Nour: “Siento que gané la situación más compleja de mi vida”

19/06/2021

SAN PEDRO, Guasayán. El intendente de San Pedro de Guasayán, José Roberto Nour, compartió un emotivo posteo a través de sus redes sociales, en el cual expresó sus sensaciones tras ser dado de alta junto a su familia del Covid-19.

Cabe recordar que Nour fue quien informó, el pasado 5 de junio, que dio positivo de Covid-19 y que por eso estuvo aislado durante dos semanas, tal como lo establece el protocolo sanitario.

En esta oportunidad y luego de recibir el alta médica, el jefe comunal de San Pedro se expresó a través de una carta por sus redes sociales: “Gracias a Dios, pasamos el Covid sin sobresaltos. No voy a negar que tuve miedo, por la actividad pública siempre vivimos en estado de alerta por lo que los niveles de estrés son altos, y nos decían que eso baja las defensas”.

Continuó: “Siento que gané la situación más compleja de mi vida. Agradezco al personal de salud del hospital Octavio Carabajal, especialmente al director Daniel Juárez, que estuvo desde el hisopado que me lo hizo personalmente, como a todos los médicos que respondieron mis dudas: Dr. Luis Díaz, (que también me cuidó el rancho junto a mis funcionarios y empleados municipales), Dr. Bruno Brunetti, Dr. Vera, Dra. Taboada y, seguro, algunos más. También a los enfermeros que me colocaron las siete inyectables”.

“Cómo no agradecer a mi familia que es el pilar de todos los días, y por último a todos mis amigos, colegas, conocidos, adversarios políticos que mostraron su preocupación, afectos y solidaridad”.

Finalmente indicó: “Vuelvo con todas las fuerzas a dar el doble de mi esfuerzo para mi pueblo, ciudad y lugar en el mundo”.

Nour ya había vivido momentos difíciles con la internación, también por Covid-19, de su hermano Walter, quien también logró superar el virus y fue dado de alta el pasado 31 de mayo.