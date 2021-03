“No debe quedar ningún abuelo de Frías sin vacunarse”

16/03/2021 - 21:45 Interior

Entre mañana y el viernes la “Ciudad de la Amistad” vivirá un momento clave en la protección de la salud para los adultos mayores porque se desarrollará el operativo de la primera dosis de vacunación para el Covid-19.

El director del Hospital Zonal de Frías, Dr. Gustavo Yorbandi, adelantó a EL LIBERAL cómo será este histórico acto de salud pública que pone en el plano de la prioridad a los frienses que están en esta franja de riesgo.

“Hay adultos, la mayoría de ellos me atrevería a decir que no tienen la facilidad de poder ingresar con sus celulares o computadoras a la página https://vacunarse.sde.gob.ar para ver cuál es el lugar de vacunación que le corresponde, por eso les pido que si sabemos de un abuelo que sea vecino o sepamos que no tiene cómo saber, le solicitemos su número de DNI para que le avisemos en dónde es su lugar de vacunación, porque no tenemos que dejar a ningún abuelo sin vacunarse antes de este invierno”, precisó el Dr. Yorbandi.

Seguidamente la autoridad del Hospital Zonal explicó cómo se desarrollará el operativo en la sede de los tres clubes elegidos para su desarrollo: Talleres, Central Córdoba y Atlético Frías entre las 8 y las 13.

“Podemos encontrarnos con tres tipos de escenario para la vacunación de un paciente: el primero de ellos es que el adulto llega al vacunatorio por sus propios medios; en la puerta lo recibirá un personal de salud, lo hará sentar en uno de los lugares disponibles para completar planillaje, carga de información y posterior vacunación. Luego ese abuelo estará 30 minutos en un sector del club y será controlado por una enfermera y recién podrá salir del lugar para regresar a su casa”.

Siguió: “El otro escenario, cuando el adulto no puede movilizarse por sí mismo y supongamos que el hijo lo lleva en un vehículo; en ese caso habrá una cola de autos con una persona mayor y la vacunación será dentro del vehículo. El tercer escenario es que la persona, el paciente, directamente no pueda trasladarse; en ese caso cuando se termina el operativo, un equipo irá hasta el lugar donde se encuentre para vacunarlo”.