Quimilí honra a sus mayores en su 117º aniversario

04/07/2021 - 20:30 Interior

E ste aniversario de nuestra querida ciudad de Quimilí nos encuentra nuevamente luchando contra la pandemia, que nos obliga a tomar distancia física entre nosotros, pero que también nos une hoy más que nunca.

Unidos en el corazón, porque es la única forma de hacer frente a la peor tragedia mundial de este tiempo, y unidos también en el compromiso de seguir haciendo todo lo necesario por un mejor futuro para nuestra ciudad, esta porción de suelo santiagueño que nuestros padres y abuelos trabajaron con mucho empeño para convertirla en el orgullo de sus hijos y nietos.

Creo que hoy es un buen día para honrar a nuestros mayores, porque ellos construyeron las bases de lo que es hoy Quimilí.

Y no existe mejor manera de rendirles homenaje que con el trabajo cotidiano de cada vecino que pone su granito de arena para seguir construyendo el sueño de aquellos hombres y mujeres que hace 117 años comenzaron a escribir la historia de nuestra comunidad.

Me toca ocupar un lugar destacado, que me honra. Pero que también me compromete a luchar todavía más por esos sueños.

Aún con la pandemia, los contratiempos y todas las adversidades, Quimilí debe seguir creciendo. Así lo hemos entendido, porque aprendimos de hombres como el gobernador Gerardo Zamora, que nos enseña a diario que todo es posible si lo hacemos con seriedad y compromiso.

Los aniversarios no sólo son motivo de celebración. También son momentos para reflexionar y mirar el camino recorrido, tomando nota de los objetivos alcanzados y de los desafíos que todavía debemos enfrentar.

Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que hemos conseguido mucho. Los cambios están a la vista; las obras hablan por sí mismas, como también la relación fluida y constante que logramos con cada vecino.

Seguramente nos falta mucho por hacer. Como en toda casa de familia, siempre queremos un poco más, y así debe ser. Porque nunca debemos conformarnos con lo que logramos. Siempre debemos ir por más.

Más pavimento, más servicios, más trabajo, más educación, más salud. Más orgullo de ser parte de una comunidad que sin importar adversidades celebra su cumpleaños con los corazones entrelazados, dispuestos a honrar a quienes nos legaron el lugar donde nacimos.

Feliz cumpleaños, mi querida Quimilí. l