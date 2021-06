Sorpresa en Loreto por el nacimiento de un cordero con seis patitas

22/06/2021 - 21:50 Interior

SANTA BARBARA, Loreto (C). Una productora de Loreto se sorprendió al ver nacer a un cordero con extrañas malformaciones en momentos en que ayudaba a parir a sus ovejas. El hecho ocurrió en el paraje Santa Bárbara, donde notificaron un recién nacido con seis patas en total y algunos órganos fuera del cuerpo. Según se supo, el animal vivió unos pocos minutos y luego murió.

“Yo me llamo Adriana Banegas y vivo en la localidad de Santa Bárbara, soy una criadora de animales y esta tarde me sorprendí cuando una oveja estaba por tener cría, se mostraba rara, enferma, me di cuenta que no podía parir por sí sola", dijo la dueña del animal. Fue así que con su ayuda, nació un corderito con seis patas y el hígado fuera de lugar.













ANTECEDENTES

La mujer contó a EL LIBERAL que en 2020, más precisamente en el mes de mayo, uno de sus animales sufrió la mutilación de sus ubres. Si era un ataque, no pudo precisarse, aunque un veterinario de la zona sugirió que podría tratarse del accionar de pequeños roedores.

Adriana informó que la oveja atacada en esa oportunidad se curó y parió dos corderitos, pero al no tener esta sus glándulas mamarias los corderos fueron amamantados por una cabra, informó la productora loretana.