Balance positivo en Frías sobre operativos de vacunación antiCovid

16/04/2021 - 23:56 Interior

FRÍAS, Choya (C) Luego de una reunión mantenida entre el subsecretario de Salud de la provincia, Dr. César Monti; el intendente de Frías, Dr. Aníbal Padula, y el director del Hospital Zonal de Frías, Dr. Gustavo Yorbandi, sobre los operativos de vacunación contra el coronavirus que se vienen realizando en esta ciudad, el funcionario provincial resaltó la labor articulada realizada entre instituciones.

“En esta pandemia se ha trabajado en conjunto entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud, en la estrategia de primer y segundo nivel en este operativo de vacunación”, sostuvo Monti.

Luego agregó: “El hospital de Frías y el municipio trabajan en conjunto en cuanto a la recepción, inscripción y el control de pacientes. Gracias a esto se está obteniendo un índice de vacunación elevado”.

Puntualmente sobre el operativo de vacunación en esta ciudad, Monti afirmó: “Los pacientes eran recibidos por el personal médico, los inyectaban, esperaban sentados por algún tipo de reacción alérgica y en caso de no darse, podían retirarse a su domicilio. Si los pacientes no podían bajarse del automóvil, se los vacunaba en su interior y si no podían asistir al vacunatorio ni ser trasladados en automóvil, entonces, con el simple aviso, eran vacunados en su domicilio”.

Por otro lado instó a mejorar el comportamiento social y pidió: “Lo que tenemos, nos sirve, hasta que le llegue la vacuna. Cumplan. Tengan la obligatoriedad de autocuidarse, no tomen conductas autodestructivas”.

Por su parte el director del Hospital Zonal, Dr. Gustavo Yorbandi, manifestó su beneplácito por el trabajo desarrollado en último año desde el Hospital Zonal de Frías. En ese sentido destacó la labor del todo el personal del nosocomio y el trabajo articulado con el municipio local.

Finalmente el intendente Padula agradeció “al Gobierno nacional, al Dr. Gerardo Zamora, al subsecretario de Salud y a la ministra del área, Dr. Monti y Lic. Natividad Nassif, por su acompañamiento y colaboración para con todos los frienses”. l