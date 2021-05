Instan a los selvenses a “no bajar la guardia” ante la pandemia de Covid

16/05/2021 - 00:26 Interior

Ante el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus y bajo la consigna ‘Nos seguimos cuidando’, la Municipalidad de Selva instó a la comunidad “a no bajar la guardia” y recordó: “Cuidarse y cuidarnos no es tan complicado: tomemos distancia de 2 metros o más de los demás si no somos convivientes. Usemos barbijo en lugares cerrados y cuando compartamos espacios comunes con ajenos a nuestro grupo. Ventilemos todo lo posible nuestras viviendas y lugares comunes cerrados. Lavémosnos frecuentemente las manos”.

Además, señalaron: “Las personas que sientan síntomas no salgan de sus hogares” y “llamar urgente a la guardia del hospital de Selva: 3857678883 o 3857495071”.

En ese marco, también se colocaron carteles en puntos estratégicos de la ciudad con la finalidad de que los vecinos tomen conciencia de los riesgos del coronavirus y se respeten los protocolos sanitarios vigentes.