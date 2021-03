Nueva jornada de vacunación a personal de escuelas en Añatuya

10/03/2021 - 23:54 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) Tal cual lo anunciara el Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud de la provincia, continúa desarrollándose el programa “Yo me vacuno contra el Covid”, que en esta ciudad es ejecutado por personal del Hospital Zonal. Se vacunó al personal docente y no docente que presta servicios en instituciones educativas de Nivel Primario, de gestión pública, municipal y de gestión privada.

Fue masiva la concurrencia, en total 220 dosis para el personal de las escuelas Nº 169 “Julio A. Roca”, Centro Experimental Nº 2 “Florentino Ameghino”, Nº155 “Luisa de Romero”, Nº 774 “Regimiento de Infantería”, Nº 156 “8 de Julio” y Nº 1068 “Almirante Irízar”.

Los inoculados resaltaron la labor y eficacia del personal a cargo del operativo. La segunda dosis será a los 21 días.l