FÚNEBRES | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

11/09/2023

FALLECIMIENTOS

10/09/2023

- Hugo Roberto Moran (La Banda)

- Rosa Filomena Vega (Lavalle)

- Yolanda Virginia Banegas

- Marta Isabel Gerez(La Banda)

- Ramón Celestino Salazar

- Rosa Angélica Bertolotti (Brea Pozo)

- Juan Carlos Díaz

- Ramón Sotero Medina (Beltrán)

- Mirta Haydee Guzmán (Taboada)

- Marta Isabel Gerez (La Banda)

- María Elsa del Valle Corbalán

- Celestina Leguizamón (Brea Pozo)

- Ramón Antonio Alagastín





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELSA DEL VALLE CORBALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/23 y espera la resurrección.

Susy, hermana querida, que el Señor te reciba en su bello hogar, te brinde el descanso eterno y brille para ti, la luz que no tiene fin.

Tu hermana Nilda Corbalán de Cordero y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

Sus restos fueron inhumanos en el cementerio La Piedad.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELSA DEL VALLE CORBALÁN

(q-e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/23 y espera la resurrección.

Te recordaremos por siempre. Su hermana Nilda Corbalán, sus hermanos políticos Abel Cordero y María Silvia Gómez; sus sobrinos Abel Horacio y María Susana Cordero, María Eugenia, María Cecilia y Juan Manuel Corbalán; sus sobrinos nietos Josefina Coz, Salvador Cordero Luna y Catalina Carril; y su tía Gladys Ledesma de Cisneros (a) participan con gran pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELSA DEL VALLE CORBALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/23 y espera la resurrección.

Tía querida, tu paz y libertad son nuestra fortaleza.

Tus ahijados Abel Horacio y María Susana Cordero participan con profundo dolor.

Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLEMIENTO

HUGO ROBERTO MORAN

FALLECIO: 09/09/2023

Su esposa Alicia, su hijo Mariano, hija política Cecilia, sus nietos, Mateo, Margarita, familia de la Bulonería Morán y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer 17.30 hs., en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787. Cel. 3854386686.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA INÉS GUADAGNOLI DE FERRERO (NEGRI)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 8/9/23 y espera la resurrección.

El Cont. Juan M. Beltramino y su esposa Cont. María I. López Moreno participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.









INVITACIÓN A MISA

VICTORIA CORONEL DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió el 11/9/08….

Su hijo Víctor Luna, su hija política Susy y nieta Emilia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita (Bº Jorge Newbery), al cumplirse 15 años de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

ABEL VILLAVICENCIO

(Q.E.P.D) 02/09/23.

Con tu amor de padre nos enseñaste a ser fuertes, íntegros y a vivir la vida a través del amor. Ese amor que hoy nos da la fortaleza para sobrellevar tu partida y que nos da la esperanza que un día nos volveremos a encontrar. Su esposa Irma y sus hijos invitan a la misa que se oficiará por los 9 días de su partida en iglesia Ntra. Sra. de Loreto mañana a las 21:30hs.





INVITACIÓN A MISA

FÉLIX LIVER OCHOA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/23 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposa, sus hijos y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





RECORDATORIO

HUGO RAMÓN LEGUIZAMÓN (Pirulo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/19 y espera la resurrección.

“La vida es eterna, y el amor es inmortal, y la muerte es solo un horizonte; y un horizonte no es más que un límite a nuestra vista”. A un aniversario más de tu partida, te recordamos con mucho amor. Tu esposa Margarita, tus hijas María del Carmen y Karina, tu hijo político Kily, tu nieto Sión y Florencia. Rogamos una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

SALVADOR ANTONIO SANGUEDOLCE

(q.e.p.d.) Se durmió el 11/9/14…

Querido papá, hace nueve años de tu partida y parece que fue ayer. Dejaste un vacío inmenso en mi corazón que de a poco lo voy llenando con mis hijas. Te extrañamos mucho. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Flor, hija política Celeste, nietas Francesca, Martina y Antonella. Descansa en paz viejo querido. Invitamos a la misa en recordatorio de su noveno aniversario a celebrarse hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

