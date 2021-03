Bertolino, preocupado por la posible nueva ola Covid-19 en Selva

23/03/2021 - 23:22 Interior

El titular del Ejecutivo local, Dr. Enrique Bertolino, se refirió en conferencia de prensa, a la complicación actual del Covid, con la inminente llegada de una segunda ola de contagio y de nuevas cepas, y la necesidad imperiosa del cumplimiento de los protocolos vigentes de prevención.

Hizo un balance de lo actuado en este año de pandemia, el buen desempeño de la comunidad que contribuyó a los pocos casos registrados, y el compromiso y esfuerzos de comerciantes, productores e Instituciones. También hizo un llamando a todos a seguir ‘en esa senda’ especialmente pidió compromiso ‘respetando los protocolos establecidos’, y a los jóvenes a tomar conciencia y evitar reuniones no permitidas. Y remarcó ‘lo perjudicial y peligroso que eso significa para los grupos de riesgo”.

Manifestó :“Tomaremos medidas ante infracciones a los protocolos. La conducta que mostró nuestra ciudad se mantiene, es por esto que el porcentaje de positivos hasta la actualidad es muy escaso”.

Añadió: “Estamos contentos por el inicio de actividades en escuelas y otras instituciones de nuestra ciudad. Si bien sigo preocupado por la aparición de cepas más letales, cada uno debe tomar con seriedad las medidas de prevención y no relajarnos”.

“Sabemos que existen fiestas clandestinas y vamos a tomar medidas en conjunto con autoridades policiales al respecto ya que el virus llega de esta forma a otras personas por estos desórdenes lamentables por no tomar conciencia de la implicancia de las acciones que se realizan” dijo.

Añadió: “Los comercios deberán cumplir de manera estricta el protocolo si no se procederá a clausurar el local. A las personas que realizan hisopados de manera particular deben tomar conciencia de informar los resultados para poder realizar las acciones conjuntas pertinentes. No tenemos que tener temor. Si no nos cuidamos vamos a tener que suspender actividades como los eventos al aire libre que comenzamos y los talleres culturales que estamos a punto de iniciar y que son muy esperados. Debemos salir de esta situación que afecta a todos por igual, con responsabilidad y el compromiso de todos”.