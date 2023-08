FÚNEBRES | 31 DE AGOSTO DEL 2023

30/08/2023 - 22:30 Funebres

FALLECIMIENTOS 31/8/23

Marcos Bernabé Suárez (Loreto)

Norma del Valle Arias (La Banda)

Rosa Eustaquia Nieva de Yapura





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/08/2023 y espera la resurrección

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo Alejandro Barbur participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/08/2023 y espera la resurrección

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/08/2023 y espera la resurrección

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/08/2023 y espera la resurrección

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento. Acompaña a su esposo e hija, en este doloroso momento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/08/2023 y espera la resurrección

El Sr. secretario Legal y Técnico, Dr. Joaquín De Arzuaga, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección

La Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento del Sra. María Cecilia Llapur de Cambrini y ruega oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/08/2023 y espera la resurrección

La Sra. secretaria de Coordinación Económica del Ministerio de Justicia y DD.HH. Cdora. Luisa Chequer, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIALLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|.

Catalina, Rufino y Ángel Peña participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/08/2023 y espera la resurrección

La Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23

Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia, sus hijos Francisco y Florencia, María y José, José Antonio y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Cecilia y acompañan a su querido primo Tini y Cecilita, a su madre Chichí y a su hermana Graciela pidiéndole al Señor cristiana resignación para ellos.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LLAPUR DE CAMBRINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23

Zunilde Assis de Retamosa e hijos: José Manuel y Silvia; Marizu y Adrián; Ana y Damián; Pablo y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para su familia.

¡Descanse en paz Cecilia!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBANO JULIO VOLTA

(q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23

Bibiana Meghenini y sus hijos Alejandro (a), Julieta y Bruno Volta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Silvina, Santiago y Agustín. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBANO JULIO VOLTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Su hermano Alberto Alfredo y su familia, que lo recordarán con cariño: María Teresa Tenti; Pablo, Lucrecia y Eugenia Volta; Soledad Banco, José Regis, Iván Ríos y nietos: Maitena y Fabrizzio Volta.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBANO JULIO VOLTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

El personal médico, técnico, administrativo y maestranza del Banco de Ojos Región NOA, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra directora médica, Dra. Silvina Volta Chazarreta, expresan sus condolencias a toda su familia y elevan oraciones por su eterno descanso.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBANO JULIO VOLTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/23 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PATRICIA CARABAJAL

(q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23.

Patri hermosa, tu sonrisa se queda entre nosotros. Que tu camino en la luz sea bendecido, de alma a alma nos conectamos ahora con vos .... nada se pierde todo se transforma. Héctor, Bea, Luciano, Virginia y Bautista.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PATRICIA CARABAJAL

(q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23.

¡Buen viaje mamita! Te espera mucha luz y amor divino! Te amo mucho. Tu hija María Pía Salomón.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PATRICIA CARABAJAL

(q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23.

José Salomón y familia participa con profundo dolor de su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. ABEL ENRIQUE TÉVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/23 y espera la resurrección.

La Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Abel Enrique Tévez y ruega oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA CRISTINA BIANCHI DE GERBINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/8/14 y espera la resurrección.

Su esposo Oscar Gerbino, sus hijos Esteban, María Alejandra, Diego Gerbino, hijo pol. Nico, sus nietos Tiziana, Juani y Sofía, invitan a la misa a realizarse en iglesia Catedral hoy a las 20 hs. al cumplirse 9 años de su partida al reino de los cielos.





INVITACION A MISA

MYRIAM ELIZABETH CAMUS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/03/23 Y ESPERA LA RESURRECCIÓN.

Ya pasaron cinco meses de tu partida, hermana mía, pero el tiempo no desvanece el amor que siento por ti, siempre serás parte de mí, y aunque tus pasos ya no resuenen junto a los míos, tu esencia perdurará eternamente.

Su hijo Piyi, nuera Vale , nieto Benja ; hermanos: Mirta , Silvia , Cristina , Juan Domingo , Ariel y familia , invitan a la misa a las 20 hs en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.





