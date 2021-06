Más de 500 personas serán vacunadas contra el Covid en Colonia Dora

03/06/2021 - 22:58 Interior

La Municipalidad de Colonia Dora, junto con el hospital local, iniciará hoy viernes a las 8 en el SUM del Secundario José de San Martín la primera jornada de vacunación contra el covid para las personas de 50 a 59 años, con o sin factores de riesgo.

Se atenderá por orden alfabético, empezando por los apellidos cuyas letras iniciales van de la A hasta la L. El lunes continuará desde la M a la Z.

Los que se encuentran dentro esta franja etaria solamente deberán presentar su DNI y en caso de no tener domicilio legal en la ciudad o en su zona de influencia, deberán presentar un certificado o testigos de su lugar actual de residencia.

En tanto, aquellos que no aparecen en los padrones deben concurrir a los vacunatorios con su DNI para ser registrados y recibir un turno.

En este sentido, la intendente Marcela Mansilla dijo: “Es muy importante que la gente pueda acceder de manera gratuita a estas dosis, que fueron distribuidas en todo el territorio provincial, para que todos podamos estar mejor preparados ante esta pandemia. Además, para los próximos días está previsto seguir con otras franjas etarias y también con docentes secundarios y terciarios hasta completar a toda la población”.

También resaltó el trabajo de asistencia que se viene realizando desde el año pasado. “Hay gente que no tiene un ingreso estable y que no cuenta con recursos si no trabaja porque se encuentra aislado. Para ellos tenemos todo el personal municipal afectado al plan de asistencia, al servicio de alrededor de cien familias que se encuentran en esta situación. Actualmente tenemos cerca de 100 casos activos y muchos más aislados por contacto estrecho”, precisó.

Confinamiento

Según detalló, la comuna asiste a quienes cumplen el confinamiento obligatorio por covid con alimentos y medicamentos en caso de ser necesario. “El personal del hospital local está realizando el seguimiento de cada paciente vía telefónica, porque debido al riesgo de contagio no puede ser una atención personalizada”, indicó.

Mansilla también recordó que las personas mayores de 60 años que por distintos motivos no recibieron la primera ni segunda dosis contra el Covid, pueden concurrir a los centros de vacunación para solicitar turno.