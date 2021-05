Fue distinguido el atleta loretano “Pilo” Chaparro

08/05/2021 - 21:25 Interior

El Concejo Deliberante de esta ciudad le entregó un reconocimiento al distinguido atleta loretano Luis “Pilo” Chaparro, quien desarrolla una dilatada carrera deportiva con importantes logros nacionales. El acto se realizó en el Salón de Sesiones del cuerpo legislativo y contó con la presencia de familiares del atleta y alumnos de la escuela de atletismo que él dirige.

En la ceremonia, el fondista loretano recibió un diploma y una copia de la ordenanza mediante la cual se lo reconoce por sus logros deportivos, los que fueron obtenidos en todas las categorías que compitió a lo largo y ancho del país, según lo indica la ordenanza que está impulsada por el Bloque Frente Renovador.

El diploma, al igual que la ordenanza mediante la que se distingue a Luis “Pilo” Chaparro, hacen referencia a la trayectoria del atleta que comenzó a sus 24 años y aún continúa. Luego de una dilatada carrera, en la actualidad comparte su experiencia en la escuela de atletismo que lleva su nombre, a la que concurren jóvenes y niños de esta ciudad.

“Estoy muy agradecido por este reconocimiento. No lo esperaba, pero me pone muy contento porque me gusta lo que hago. Además mis hijos y mi esposa también corren. Para nosotros es una cuestión de familia el atletismo, es una forma de vida”, reflexionó el atleta. Al finalizar indicó: “También me siento distinguido y apoyado por muchas personas que hacen aportes económicos cuando tenemos que salir a competir o cuando la gente en la calle me demuestra su afecto y su cariño”.

Cabe destacar que la escuela de atletismo que dirige Chaparro tiene una filial en la localidad de Tío Pozo, a la que concurren niños de las localidades vecinas y está apoyada por la comisión municipal de esta localidad.