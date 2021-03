Más de 3.000 adultos mayores fueron vacunados en Frías contra el Covid-19

20/03/2021 - 00:44 Interior

Más de tres mil adultos mayores vacunados contra el coronavirus fue el resultado de la campaña de inmunización que organizó y planificó el Ministerio de Salud de la Provincia junto al Hospital Zonal y a la Municipalidad de Frías.

El operativo se montó este jueves y viernes en las sedes de tres clubes de la ciudad, Atlético Frías, Central Córdoba y Talleres, con una buena logística para poder llegar con la vacuna a todos los adultos que la necesitaban: los que llegaban a los vacunatorios por sus propios medios, los que necesitan ser vacunados dentro del automóvil que los transportaban y los que requerían ser vacunados en su domicilio.

Según precisaron desde la comunal local, el intendente, Aníbal Padula, junto con su esposa Lic. Soledad Ramírez, concejales y funcionarios municipales, visitó los centros de vacunación interiorizándose del trabajo del personal de salud.

El jefe comunal precisó: “Deseo agradecer al presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández y nuestro gobernador Dr. Gerardo Zamora por la posibilidad de contemplar en este calendario de vacunación a nuestros adultos mayores que pertenecen a una de las poblaciones de riesgo. Fue un gran esfuerzo interinstitucional que realiza la provincia a través el Ministerio de Salud, el Hospital Zonal y nuestro municipio para poder cumplir con todos los requisitos solicitados en la aplicación de las vacunas y poder accionar un impecable trabajo de logística, el cual fue destacado por los mismos asistentes a los clubes. Aprovecho para agradecer también a las autoridades de los clubes (Atlético Frías, Central Córdoba y Talleres) por haber cedido sus instalaciones para la instalación de los vacunatorios”.

Completar calendario

El intendente de la ciudad de Frías, Aníbal Padula, se mostró “muy contento en poder colaborar y acompañar las decisiones gubernamentales tanto de la Nación como de la provincia de Santiago del Estero y además muy agradecidos por la posibilidad de otorgar a nuestra población el acceso a un plan de vacunación contra esta enfermedad a nivel mundial que nos está afectando hace un año a todos por igual”, señaló.

Finalmente, informaron que los adultos mayores que no recibieron su vacuna por no poder asistir o porque no pudieron hacerlo por diferentes motivos, el Ministerio de Salud Provincial informará oportunamente un nuevo cronograma para completar el calendario previsto.