INVITACIÓN A MISA

FRANCO ESTEBAN ALTAMIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/23 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu inesperada partida hacia el Reino Celestial y aún sigues vivo en nuestros recuerdos. Sabemos que nos cuidas, nos proteges y que siempre estarás con nosotros, como lo has hecho siempre, presente en cada momento de la vida compartida. Tu ausencia duele, se te extraña mucho. Tus hermanos Ileana y Juan Emilio, hermana política Valeria, sobrinos Santi y Emi, tu tía Nora, tu primo Alexis agradecen a familiares, amigos y vecinos, sus expresiones de afecto y condolencias e invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 en la parroquia Santo Cristo. Rogamos oraciones en su memoria.

















INVITACIÓN A MISA

MARTA SUSANA DELGADO

Falleció 20/8/23

“Es tanta la tristeza de saber que no estás, que no se te puede volver a ver, pero queda el consuelo de recordar todos los momentos de nuestras vidas juntos, siempre vivirás en nuestras memorias. Vuela alto Susy y protégenos. Besos al cielo. Su esposo, su hijo, su nuera, sus nietos, sus hermanas, su cuñado, sus sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.





INVITACIÓN A MISA

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR

(q.e.p.d) falleció el 31/07/2023.

“Nunca se van de los corazones, las almas que hicieron de nuestras vidas un mundo de amor”. Te extrañamos todos los días y sabemos que estás a nuestro lado en cada paso que damos.

Su esposa e hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín (Belgrano Sur 4150), al cumplirse 1 mes de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRUCHMANN, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Luis Miguel, Azucena Brunello de Zurita, Natali Soria, Eduardo Rojas, Luciana Romero Martínez, Carlos Ríos López, Verónica Soldati, Hugo Casali, Tribunal de Disciplina y todo el personal de dicha Institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

CARABAJAL, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. "Si algún día te hago falta, no llores, por mí, mejor sonríe por mí, por nosotros y por lo que vivimos durante muchos años. Si algún día te hago falta, solo será en persona, porque desde mi energía a la tuya seguirá existiendo esa conexión especial, de mil formas seguiremos juntos y por esa razón seremos eternos". Su tía rosario Carabajal de Sánchez e hijos Oscar y Mercedes participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Elisa, hermanos Guillermo, Alejandro y María Eugenia e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Hermana querida te despido con grandes reverencias y miles de aplausos, has sido una guerrera con todas las letras, has llevado el dolor con tanto valor, que siento un orgullo que no me cabe en el alma, perdón por la cobardía de no poder decírtelo en vida, nuestro mecanismo de no tocar temas incómodos me deja con ese mal sabor. Te amo, te admiro y te voy a llevar conmigo en todo este camino hasta que nos encontremos. Su hermana Flora Carabajal, sus sobfrinos Felicitas Molinari y Bernardo Molinari participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus tíos Inés Pellicer y Eduardo Loza, sus primos María Fernanda, Eduardo, Eugenia, Maximiliano, sobrinos nietos y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso en el amor de Dios.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus primos hermanos José Daniel, Sandra Elizabeth, Claudio y Gustavo Carabajal y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Sara Araujo y sus hijos Mariano Vicky Facu Pinino y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan con gran dolor el fallecimiento de Pato y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Los directivos y personal del CCB despiden a su compañera Patricia Carabajal y acompañan a su hija Pia Salomón y a toda su familia. Elevando una oración en su memoria.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Silvia, Daniela, Beatriz y Roberto Marcoux junto a sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima hermana; acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Los que sembraron con lágrimas, con gozo segaran” Chini Habra Fernández participa con profundo pesar su partida terrenal y acompaña a su querida flia en estos difíciles momentos. Descansa en paz!

