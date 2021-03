Docentes se quedan sin transporte justo cuando deben volver a viajar al interior

08/03/2021 - 15:04 Interior

Una veintena de docentes de la ciudad capital que desarrollan sus tareas en localidades de los departamentos Loreto, Atamisqui, etc., quedaron sin transporte para llegar a la zona.

La empresa de colectivos de media distancia San Felipe sacó el horario de las 5hs.

Docentes usuarios llamaron a la empresa pero no tienen solución.

"Hay muchos docentes que nos vemos afectados porque ellos no van a volver a ese horario. La verdad quedamos muy complicados. Si ellos no quieren hacer ese recorrido tendremos que recurrir mediante nota a otras empresas que deseen prestar ese trayecto Santiago- Villa Atamisqui", expresó una de las docentes damnificadas.

"Para los docentes que viajamos todos los días de aquí La Banda, Santiago, Loreto, ese es el único medio de transporte que teníamos, pero ahora ninguna novedad. Me cansé de llamar a la empresa y nada. Otro medio de transporte no sale de aquí a Atamisqui, ninguno, ya averigüe por todos los medios. Todos los maestros de Loreto que trabajan en Atamisqui están en la misma situación", añadió.

"Desde aquí viajamos como 20 personas y de Loreto también. Iba lleno en ese horario el colectivo. Yo no entiendo por qué no regresan, les dije que nosotros no tenemos otro medio para viajar a las 5 y me dijeron llame hoy, mañana, pasado, y hoy ya no me atendieron", cerró.