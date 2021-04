Profesionales de la salud piden a los frienses “tomar conciencia”

28/04/2021 - 22:29 Interior

FRÍAS, Choya (C)El PSF (Profesionales de la Salud de Frías), que es un grupo de trabajadores y voluntarios que realiza rastreos, seguimientos de pacientes con Covid-19 hasta su alta en los sistemas de salud público y privado, difundió el registro de incremento de casos positivos que impactó en la ciudad en los últimos meses, poniéndola a la misma en una situación de absoluta alerta sanitaria, por cuanto exclaman un urgente pedido de conciencia a la población y advierten sobre los riesgos que se vienen en los próximos días.

Precisa el informe difundido: “Desde PSF ponemos a disposición de la ciudadanía los números de la situación epidemiológica que vive nuestra ciudad de Frías desde el inicio de la pandemia: de 4 casos registrados en septiembre de 2020 la curva subió a 147 en noviembre, luego muestra una merma a 5 casos en diciembre y con el inicio de la segunda ola, hacia enero de 2021 subió a 117, tuvo una leve merma de 67 casos hasta marzo, pero en lo que va de abril ya se incrementaron en 163, registrando un activo de 118 pacientes y 1.491 personas aisladas”.

El equipo explicó nuevamente a los frienses: “La realidad que atraviesa nuestra provincia no es ajena a la realidad del país, en estos momentos no disponemos de camas en ciudad Capital para derivar pacientes graves, y la baja complejidad con que contamos en nuestra ciudad hace que el esfuerzo que debamos hacer sea doble; vinimos alertando de esta situación, pero hay muchos que parece aún la desconocen, no la aceptan o no la quieren entender”.

Los números reflejan el aumento de casos justamente en épocas de acontecimientos turísticos importantes: luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y fin de semana largo de Pascua y con este cuadro es sencillo extrapolar dichas situaciones al 1 de mayo, Día del Trabajador y 25 de Mayo feriado largo (con puente turístico).

“Los números hablan por sí solos y no es momento de relajarnos”

Ante la segunda ola de coronavirus que golpea con fuerza, desde los Profesionales de la Salud de Frías (PSF) piden a los ciudadanos: “No es momento de darnos esos relajos, los números hablan por sí solos y la ocupación de camas está en alerta roja en toda la provincia, entendemos el estrés y agotamiento que venimos arrastrando todos desde hace más de un año, pero crean que eso no es nada comparado a que esta pandemia te robe a un ser querido y no puedan tan sólo despedirlo”.

En ese marco, destacaron: “Aún podemos manejar los contagios cumpliendo con los aislamientos obligatorios que cada uno de nuestros rastreadores se encargan de indicar y que cada médico certifica. Ayúdennos y cumplan lo que les pedimos, es la única forma de cuidar al otro del virus”.

“Con exponer los datos queremos que ustedes saquen sus propias conclusiones, no es hora de relajarse, sino muy por el contrario, debemos cumplir más que nunca con todos los protocolos”, finalizaron.