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Mavel N. de Nader y sus hijas Mónica y Marcela acompañan a su hermano Mario con oraciones para que el Señor le dé el consuelo ante la triste partida de Patricia

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Salvador Tasca hace llegar sus condolencias a su mamá ,hermanos Mario ,Florencia Y Cecilia. Ruega al Señor le dé el descanso eterno a la querida Patricia. Fuiste una gran luchadora.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Graciela Bagnato y Mónica Nader acompañan a Mario y familia con oraciones para que Dios fuente de todo consuelo les conceda la fortaleza para sobrellevar este duro momento. Descansa en paz Patricia.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus vecinos del pasillo de la Rivadavia participan con profundo dolor su fallecimiento..

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Mirta Pastoriza participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña a su hija Pía, a sus padres y hermanos en este momento de dolor. Q.E.P.D PATRICIA

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Las amigas de su hermano Mario: Graciela de Juárez, Cristina de Guido y Sandra Ledesma participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia a sobrellevar su pérdida.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Jeremías Santiago Divi Montenegro y su flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá, de su querida amiga Pía. Todo nuestro cariño y apoyo para ella y toda la familia, en tan doloroso momento. Que descanse en paz.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Marite Russo Abdala y familia participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Flora, ruegan oraciones en su memoria y abrazan a su Mamá, Papá, hermanos y sobrinitos Feli y Berni en este doloroso momento..

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus desconsolados padres Mario Francisco Carabajal Loza y Rosa María Marcoux, sus hermanos Cecilia, Mario y Flora, su hermano político Sergio Camacho y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Pia sos parte de nuestra gran familia. Te esperamos con mucho amor y alegría. Te acompañamos hoy y siempre. Tu familia de Ttantta.

CARABAJAL, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Norah Carabajal de Cáceres despide con profundo dolor a su sobrina y ruega al Señor por su eterno descanso y la pronta resignación de su familia.

CONCHA, MARIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus hijos políticos y de más familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus primos Luis Edgardo Assis y Amparo Duart, sus sobrinos Ma. Isabel y Nicolás, Ma. Amparo y Carlos y Luis y Ma. Candelaria, y sus sobrinos nietos Román, Marcos y Agustín participan con mucho dolor del fallecimiento de su querida Ceci, y acompañan a Cecilia María, tía Chichi, Graciela y a toda la familia. Que su alma encuentre la paz del Señor eternamente.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Roberto A. Ávila, su esposa María Paula Weyenbergh y sus hijos Ariana, Tomas y Bautista participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Acompañan con profundo dolor a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos participan con gran pesar su partida. Acompañan a Tini, a su hija Cecilia y a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Alfonso Migueles, Claudia Aprile y familia, participan con tristeza, el fallecimiento de Cecilia. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Valentina Cavallotti, Andrés Martinez y familia, participan con tristeza, el fallecimiento de Cecilia, y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Elisa Paz de Espeche , Luis Manuel Espeche y sus hijos José Luis, Nani, lucia, Juan Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Cecilia y acompañamos a su hija y sus familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Con hondo pesar Héctor Arjona y familia, participan de su fallecimiento y acompañan a Tini, su hija y a su madre Chichi en este difícil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Descansa en paz.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Alicia Carrasco Liendo y su hija Lucía participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Cecilia y acompaña a su hija y sus familiares en tan doloroso momento. .Ruegan oraciones en su memoria

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Julia Asís y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.".

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus amigas María Rosa Secco y Dolores Solá, despiden a Cecilia con mucho afecto y acompañan a sus familiares en estos dolorosos momentos.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Gustavo Alegre, Maryte Aprile ,sus hijos y nietos , acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Pedro Argés, María Emma Caballero y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Tini y familia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Ing. Pablo López Casanegra, Dra. Matilde Schmidt y familia participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Personal de la firma CONORVIAL SA participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. CPN María Isabel Pérez Nazar de Uardene y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y ex compañera . Ruego oraciones en su memoria Mis condolencias a toda la flia

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Corina Riera y su hija Puchi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Pimpy Petros, Chachi Munar y familia acompañan en estos momentos de dolor a toda la familia. Descansa en paz.





LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.





LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cr. Jorge Neme, participa con profundo dolor su fallecimiento. Pedraza. Que descanse en la paz del Señor.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Cira Angélica Costas, sus hijos Walter Chedid y Luis Alberto Chedid, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su amiga Chichi y ruegan una oración por su eterno descanso

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento de la vida. Ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Luis A. Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino Chedid participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga de la infancia Cecilia y ruegan una oración por su eterno descanso

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Ramón Francisco Palau, María Silvia Gelid y sus hijos Francisco, Luciana y Virginia despiden con dolor a su querida amiga Cecilia. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Arquitecto Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.





LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Walter Chedid, su esposa María Isabel Raed y sus hijos Walter y Virginia Chedid, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga de la infancia Cecilia y ruegan una oración por su eterno descanso..

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Inés Castiglione y Carlos Toia participan con profundo dolor el fallecimiento de Ceci y acompañan a su familia en este momento de dolor.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. El presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona, miembros de Consejo Gremial, Sindico, Gerente de Área, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor de la partida.





LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Héctor Molina, Sylvia Petros, sus hijos Matías y María Pia, Micaela y Gabriel abrazamos con mucha fuerza y amor a tía Chichí, Graciela, Ceci María y Tini en este momento de tanta tristeza.Un beso al cielo a Cecilia querida luchadora hasta el final.Te recordaremos siempre

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Hugo A. Castro, Elizabeth Castro y José Ferreiro, participan con dolor el fallecimiento de Cecilia, rogando a Dios que su alma descanse en paz. Acompañan a Tini y flia en tan difícil momento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás"… Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos acompañan a la familia en tan doloroso momento y despiden a la querida Cecilia, que supo llegar a nuestro corazón y cautivarnos con su saber a mi… Paz en su tumba.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Fernanda Gómez Macedo, su esposo Rubén Gergis participan su fallecimiento y acompañan a Tini en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Norma Maza de Zaiek participa con profunda tristeza el fallecimiento de su hermana en Cristo, Cecilia, y acompaña a su famili: Tini, Ma. Cecilia, Chichi, Marta, en estos momentos de dolor. Descansa en paz, mi querida Cecilia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Antonio Zaiek y Viviana Rafael de Zaiek participan su partida al Reino de Dios y acompañan a su esposo Tini, a María Cecilia, a su mamá Chichí en estos momentos sabiendo que Cecilia ya descansa en los brazos de nuestro Padre Celestial.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Ing. José Félix Alfano y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Arq. Argentino Cambrini y familia en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. "El grupo "Paz y Bien" de Jubiladas Franciscanas lamentan el fallecimiento de Cecilia y acompaña a su madre Chichí y demás familiares con oraciones por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la Luz Eterna.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Maria Guadalupe García Olivera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a su hija Cecilia, sus sobrinos Javier y Thomas y su mama Chichi.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. José Gubaira, su esposa: Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, María José y Jorge Llaya y Mariano Gubaira, sus nietos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomas, María y Sol Llaya Gubaira, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Roberto Baraldo y familia, participa su fallecimento y acompañan a la familia en este doloroso momento





LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, despide con profundo dolor a su muy estimada amiga María Cecilia. Acompaña a su familia con afecto y oraciones en esta circunstancia tan triste.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Luis Eugenio Lucena, Mercedes Martinetti de Lucena, Gonzalo Lucena, Mercedes Lucena y Eugenia Lucena, participan con pesar el fallecimiento de María Cecilia. Acompañan a su esposo Arq. Argentino Cambrini, a su hija Cecilia María, y a su madre Chichí Chamas de Llapur, en este difícil momento de dolor.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Las amigas y colegas de la Ciudad de Córdoba de la Dra. Marta Graciela Llapur, Dras. Mirna Quinteros, Luisa Pérez, Claudia Pons, Flor Méndez, Carolina Grasso y Alicia Contreras acompañan a Chichí, Graciela y a toda la familia Llapur en este triste momento elevando oraciones por el eterno descanso de Cecilia

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Humberto Hugo Ferreira, su esposa Alicia Contreras, sus hijos Martin Alejandro, María Belén y María Sol acompañan a nuestras queridas Chichí, Graciela y a toda la familia Llapur en este momento de dolor y elevan una oración en memoria de Cecilia..

