Eligen como coordinadora del NOA de Pastoral Social a una añatuyense

25/05/2021 - 01:33 Interior

AÑATUYA Taboada (C) La añatuyense Yudith Chávez, perteneciente a la parroquia Catedral, fue elegida como coordinadora regional de la Pastoral Juvenil del Norte Argentino.

Los nuevos miembros del equipo regional NOA lo integran además Jimena Romero como asesora Región NOA y pertenece a la Diócesis de Concepción; María Eugenia Figueroa como secretaria Región NOA y pertenece a la Diócesis Santiago del Estero y Samuel Álvarez, quien será el Tesorero Región NOA y pertenece a la Diócesis Santiago del Estero.

“La verdad que esta elección, que es muy de Dios, no me lo esperaba. El Espíritu Santo fue abrazando el camino en estos años trabajando con los jóvenes. Esta misión es nueva, la tomo con mucha alegría, paz y abandono. Que Jesús obre en mi vida y me ayude a seguir creciendo en amor y esperanza para poder transmitir la buena noticia a todos”, explicó en sus impresiones la joven docente y catequista añatuyense.

“Agradezco a Dios, a mi mamá, a mi familia, a mis amigos y a todos los jóvenes que construimos la civilización del amor en los lugares donde estemos. Esa es la verdadera revolución. Gracias al equipo Diocesano, asesores, jóvenes y hermanos que son pilares siempre. Que sea para gloria de toda la juventud de este hermoso Norte argentino, con sus riquezas de fe tan grande, con sus gestos sencillos pero que nos interpelan fuerte el corazón de todos. Estoy dispuesta aprender y a poner lo mejor de mí para colmar de rostros y de nombres mi corazón y así seguir andando”, indicó.l