ALAGASTÍN, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/23|. Su madre Segunda Rojas, sus hermanos Cacho, Zulma, Gringo, Alicia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. SWERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BANEGAS, YOLANDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/23|. Sus hijos Pablo, Stella, nietos Rocío, Leonardo, Yanela, Juan, Pablo, bisnietos, hijos politicos, y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer12hs en el cementerio de FAMATINA. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

CORBALÁN, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Su hermana Nilda Corbalan, su hermano político Abel Cordero, sus sobrinos Abel y Maria Susana Cordero, Maria Eugenia, María Cecilia, Juan Manuel Corbalan y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORBALÁN, MARÍA ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Su cuñada política Silvia Gómez, sus sobrinos , María Eugenia Corbalán. María Cecilia Corbalán, Juan Manuel Corbalán, y sus sobrinos nietos Josefina Coz y Catalina Carril. Despedimos con mucho amor y tristeza a nuestra tía querida buscando consuelo en la oración.

GUADAGNOLI DE FERRERO, MIRTA INÉS(NEGRI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/9/23|. Alfonso Migueles y Claudia Aprile participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su colega y amigo, Dr. Eugenio Ferrero. Ruegan oraciones en su querida memoria.





GUADAGNOLI DE FERRERO, MIRTA INÉS(NEGRI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/9/23|. Elvira Carolina Chazarreta, sus hijos Carolina Balliano y Gonzalo Castro Arce,Constanza Balliano y Thierry Marouteix ,Santiago Granda e Ivana Cipoletti, y respectivas familias despiden con profundo dolor a Negri, y abrazan a su amiga de toda la vida Stella,hijos y demás familiares.,rogando por su descanso eterno en el Reino de Dios.

GUADAGNOLI DE FERRERO, MIRTA INÉS(NEGRI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/9/23|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Que Dios te tenga en la gloria.

GUADAGNOLI DE FERRERO, MIRTA INÉS(NEGRI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/9/23|. Grupo chicas de Aquagym: Silvia, Mirta, Fanny, Lita, Marta, Bea, Lely y Lili participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Stella en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GUADAGNOLI DE FERRERO, MIRTA INÉS(NEGRI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/9/23|. Estela Artico de Díaz y María del Carmen Vera participan con profundo pesar el fallecimiento de Negri, compañera de tantos años de trabajo en el TC y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso.

GUADAGNOLI DE FERRERO, MIRTA INÉS(NEGRI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/9/23|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Carlos Eugenio Ferrero Guadagnoli . ruega una oracion a su memoria.

GUADAGNOLI DE FERRERO, MIRTA INÉS(NEGRI) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/9/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado, Dr. Carlos Eugenio Ferrero Guadagnoli. Ruegan una oración a su memoria.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. José Luis Bianchi e hijos participa el fallecimiento de su amigo Roly. Ruega una oración en su memoria.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y familia participan con profundo dolor su partida. Acompañan con cariño a Tita. Ruegan que descanse en paz.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Eugenio. Ruegan una oración en su memoria.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Los compañeros de secundaria de Esc. Normal Manuel Belgrano, de su esposa Tita Elías, lamentan su partida y ruegan por el eterno descanso de su alma.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Nora Bravo Gómez de Cura, sus hijos Judith, Claudio, Carolina y María Mercedes participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Querido Roly; recordaré por siempre el ping pong y el fulbito en sotano y canchita de la iglesia Catedral. Eramos 76 amigos de la Acción Católica algunos partieron, pero quedamos muchos mas. Un abrazo a Tita y German, Eugenio, Cecilia y Alejandra y demás familiares. Un abrazo al cielo para Huguito Basbus, Ratita Leguizamon, Gordo Reston, Arturo y Daniel Mesad, Pedrito Hazan, Emilito Elías y algunos mas. Que Dios los bendiga. Siempre en mi mente y mi corazón. Su amigo Carlos "Gugui" Pesce Pastoriza.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. La comisión directiva del Club Atlético Central Córdoba, socios y jugadores participan el fallecimiento de su ex dirigente Roly.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del papá de su estimado ex alumno Germán, lo acompaña junto a su mamá en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Carlos F. Groppa, Beatriz Saccavino y sus hijos, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a Tita y su familia toda, en estos momentos de profundo pesar

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Las compañeras y amigas de la promoción 67 de la Escuela Normal participan con pesar el falleciendo de Roli, esposo de la querida Tita Elías y la acompañamos con mucho cariño, al igual que a sus hijos y nietos. Rogando al Señor les conceda cristiana resignación.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. David Ceruti y Susana Cuello participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo Roly y acompañan a su familia en este duro momento.

