Feliz centenario, querida Escuela Nº 1099

25/05/2021 - 07:40 Interior

Por Graciela Llugdar de Gómez

Ex alumna, ex maestra y ex directora

Especial para EL LIBERAL

El mes de mayo del año 2021 adquiere singular importancia para la comunidad educativa de la Escuela Nº 1099 “Pedro León Gallo”, por el Centenario que cumple esta Casa de Estudios en el Día de la Patria, y muy esperado por quienes hemos formado parte de ella en algún momento. La vida me ha dado la oportunidad de llegar a ser ex alumna, ex maestra y ex directora. Ese fuerte sentimiento de pertenencia, producto de transitar por 25 años esta Casa de Estudios, me permite expresar con orgullo que la Escuela Nº 1099 “Pedro León Gallo” no ha perdido nunca, a lo largo de estos 100 años, el lugar que supo ganarse en la sociedad y desde siempre, enriquecidos por los ideales de quienes iniciaron esta historia, se trabaja para que la institución sea cada vez más participativa, más abierta, más democrática y esto se puede comprobar en su permanente crecimiento de matrícula.

Evocando a los pioneros que la erigieron hace 100 años, los imagino animados por la formación de ciudadanos del sistema representativo, republicano para fortalecer la democracia, en tiempos que faltaba tanto por hacer y me lleva a pensar que la profesión educativa es apasionante, aunque nunca fue una tarea fácil.

En otros tiempos, signada por el autoritarismo; más tarde por profundas reformas del Sistema Educativo. En la actualidad, la escuela busca desarrollar capacidades para que los alumnos puedan, en el futuro, abrirse caminos promisorios en una sociedad con todo tipo de adelantos científicos, tecnológicos, etc., aunque marcada por la incertidumbre, las desigualdades sociales y numerosos problemas acuciantes por resolver.

Este aniversario que se cumple, como nunca antes, como en todo el país y en todo el mundo, enfrentando una coyuntura de proyecciones insospechadas, exige que todos los miembros de la comunidad, directivos, docentes, no docentes, padres, alumnos, asuman el rol que requiera esta compleja situación, con la finalidad de que no decaiga la imagen trascendente que siempre ha reflejado.

Estos 100 años han marcado una senda que es preciso reafirmar en homenaje a todos aquellos que generación tras generación, con su trabajo y esfuerzo hicieron y hacen de esta escuela lo que es. Considero como importantes para seguir esta senda algunas premisas que pueden ayudar en estos momentos: fortalecer los valores morales, revalorizar la familia, las costumbres y nuestras tradiciones, recuperar la cultura del esfuerzo para lograr las metas, aprender a ser productores y no solo consumidores, recuperar la autoridad y el prestigio del educador, esa autoridad que confiere el saber, el saber enseñar, entusiasmar para aprender y hasta despertar vocaciones.

Hoy, desde afuera, valoro la ardua y difícil tarea que toca afrontar a quienes están en actividad en este complejo mundo, aplaudo cada logro, admiro el esfuerzo para estar en contacto con los estudiantes y deseo fervientemente que, a pesar de los contratiempos, continúen con fe el camino que estos cien años han marcado. l