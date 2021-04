Colonia Dora pidió más policías para reforzar los controles por pandemia

25/04/2021 - 00:54 Interior

COLONIA DORA, Avellaneda (Por Corresponsalía Añatuya) Tras una nueva reunión del Comité de Emergencia de Colonia Dora, las autoridades decidieron acortar el horario de circulación, prohibir algunas actividades y restringir otras, en busca de frenar el avance del coronavirus.

Estas son las medidas anunciadas: horario de circulación de 7 a 22 (salvo trabajadores esenciales); se restringen las actividades deportivas grupales por 7 días; se prohíben las reuniones y/o actividades religiosas por 7 días; los deliverys de comida están autorizados hasta la hora cero; comercios en general, autorizados de 7 a 21.30.

Estas disposiciones dadas a conocer por el COE, serán controladas por un gran número de efectivos policiales que ya llegó a la ciudad para reforzar el control de dichas medidas.

Informe del COE

El Comité de Emergencia de Colonia Dora informó que “tras un exhaustivo análisis de la situación epidemiológica actual, y en acuerdo con las autoridades provinciales, se decidió el arribo en la jornada de este sábado, de un importante número de efectivos policiales para reforzar los controles de cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes”.

Hubo múltiples denuncias de vecinos de la comunidad, advirtiendo que quienes debían cumplir aislamiento no lo hacían, y se los veía deambular por las calles (lo que constituye delito).

Tampoco se respetaba la prohibición de encuentros sociales -pese a la advertencia de las autoridades-, ni el horario restringido para la circulación.

Por ello, se pide a la comunidad colaborar con todas las medidas de prevención, para evitar la propagación del virus del Covid.

Cabe destacar que el sábado, Colonia Dora registró 14 casos positivos a Covid 19. Hay un total de 35 activos, y un número importante de aislados por ser contactos estrechos.

Asimismo, se aclaró que “las actividades, deportivas, etc. no se restringen, se suspenden. No puede haber nada de eso”.l