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Walter Cocimano y Claudia Pons acompañan a su amiga Graciela y flia. en este momento de dolor, por la partida de Cecilia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Silvia Inés Alfano, participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos acompañan a toda su familia con cariño en este momento de tanto dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Teresa Figueroa y sus hijos lamentan su fallecimiento y abrazan a toda su familia en este dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la paz de Dios.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Lía Beatriz Montenegro y Martha Susana Montenegro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su amiga y compañera Beatriz María Ducca de Kozameh y sus hijos María Beatriz, María Lía, María Alejandra, Guillermo Kozameh y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su madre, hija y hermana.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña participan con gran pesar el fallecimiento de Cecilia. Abrazamos con cariño a su madre Chichí y demás familiares en estos momentos de inmenso dolor.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilita, a su papá y demás familiares con sus oraciones.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. CP. Silvi Corvalán su esposo CP Mario Vega y fLIA participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ceci y acompañan a su familia en este difícil momento.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Mavel N. de Nader y su hija Mónica despiden con profunda tristeza a la apreciada Cecilia y ruega al Señor les dé fortaleza a su mama CHichi , a Graciela su hermana , a su esposo TIni y a su hija Ceci. Descansa en Paz Cecilia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. José Luis Jensen e Irene Maria Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Ana María Sobrero y sus hijos Pedro, Rolando, Jorge y Manuel. Simón y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida vecina y amiga Cecilia y acompañan a Tini y Cecilia María en este difícil momento .

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Chiqui de Perea y familia; y profesores del Instituto Privado de Arte participan con dolor el fallecimiento de su incondicional amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Clotilde Lami Hernández, Julio Mansilla, sus hijos José Julio, María Josefina, María Amelia, hijos políticos María Laura Lescano, Martín Gorkiewitz, Tufi Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando que Dios la tenga en su gloria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Fernando Cantizano participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Consorcio Propietarios Edificio Lala, personal de limpieza, vigilancia y administración participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Tomás Lucio, Ester Ábalos de Lucio, Junto a sus hijos María Soledad, Tomás Eugenio, María Alejandra y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan en este doloroso trance y piden a Dios consuelo para sus familiares y amigos.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Ing. Carlos G. Ferrero, Susana Achaval, sus hijos Federico y Matías, participan su fallecimiento y acompañan a Tini y su hija Cecilia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.









LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Marilena Cantizano de Montiel, sus hijos José Horacio, Florencio Julio y Eva Alcorta de Montiel acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Rosa E. Llapur y flia acompañan en el dolor a Chichi, por el fallecimiento de su hija. Que ella descanse en paz y Dios de consuelo a toda su familia.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela Leoni y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Jaime Simón y sus hijos Nerea, Nicolás, Salena y Abril participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Irene Beatriz Cerro de Viaña, sus hijas Irene, Beatriz, Virginia, Mercedes e Isabel y sus respectivas familias acompañan a Chichí, a Graciela, a Cecilia María y a Tini en este momento de dolor.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Beatriz, Nilda, Félix Delcolla y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.





LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz e hijas Guillermina y Lola acompañan a su familia en tan triste momento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Enrique Sarquiz, Cristina Ríos y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a tini y Ceci con cariño.

LLAPUR DE CAMBRINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Dr. Aldo Yunes, María Elivira Santillán e hijos Aldo, Roberto, Federico, Enrique, Beatriz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NIEVA DE YAPURA, ROSA EUSTAQUIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Sus hijos: Jorge Manuel, Mauro Alejandro, Julio César y Etel Rosa Yapura, su hija política: Blanca Romana, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NIEVA DE YAPURA, ROSA EUSTAQUIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. La comunidad educativa de la Escuela N 231 José Hernández , participa con profundo dolor del fallecimiento de la Señora Madre del Profesor Mauro Yapura. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.