MORETA, ROLANDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/23|. Carlos Alberto García y esposa María Cristina Camus participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Roli. Acompañan y abrazan con gran cariño a Tita, hijos y nietos en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria y piden a Dios resignación para sus seres queridos.

SALAZAR, RAMÓN CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/23|. Su esposa Susana Galván, sus hijos Ramón Eduardo Salazar, Marta Inés Galván, Mario Eduardo Galván, Alicia Galván y Gelacio Galván, sus nietos, Bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. CARUSO Cía. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.





CÁCERES, LUIS AMÉRICO (Pikilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Aún sentimos tu presencia, aunque ya no estés aquí. Te extrañamos cada día y estás siempre en nuestros recuerdos y desde la casa del Señor estarás guiándonos a cada uno de nosotros hasta el encuentro final. Su esposa Adelma, su hijo Luis y flia invitan a la misa que se celebrará en su memoria hoy a las 20 en Catedral Basílica, al cumplirse nueve años de su fallecimiento.

GUZMÁN, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/23|. Amado esposo, padre y abuelo te llevaremos siempre en nuestros corazones. Tu esposa: Marisa Olivera, tus hijos: Ana Belén, Juan José, José Ignacio y José Martín Guzmán Olivera; Tu amada nieta: Olivia, Tu hija política: Luciana Córdoba, Tus hnos.: Pedro y Alicia Virginia Guzmán. Agradecemos a tu hno. del alma, Dr. Raúl Herrero que te acompañó hasta tu partida, al Dr. Carlos Gómez Colombo por su calidez en los tristes momentos, y a todos los familiares y amigos que nos acompañaron y rezaron por el. Invitamos a la misa del noveno día el próximo Lunes 11 de Septiembre, en la Iglesia Catedral Basílica a las 20hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LEIVA, FIDELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/23|. Sus hermanos: Dito, Petty y Very, sus hermanas políticas : Nelly y Alejandra , sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa del noveno hoy en Catedral Basílica a hs. las 20





GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Homenaje en el Dia del Maestro". Hermana muy amada: mi seño, mi amiga, mi maestra querida. ¡Feliz Día! en tu celeste cielo, en este tu día y el mío; yo aquí estoy caminando mi desierto de peregrina escribiendo lo que pienso y lo que siento. Hoy es tu día mi santa maestra y quiero recordarte de una manera especial, te entrego este sobre con muchísimas flores de colores mercurio, como continuación de la vida, y también prendo la luz divina en el cielo en que te encuentres, aunque mío dolor contricto surge como nuevo ante la mesa familiar donde un lugar quedó vacío, como mi corazón. Por muchos años hemos compartido juntas nuestra profesión de educacionista, dejando toda nuestra vida y con dignidad que el cargo impone en bien de la educación de los alumnos, jamás le pedimos nada a nuestra Patria, más bien siempre nos hemos preguntado, qué podíamos hacer por ella?. Qué hermosos tiempos hermana, como no rendirte este postrer homenaje. Hoy estás en el mejor altar de mi vida, contemplando la inmensidad del universo y festejando tu día con los maestros que te precedieron, como lo hacíamos en otrora cumpliendo la consigna de sembrar el abecedario en aquellas mentes vírgenes por montes y llanuras, quemando muchas veces la salud toda, cuántas lágrimas derramadas en la soledad de los montes santiagueños solo Dios sabe, hermana mía no pretendas secar mis lágrimas déjalas correr, es que todo me recuerda, las dos hemos sido una fiera, para defender la educación, contra la injusticia, arriesgando nuestro propio cargo, por defender nuestra patria. Por todo el bien que sembraste en esta vida terrena, que Dios te tenga en la gloria eternamente. Amén, amén, amén. Tu hermana peregrina que sigue adelante. Farides E. Gómez de Orieta.





