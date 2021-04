El canal San Martín sale de servicio por 30 días para mantenimiento

27/04/2021 - 01:16 Interior

LORETO, Loreto (C) Se realizan los trabajos anuales de mantenimiento en el cauce del canal San Martín, tarea que demandará treinta días de trabajo y comenzará a partir del 1 de mayo, durante los cuales se realizarán tareas de limpieza y reparación en todo su trayecto. El importante conducto aprovisiona de agua para la producción y el consumo humano a lo largo de su trayecto que supera los setenta kilómetros.

Como consecuencia de esta situación, la Cooperativa de Provisión de Agua Potable Loreto Limitada reducirá los horarios de bombeo. Recomienda no dejar abiertas las canillas, no usar el agua para el riego de veredas y calles, no conectar bombas en la red de distribución y, ante el caso de pérdida o derroche de agua, comunicarse con la cooperativa.

Cabe destacar que el importante acueducto a cielo abierto atraviesa el sur de territorio del departamento Capital, para ingresar en el departamento Silípica donde se transforma en parte importante de la infraestructura productiva, finaliza su recorrido en esta ciudad en las represas de la Cooperativa de Agua Potable desde donde se aprovisiona de agua para el consumo humano. l