Añatuya implementa las restricciones para frenar el avance del Covid-19

22/05/2021 - 21:48 Interior

El intendente de Añatuya, Héctor Ibáñez, firmó un decreto adhiriéndose a las restricciones, en el marco de la segunda ola de coronavirus que afecta a todo el país.

Conforme a las nuevas medidas, desde la Municipalidad informan a los vecinos que “se adhiere a lo dispuesto por la Nación y provincia de las nuevas medidas adoptadas respecto de la nueva restricción horaria a partir de la 0 del sábado 22 de mayo hasta el 30 de mayo del corriente año inclusive. La circulación permitida es en el horario de 6 hasta las 18”.

Al igual que en toda la provincia, las actividades permitidas son los comercios esenciales (farmacias, estaciones de servicios, almacenes, despensas, quioscos, supermercados y panaderías); bares, restaurantes y casas de comidas sólo con el sistema take away o delivery); medios de comunicación; autos de alquiler (taxi) con dos pasajeros en la parte trasera y por llamado telefónico; cementerio y distribuidoras de gas con protocolos.

Las actividades no permitidas son comercios no esenciales (casa de ropa, ferreterías, corralones, pinturerías); ferias abiertas y en lugares cerrados; academia de danzas, teatros, reuniones sociales de grupos no convivientes y en hogares - los consultorios que no sean de la salud (arquitectos escribanos y abogados); actividades religiosas; transporte de pasajeros y combis dentro de la provincia, excepto viajes especiales por salud para realizar tratamientos; las clases presenciales.

Las vacunaciones continuarán con los turnos otorgados y se intensificarán.

Respecto de la administración municipal, se cumplirán guardias mínimas, (Tesorería, Contaduría, Catastro, Contralor Central, Despacho, Caja receptora, cementerio, terminal de ómnibus, Of. de Personal, etc). Funcionarán normalmente: recolección de residuos, barrido y limpieza, distribución de agua en zona rural, camión atmosférico, Bromatología y Calidad de Vida.