ÁLVAREZ, EMMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/23|. Oscar Ruiz, Mónica Manfredi, Nene Manfredi y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mama de Magali y Minusa. Elevan oraciones para su eterno descanso

FERNÁNDEZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. La promoción 1967 de la escuela Industrial, especialidad mecánica, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido amigo Ramón. Acompaña al resto de la familia en este difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/23|. Charito y Pepe González participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Raúl. Acompañan en este difícil momento a sus hermanos y al resto de la familia. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Tía querida, en este día tan triste para nosotros. Te despedimos con cariño, y siempre te vamos a recordar. Gracias por tanto amor y dedicación a la familia, hijas,nietos,sobrinos, yernos y todos tus alumnos de la escuela n°937 del Pueblo de Libertad. Dpto. Moreno. La vamos a extrañar siempre, gracias por dejar huellas bonitas en cada uno de nosotros. La amamos. Que brille para Ud la luz que no tiene fin. Q.e.p.Flia Argañaraz, Ferreryra,Díaz y Colín.

GEREZ, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23| .Su familia la despiden con profundo pesar. Sus restos están siendo velados en sala velatoria Aires del Pinar (España 785 L.B -3855933553-155933549) y serán cremados a las 9:00 hs.

MORÁN, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. La comisión directiva y el cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios La Banda participa con mucha congoja el fallecimiento de quien fuera Miembro de la Comisión directiva y Socio activo de la Institución y elevamos oraciones a Dios por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares.





BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Te recordaremos con el amor de siempre agradeciendo todo lo compartido. Su hermano Carlos, hermana politica Analía, sus sobrinos María de los Angeles y Pablo, sobrinos politicos y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Vivirás siempre en nuestros corazones. Su hermana Julia, sus sobrinos Jorge, Sandra, José María y María José, sobrinos politicos y sobrinos nietos sparticipan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Que Dios la reciba en el cielo y la colme de bendiciones. Su hermana Delfina, sus sobrinos Silvia, Susana, Mara, Nanci y Pedro, sobrinos políticos, sobrinos nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Sus hermanos, hijos políticos, nietos, bisnietos y de más familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. ¡Los seres que amamos con tanta fuerza, nunca mueren! Que brille para ti la luz que no tiene fin. Gracias por tantos hermosos momentos compartidos. Su hermana política Petty, sobrinos Daniela, Leisa y Alejandra, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Que el Señor te tenga a su lado y haga brilar para ti la luz que no tiene fin. Su sobrina Sandra, sobrino politico Ariel, sobrinos nietos José y Rodrigo, sobrinos nietos Rocio y Luciana y Catalina participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. "·El Señor es mi pastor en lugares de verdes prados me hará descansar". Su sobrina María de los Angeles, sobrino politico Andres, sobrinos nietos Valentina, Irina participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Tu partida nos deja un vacio en nuestros corazones, tus recuerdos vivirán siempre intactos. Su sobrino Pablo, sobrina plitica Maira, sobrino nieto Tobías participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Mi alma encuentra resposo solo en Dios, mi salvacion viene de El. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrinos María José, su sobrino politico Juan Pablo, su sobrino nietos Agustin y Bautista participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, ROSA ANGÉLICA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Descansa en los brazos del Señor. Sus sobrinos Jorge y José Maria, sobrinos politicos Betty y Lorena, sobrinos nietos Julian, Abril y Angi participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Sus hermanos Alberto, Miguel, Manuel, Hnas. políticas Zulema, Claudia, sobrinos, sobrinos-nietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 18hs en el cementerio de Los Nuñes. COBERTURA NORCEN. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 3854386686.

GUZMÁN, MIRTA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Sus hijos Cristian, Rufino, Gaston, Dayana, Mayra, Exequiel, Emiliano, nietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio de Taboada. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

LEGUIZAMÓN, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/23|. Sus hijos Eber, Carlos, Soledad, Mario, Fernando, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Brea Pozo. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MEDINA, RAMÓN SOTERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/23|. Sus hijos Mario, Hugo, Miriam, Mercedes, Hector, nietos, bisnietos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer 15hs en el cementerio de Beltran. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

VEGA, ROSA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/23|. Sus hijos Mavel, Flavia, Nietos Omar, Joaquín, Alan, Facundo, bisnietos Agustín, Selene, Efraín, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer 16hs en el cementerio de Lavalle. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.