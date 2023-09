FÚNEBRES | 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

08/09/2023 - 22:55 Funebres

FALLECIMIENTOS 9/9/23

- Raúl Eduardo Fernández (La Banda)

- Mirta Inés Guadagnoli de Ferrero(Córdoba)

- Blanca América Cabral

- Segunda Olegaria Robles (Clodomira)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA INÉS GUADAGNOLI DE FERRERO (Negri)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 8/9/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Eugenio, Pablo y Adolfo participan con profundo dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en la ciudad de Córdoba.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA INÉS GUADAGNOLI DE FERRERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Córdoba, el 8/9/23 y espera la resurrección.

Querida Negri, te recordaremos como una persona alegre, cariñosa y muy generosa.

Te despedimos con mucha tristeza. Acompañamos a tu familia en estos momentos de dolor elevando una oración en tu memoria. Vuela alto amiga.

Susana Clementi, Anita Mema, Susy Llugdar, Elda Yocca, Ema Ordoñez, Graciela Estevez, Clarita Martín, Inés Suárez, Beba Oliva, Cristina Sirena, Edith Carrizo, Nené Granda, Antonio Castiglione, René Gómez y Rosita Gómez.





INVITACIÓN A MISA

CARLOS HUMBERTO RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/11 y espera la resurrección.

"Viejito querido:

Hoy se cumple un año más de tu partida al cielo. No hay un solo día que no estés en nuestros pensamientos. No hay un solo día que no te extrañemos y necesitemos. Vivirás eternamente en nuestros corazones acompañándonos en cada paso de nuestras vidas, y recordándonos siempre del amor inmenso que sembraste en nosotros".

Su esposa Ana Luz, sus hijos Eve, Carlitos, Natalia, y Daniela, sus nietos: Carla, Damián, Romina, Juan Pablo, Felipe, More, Benja, y Nico.

Invitan a la misa que se realizará el sábado 9/9 a las 19 hs. en la parroquia San José de Belgrano al cumplirse 12 años de su fallecimiento.





RECORDATORIO

RAMÓN EDUARDO GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/18 y espera la resurrección.

Querido hijo: hoy te recordamos a cinco años de tu fallecimiento; el amor a tus hijos, a tu trabajo, a la compañía de tu madre y hermano.

¡Qué poco duró todo!

Creemos que estás en paz junto a Dios y el Espíritu Santo. Nosotros aquí pedimos que seas una guía en nuestro camino y que tu recuerdo ilumine a tus seres queridos. Tu madre, hijos y hermano.





INVITACIÓN A MISA

HUGO ALBERTO ULIANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/19 y espera la resurrección.

Viejo Querido:

Hoy se cumplen 4 años de tu partida al Reino Celestial. Que difícil se nos hace vivir sin tu presencia física, pero siempre estás presente en nuestro corazón.

Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa rogando por su eterno descanso se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita. Se ruega una oración en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

TERESA DEL CARMEN MUÑOZ DE MITRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/23 y espera la resurrección.

Los seres que amamos con tanta fuerza nunca mueren!! (San Agustín).

Al cumplirse 4 meses de tu partida al Reino del Señor, tus hijos Marcelo, Walter, Rafael, Silvia y flia., invitan a la misa a realizarse en la parroquia San José de Belgrano el día sábado 9 a las 19 hs.





INVITACIÓN A MISA

JULIO ANTONIO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/20 y espera la resurrección.

Liliana Navarro e hijos con sus respectivas familias invitan a familiares y amigos la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.