OSORIO, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Su hijo Mario y Ana, sus hijas Claudia y Mariela Osorio Meneghini, nietas Justina y Máxima participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OSORIO, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. CPN Marcela Laprida y su hijo Marcelo Agustín P. Laprida acompañan con profundo dolor a su amiga del alma Claudia y elevan una oración por la pronta resignación de sus hijos Marito, Claudia y Mariela y por el eterno descanso del alma del querido Tito.

OSORIO, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Mariana, Alicia, Sonia y Ramón Quainelle y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a sus hijos Mario, Claudia y Mariela ante esta irreparable pérdida y elevan oraciones por el eterno descanso del alma del querido Tito.

OSORIO, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Amigas de su hija Claudia: Silvia Marcoux, Roxana Ceriani, Marcela Laprida, Fabiola Contreras, Eugenia Campana, Daniela Llapur, Andrea Robles y Laura Sánchez Piccardi participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Tito. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

OSORIO, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Ingenieras Lilia Eugenia Palomo y Laura Sánchez Piccardi, colegas y amigas de su hija Claudia participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

OSORIO, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Sus amigos y vecinos Estanislao Kozlowski y sus hijos Daniel, Viviana, Lucrecia y Ariel; Marta Anelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

OSORIO, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Irma Teresita Rojas, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a su hija, Mariela Osorio y familiares en este momento de tanto dolor. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

RÍOS, RESTITUTA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Sus hijos Pedro, María, Rosy y Rubén, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO DE ORGANIZACIÓN ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL - Irigoyen 569.

RÍOS, RESTITUTA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/23|. Directivos, Gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado y compañero Héctor Rubén Palavecino. Ruegan una oración en su memoria.

RIVERO, BLANCA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/23|. El Señor es mi Pastor, nada me faltará". Blanquita: tus amigos normalistas - Promoción /62, te despiden con pena, pero, con mucho cariño te acompañan en el camino hacia el abrazo definitivo con el Señor. Rogamos paz y consuelo para tu familia y oraciones por tu descanso eterno.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona junto con sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su amigo Abel y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

TÉVEZ, ABEL ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Duran participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su apreciada memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. El presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona, Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Área, Auditor Interino, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TÉVEZ, ABEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/23|. Manuel Carlos Alvarado, Megui Méndez y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Chabela, hijos y hermanos. Elevan una oración en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus hijos Santiago Volta y Patricia Vidal y sus nietos Augusto y Nicanor, lo despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus hermanos Ruth y Atilio Bianchi sus sobrinos Nicolás y Beatriz Fernández, Mariano, su sobrino y ahijado Andrés y Paulina Quinteros Y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Los ex compañeros de su hermana Ruth Volta, del Dpto. Auditoria, Luis, Pino, Ramón, Daniel, Ricardo, Ditto, Gregorio, Gabriel, Nicolás, Adriana L. ,Patricia, Victoria, Fernanda A , Tania, Adriana P., Mini G.,Toty, Silvina, Naty, Miriam, Fernanda C., Luciana, Andrea, Anita, Lourdes y Ma.Celia y Jerónima. La acompañamos en estos difíciles momentos y pedimos resignación para toda la familia. Rogamos oraciones a su querida memoria

