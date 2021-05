Duro golpe a una familia que perdió a su madre y un hijo el fin de semana

25/05/2021 - 01:20 Interior

FRÍAS, Choya (C) La pandemia golpea con dureza a la ciudad de Frías y este fin de semana especialmente a la familia Paolantonio Rodríguez, que en dos días perdió a la madre y un hijo, un joven de 32 años, por complicaciones generadas por el coronavirus. La ciudad está consternada.

Fidel Rodríguez, un hombre muy conocido en Frías por su trayectoria en los medios radiales y también en la provincia porque hasta que se jubiló fue una de las voces principales del equipo de ceremonial del Gobierno de Santiago del Estero, sumido en la consternación y el dolor le contó a EL LIBERAL el desgarrador momento que les toca atravesar.

“Primero fue mi ex esposa Lilí Paolantonio (64) que atravesaba por una enfermedad terminal y dio positivo de Covid 19 el viernes 21 de mayo, junto con mi hijo Martín. El virus se encargó de acelerar su tránsito de vida, falleció este domingo 23 y en la madrugada de hoy (lunes) se apagó la vida de mi hijo en la ciudad capital, hacia donde había sido derivado desde Frías el sábado por la tarde, con un cuadro severo de neumonía, por supuesto agravado por este virus”.

Destrozados

Precisó: “Es un virus muy agresivo me dijo el doctor ayer, lo ha destrozado a mi hijo. Es importante que la comunidad tome conciencia de esto. Desde todos los medios de comunicación debemos insistir y advertirle a la sociedad que esto es muy grave, porque quienes estamos en los medios de comunicación somos una pieza fundamental para alertar a la comunidad sobre esto”.

La familia se compone con dos hijas más, Romina (actualmente también con Covid) y Vanesa (quien tuvo el virus). “Yo quisiera agradecer a toda la comunidad de Frías, conocidos, excompañeros de Lilí y amigos de mi hijo por el acompañamiento y muestras de pesar y también al gobernador de la provincia por sus lágrimas en la comunicación y su compromiso para cuidar a todos los santiagueños en este enorme esfuerzo”.

Finalmente, el reconocido comunicador sostuvo: “El virus te quita momentos gratos de la vida junto a tus seres queridos y no te permite compartir el momento de dolor. Yo no pude estar al lado de mi hijo en su cama, no pude arrimarme hasta la morguera a despedirlo. Debemos tener cuidado porque uno no sabe a quién se lleva. Es un enemigo que no vemos. Debemos saber que la fuerza de la tormenta amenaza con destruirnos y el miedo ahoga nuestro corazón. Pero en todos esos momentos no debemos perder la fe, Dios no está en la orilla, él está junto a nosotros para sostenernos y ayudarnos a salir”.l