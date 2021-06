El intendente de Sumampa dio positivo de Covid-19

16/06/2021 - 19:24 Interior

El intendente de Sumampa, Dr. Marcelo Bernasconi, dio positivo de coronavirus y cumple el estricto aislamiento en su domicilio.

Así lo informó el propio jefe comunal a través de sus redes sociales y confirmó que presenta “pocos síntomas”, aunque no le extrañó que se haya contagiado porque es una persona que está y vive muy expuesta por su tarea.

“No me es grato contarles pero me tocó. Me hice un hisopado me dio positivo. Nuestra actividad es muy expuesta, estamos desde el principio al frente, con la gente, en el hospital, asistiendo enfermos y aislados, trabajando, exponiéndonos a este virus que nos cambió la vida. Esta es nuestra vocación y lo volvería a hacer mil veces. Pocos síntomas pero bueno a ponerle el pecho nomás”, indicó.