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Dr. Carlos Ramos Taboada, su esposa Susana Carol, sus hijas María Antonieta y familia, Susana María y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a la familia de su presidenta Dra. María Teresa Tenti de Volta. Ruega una oración en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Las amigas del Taller de Los Miércoles de su hija Silvina participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a nuestra querida amiga y familia.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Griselda Cremaschi de Julián, sus hijos Celia y Marcelo Martínez, Leandro Julián y Claudia Torres, nietos Guadalupe y Ezequiel lamentan su fallecimiento, acompañan a Silvina, Santiago, Agustín y a sus respectivas familias en tan tristes momentos y elevan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Silvina Volta Chazarreta. Ruegan una oración en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Silvina Volta Chazarreta. Ruega oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. EL Centro de Ablación e Implante de Santiago del Estero, C.A.I.S.E. Delegación Provincial del INCUCAI, acompaña en este difícil momento a la Directora Técnica del Banco de Ojos Región NOA, Dra. Silvina Volta Chazarreta por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Próspero Ábalos Aliaga y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en el pesar y piden oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus cuñados Luisa Josefina Chazarreta y Edgar Pablo Quaranta, sus sobrinos Edgar Pablo Quaranta y Milagros Lezana ; Luisina María Quaranta y Martín Méndez ; Ramiro Quaranta ; María Antonella Quaranta y Matías Echeverría ; sus sobrinos nietos Federico y Faustino Quaranta Lezana , Juan Martín y Benjamín Mendez Quaranta , y Joaquín Echeverría Quaranta participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en la oración a Silvina y Lautaro, Santiago y Patricia , Agustín y Gabriela. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud de Rivas y familia participan su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria y que Dios de resignación a su familia.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Luis Abalos y María Elida Cerro, sus hijos Guadalupe y Fernando Drube, Candelaria y Luis Asis, Mini y Juan José Gauna y Martina Abalos y sus nietos Bautista, Inés, Victoria, Juan Pablo y Agustín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos y sus respectivas familias lamentan su partida y acompañan a su familia en este momento de inmenso pesar. Elevan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos participan con dolor su fallecimiento.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Luciana Demasi, Carlos Zárate y sus hijos Joaquina y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento.





VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos Silvina, Santiago y Agustín en tan doloroso momento. Ruegan oraciones para su descanso eterno.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. José Luís Zavalía, Liliana Lorenzo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Los compañeros y amigos de la promoción 5to 71 de su hermana Ruth participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en estos momentos de dolor . Elevamos oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Silvina y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. "El cielo te recibe, descansa en el amor del Padre" Mirta Atia, sus hijas Nancy, Sandra y Marine Claveros y sus familias lamentan su fallecimiento y acompañan en su pesar a sus hijos Silvina, Agustín, Santiago y a sus familias.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. María Aglae Cremaschi, Georgina Peralta Cremaschi y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a sus hijos Silvina, Santiago y Agustín y ruegan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. "Dios abrió las puertas del Cielo para que descanse en la paz de su amor". Sandra Clavero lamenta su partida y abraza en este momento de dolor a sus hijos Silvina, Agustín, Santiago y a sus respectivas familias.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Manuel Carlos Alvarado, Megui Méndez, sus hijos Candela, Mario, Gonzalo, Eli y Ezequiel participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo, Martín, Nicolás, Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Monica Gómez Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho cariño..!

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Paticia y nietos, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijos Silvina, Santiago y Agustín y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

VOLTA, ALBANO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Dra.Elvira Carolina Chazarreta, sus hijos Carolina Balliano y Gonzalo Castro Arce, Constanza Balliano y Thierry Marouteix y Santiago Granda e Ivana Cipoletti y nietos Sofia Azar,Facundo y Gonzalo Castro Balliano, Mateo, Olivia y Clara Marouteix y Guillermito Granda Cipoletti participan su fallecimiento acompañan en su dolor a sus queridos primos: Silvina,Santiago y Agustín y demás familiares. Que brille para el la luz que no tiene fin





ARCE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Enciendo una vela por tu recuerdo, así mientras el fuego se mantenga encendido sentiré la calidez de tus brazos que tanto los extraño. Al cumplirse dos años de tu fallecimiento tu hermano Pichy y familia te recuerdan.





ARIAS, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Su esposo Sixto Diaz, sus hijos Ramón Ángel, Carlos Alberto, Silvia Teresita, Elizabeth del Valle, sus nietos Fabricio, Angela, Xiomara, Guadalupe, Isabella, Geovanna sus bisnietos Ámbar, Isaac, sus hermanos Elsa, Víctor, Alberto, Ramona, sus hijos políticos Sixto Francisco, Edy, Nanci, Antonella y demás filiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vilmer. COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3584 386686.





GONZÁLEZ, ROSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Liliana Beatriz González, Andrés Medina Pérez y familia participan con dolor la partida de la tía Tuchy. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARCOS BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|. Sus hijos Wendi, Stella, Marcos, Victor, sus nietos, hijos políticos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto Cristo Rey. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787- 3854386686.