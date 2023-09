FÚNEBRES | 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

08/09/2023 - 04:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

07/09/2023

Demetrio Marinoff (Chaco)

Carlos Alberto García

Juan Cándido Águila (Fernández)

Cristian Nicolás Romano (La Banda)

Teodoro Enrique Ramírez

Erwin Levis Benito Passarino

Jazmín Santillán Villavicencio

PARTICIPACIÒN DE FALLECIMIENTO

DEMETRIO MARINOFF

Falleció el 07/09/23 en Resistencia, Chaco.

Papá, gracias por todos los momentos hermosos que nos diste. Su hijo Sergio, hija política Silvina y sus nietos Florencia, María Silvina, Agostina y Sergito ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DEMETRIO MARINOFF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/23 y espera la resurrección.

Directorio de EDESE S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DEMETRIO MARINOFF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/23 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, WaldinaRigourd y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en estosdifíciles momentos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DEMETRIO MARINOFF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/23 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso y para que Dios dé consuelo a sus familiares y amigos.

RECORDATORIO

RICARDO LUIS BONINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/17 y espera la resurreccion.

A 6 años de su partida, su pariente y amigo Isidoro Bronstein, de Buenos Aires, lo recuerda con cariño y manda un gran abrazo a su esposa Beba, sus hijos Ricardo y Liliana, nietos y familiares y amigos. Fue una gran persona, que extrañamos mucho. Lo recordamos mucho.

INVITACIÓN A RESPONSO

JUAN JOSÉ FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/22…

Has fallecido, te has ido, pero no de nuestros corazones ni de nuestros recuerdos. Su esposa Gladys y sus hijos Juan y Francisco invitan al responso que se oficiará el día 8/9 a las 16.30 en el Parque de la Paz.

INVITACIÓN A MISA

MARIO ERNESTO OSORIO

Falleció el 30/08/23.

Papá querido: que tristeza enorme que ya no estés más con nosotros. Dejaste un vacío enorme... La casa quedó vacía y en silencio. Nos consuela saber que ya estás descansando en paz, junto a mamá y a tu hijo Juan. Te fuiste con Dios en tu corazón, eso nos reconforta. Dejaste una vara muy alta, con valores intachable de honestidad y persona de bien, tan querido y respetado. En estos días solo podemos abrazan tus recuerdos y agradecer a Dios por haber sido nuestro Padre. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Seguiremos adelante por ustedes, honrando sus memorias. A nueve días de su partida al Reino Celestial, sus hijos Mario y Ana; Claudia y Mariela, sus nietas Justina y Máxima invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

EDUARDO LUIS MARCHETTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección.

Hace dos meses que te fuiste, al Reino de los cielos, ese día, el sol se ocultó y el cielo soltó sus lágrimas para despedirte, tus recuerdos estarán grabados para siempre en nuestros corazones. Su esposa Ana Teresa Sosa, hijos Prof. Luis Francisco, Lic. Carlos Eduardo, Ernesto, Luisa, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Agradecen oraciones en su memoria.

CAPCHEY, MARTIN ELADIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 6/9/23|. Nieves Teresita Maldonado acompaña en el dolor a sus vecinos Martín y Moni por la pérdida de Martín padre y hermano. Ruega una oración en su memoria.

CASAIS, EMIR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Mary Canllo de Jozami, Jorge Jozami y Florencia Barchini sus hijos Francisco y Augusto participan su fallecimiento y acompañan a su flia en estos tristes momentos Elevan oraciones en su memoria

CASAIS, EMIR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Familia Camacho - Caro acompañan a su cuñado Oscar Casais por el fallecimiento de su padre.

GARCÍA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Su esposa Nelly, sus hijos Lucas, Diego, Joana, Erica, Nico, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. "Te recordarán eternamente", sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

MARINOFF, DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 7/9/23|. Directivos y Personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Ing. Sergio Marinoff y ruegan oraciones a su memoria”.

MARINOFF, DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 7/9/23|. "El cuerpo de gerentes de la empresa EDESE S.A., Dra. Lucía Amín, Ing. Roberto Águila, Ing. Enrique Martín, CP. Carlos Mulki y CP. Claudia Sánchez, participan con profundo dolor el padre del Ing. Sergio Marinoff y ruegan oraciones en su memoria".

MARINOFF, DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 7/9/23|. Mincho abrió sus alas y voló a refugiarse en los brazos de Dios.Su consuegra Nene Grana de Manfredi despide con dolor a quien en vida fue un ejemplo para los suyos y acompaña a su esposa Olga y a sus hijos Sergio Edgardo y Marcelo y sus respectivas familias en este difícil momento de la vida .

MARINOFF, DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 7/9/23|. Ditto Ledesma Susana Manfredi y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de Mincho y acompañan a su cuñado Sergio su mama Olga y hermanos en este tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARINOFF, DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 7/9/23|. Chin-chin Ruiz, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del Ing. Sergio Marinoff. Y acompaña a la familia en este difícil momento. Que su alma descanse en paz.

MARINOFF, DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 7/9/23|. Mincho querido que el Señor te reciba en su bello jardin y te de el descanso eterno. Oscar Ruiz, Mónica Manfredi y flia participan con dolor su partida y elevan oraciones para su descando eterno.

