIRTA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Sus hijos Dante y Carlos, nietos Estefanía y Yahel, bisnietos Tiziano, Marcos y Yonatan. Servicio realizado por ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL serán inhumados en el cementerio de Gramilla.

BARRETO, ABEL RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su madre Acuña Carmen del Jesús, sus hijos, hermanos, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a as 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3584 386686.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Gracias Dios por darnos la dicha de haber tenido una madre ejemplo y modelo de fortaleza, esposa y abuela cariñosa. Gracias por tanto amor. Su esposo Jorge, sus hijas Sole y Belén, sus amadas nietas Agostina y Guillermina y sus hijos políticos Santiago y Alfredo.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su hermano Chanano González, esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Dichosos los que sufren y reparten amor, porque ellos verán a Dios ". Su Hermana Sulay González, sus y sus hijos Constanza y Facundo Rojas. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en Ojo de Agua.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su hermana Edy González, sus hijas esposo y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su hermana Lita González, Bochyn Llapur e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su hermana Esther González hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Señor, nuestra hermana ya está en tu presencia. Tómala en tus brazos, cúbrela con tu amor infinito e inúndala con tu paz. Sus hermanos Lita, Esther, Zulay, Eddy y Chanano González y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su prima María Alejandra (Sandra) Santillán y sus hijos Guillermo y Carolina, Julio y Paola y María Belén Rivero acompañan a su familia en el dolor por su partida.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su cuñada Chochy Camaño de Gonzáles, sus sobrinas Mirna Techy y familia piden una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. César Manzur e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/23|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos: Pili, Mary, Alfonso, Esteban, Claudia, Daniel y toros participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

TÉVEZ, ESTHER ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. Su esposo Elías, sus hijos Santiago, Febe y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Juanillo Dto. Villa Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.