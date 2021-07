Monseñor Bokalic rezó por la Patria en el santuario loretano

09/07/2021 - 23:38 Interior

LORETO, Loreto (C) El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, rezó por la Patria en el santuario loretano. El oficio religioso comenzó a las 11 y fue concelebrado por Bokalic y el padre Alejandro Tenti, quienes estuvieron acompañados por los seminaristas loretanos Gustavo Serrano y Gustavo Jaime.

En su homilía, Bokalic destacó la vocación de servicio de María: “Fue la elegida por Dios, esta humilde muchacha, de un pueblo desconocido y Dios que pone los ojos en los pobres, en los humildes, María que es una mujer de fe, creyente, responde ‘aquí estoy Señor’. Por eso Isabel le dice ‘feliz de ti por haber creído’, porque ella creyó sin ver. María no se quedó en su casa, pensó en Isabel, pensó ‘Isabel me necesita’ y ella sale, con sencillez se dispone ir a servir, no se quedó con su grandeza, no se quedó pensando en sí misma, María se hace servidora de la vida”.

Al final del oficio religioso, el obispo santiagueño al referirse a la fecha patria sostuvo: “Hacemos memoria de los próceres que declararon la independencia, sólo un dato, entre ellos se pelearon bastante, pero fueron capaces de ponerse de acuerdo para declarar la Independencia. Qué buen ejemplo para hoy, en medio de tantas peleas y divisiones. Pedimos la sabiduría del diálogo, que nuestra dirigencia se siente en la misma mesa, por el bien de la Patria, por el bien de nosotros, por el bien de los más pequeños. Nos necesitamos todos”.

En su reflexión, Bokalic sostuvo: “Loreto se siente orgulloso porque uno de los congresales fue de aquí, Uriarte. Tenemos que honrarlo, tenemos que descubrirlo. Su austeridad de vida, su sobriedad y su capacidad de no hacerse de recursos que no eran de él son un gran ejemplo también para nosotros. Nuestros próceres tuvieron sus fallas, pero supieron deponer sus intereses personales por un bien superior”.l