MARINOFF, DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 7/9/23|. El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona de su Secretario General José Gómez, Comisión Directiva, Sub Comisión de Jubilados acompañan a su hijo Sergio y demás familiares, en el dolor ante la irreparable pérdida de su padre.

PASSARINO ERWIN LEVIS BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Su esposa Evelia Santillán participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

SANTILLÁN VILLAVICENCIO, JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Señora Mary Cerioni, sus hijos; Soledad, Carlitos, Cristian y Lupe y Osvaldo Laprida acompañan a Alfredo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN VILLAVICENCIO, JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Propietarios compañeros de su abuelo Alfredo Santillán de distribuidora Laprida, acompañan con profundo dolor a su familia y elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, SANTIAGO JOSUÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Te recordaremos para siempre. Su padre Walter, su madre Alejandra, sus hermanos Maxi, Axel y Benjamín, sus tíos y primos participan con dolor su fallecimiento.

URQUIZA, SANTIAGO JOSUÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. " Fuiste y serás un gran hermano, hijo y amigo, te llevare en lo profundo de mi corazón". Su hermano Benjamín participa con profundo dolor su fallecimiento. Por siempre Santiago.

URQUIZA, SANTIAGO JOSUÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Te recordaremos por siempre. Tus vecinos Juan Soto, Bettiana, Pilar, Amaia y Luciana; y Azucena Gómez participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

URQUIZA, SANTIAGO JOSUÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. La Comunidad Educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia del alumno Santiago Urquiza quién partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria. Q. E. P. D.

TORRES, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. " El Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón, no se su algún día dejare de llorar por tu ausencia física , pero lo que si se que aunque no te puedo ver, tocarte jamás te voy a olvidar. Su esposa Esther Soria, sus hijos Valeria, María José y Diego Torres, su hija política Paula Agüero, su nieto y bisnietos y sobrinos invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma, con motivo de cumplirse 4 años de su partida a la Casa del Padre. Se ruega una oración en su querida memoria.

RAMÍREZ, TEODORO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Sus hermanos Lucia, Bernabé y Rina, sus sobrinos Ángel, Nicolás, Sebastián, Iván, Gloria, Sol, Andy, Leonardo, Leandro, Emiliano y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Romanos.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

ROMANO, CRISTIAN NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Su esposa Cejas María Alejandra, sus hijos Agustín, Valentín, Micaela, Mateo, Lorenzo y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Su esposa Juana del Valle Leiva, sus hijos Daniel Enrique, Juan José, Silvina Anabel y Pablo Edgardo Águila y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Su esposa Juana, sus hijos Daniel, Juanjo, Pablo, Silvina, hijos políticos, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor-Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Hermano dejas un gran vacío! Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hermano José Salvador Águila (Chichin), su esposa Elsa Ibarra y sus hijas Roxana, Liz, Cristina y Carina y sus respectivas familias participan con gran dolor su inesperada partida. Ruegan una oración en su memoria.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Su hermano Ing. Carlos Águila, Silvia Susana Luna, Sandra Ximena, Carlos Gustavo Águila, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Cristo Redentor de Fernández

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Sus hermanos: José Salvador (Chichin), Rosario E. del V. (Nena), Enrique e Ing Carlos Águila, participan con profundo dolor la muerte de su hermano Lito. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Su nieta Daniela Águila y su nieto político Lorenzo Isaac Chemez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Tío Lito: te vas dejando un gran dolor en nuestras vidas. Vivirás por siempre en nuestros recuerdos. Su sobrina Roxana Águila, su esposo Luis Chemez y sus hijos Jessica, Shadya, Maximiliano y Enrique y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida. Acompañan a todo su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Tío Lito estarás siempre en nuestros recuerdos y corazones. Que brille para vos la luz q no tiene fin. Abrazamos y acompañamos a nuestros primos, tíos y familiares en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Liz Maribe Águila y sus hijos Lucas y Florencia Fernández Águila.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Liz Águila y Nelson Argañaraz participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Lito. Saludan y acompañan a sus hijos y familiares en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. Ejecutivo Municipal, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan familiares y seres queridos en este difícil momento.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Fernández BBC participa con profundo dolor el fallecimiento del Papá de Silvina colaboradora del club y abuelo de sus jugadores Salvador y Emilia Ruiz Águila, Eleva oraciones en su memoria.

ÁGUILA, JUAN CÁNDIDO (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Gustavo Fabián Chemez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su nuera Daniela Águila y a toda la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Comisión directiva y trabajadores de la Cooperativa Provisión y Servicio de Agua Potable Loreto LTD participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro compañero de trabajo Alejandro Rodríguez.

LÓPEZ, JOSÉ POLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. "Ahora ya descansas, estas en un lugar mejor y desde allí iluminas nuestras vidas para poder seguir sin vos". Su esposa e hijos invitan al responso que se oficiará hoy a las 15 hs. en el panteón familiar del cementerio de Beltrán, al cumplirse un mes de partida a la casa del Padre. Rogamos oraciones en su memoria.