El secundario “Madre Antula” de la localidad de Laprida conmemoró sus Bodas de Perlas

LAPRIDA, Choya (por corresponsalía Choya) Con el desarrollo de varios trabajos pedagógicos se recordó los 30 años de vida institucional del secundario “Mama Antula” de la localidad de Laprida.

“Los alumnos y docentes realizaron importantes actividades desde cada espacio curricular con el objetivo de celebrar las Bodas de Perlas de la institución. Hubo collage virtuales, confección de carteles y rincones. Los chicos que no les tocaba asistir esta semana hicieron producciones vía Whatsapp. Todo ello se editará en un vídeo que será compartido por las redes sociales”, comentó la secretaria y responsable de rectoría, Valeria Serrano. Además hubo salutaciones de ex directivos, ex docentes y ex alumnos.