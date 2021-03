Nicolás Medina recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante

11/03/2021 - 20:36 Interior

Nicolás “Nico” Medina se consagró campeón nacional de ciclismo de ruta Junior categoría 2005, en la ciudad de San Luis, el 28 de febrero del corriente año.

El Concejo Deliberante le entregó al juvenil deportista del pedal una declaración de interés legislativo por tan valioso logro.

En los considerandos, la declaración destaca que “nuestro punto de encuentro deportivo termal hoy se llena de orgullo por la destacada actuación del joven ciclista Nicolás Emiliano Medina ‘Nico’, quien desde temprana edad adoptó al deporte como una forma de liberar sus expresiones, marcando un rumbo que lo consagró el 28 de febrero en la pista del Circuito Internacional Potrero de Los Funes, San Luis, como Campeón Ciclista en la Categoría 2005.

Que, en su trayectoria recorrió pistas nacionales, en las cuales atravesó pérdidas y obtuvo triunfos, pero por sobre todo recolectó el cariño de sus adversarios y supo obtener un lugar renombrado.

Que la adversidad no pudo con sus ganas de progresar, siendo hoy este joven termense un ejemplo a seguir, ya que él con su corta edad de 15 años, la tenacidad y el respeto al deporte son el marco que contiene su desarrollo integral”.

Asimismo, en la declaración se saluda a sus familiares y entrenadores, por mantener sobre este joven las expectativas del triunfo a través de la disciplina y el respeto. “Queremos destacar la actuación de Nicolás en el campeonato nacional de ciclismo obtenido en San Luis, pero lo más importante es que este joven representa a la juventud con valores de respeto, solidaridad, responsabilidad y compromiso”, expresó el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Gutiérrez.

Por su parte, Nicolás rescató el gesto: “Muchas gracias por esta distinción en nombre de mi familia que me acompaña y me ayuda todos los días a poder ser una persona de bien. Este reconocimiento me compromete a seguir mejorando”.