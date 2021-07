La vida del santiagueño nunca se aleja del todo de su amado pago

15/07/2021 - 03:00 Interior

Silvia Rodríguez vive en Berisso desde el año 1974, pero nació en la localidad de Punua, departamento Loreto, en la casa de sus abuelos Dominga y Roque Herrera. Cuando tenía 3 años, su madre Elsa Rodríguez tuvo que emigrar a Buenos Aires en busca de trabajo y ella quedó al cuidado de sus abuelos.

Los primeros recuerdos de Silvia la llevan hasta el añoso patio de tierra de su casa materna: “Recuerdo el inmenso patio de tierra donde mi abuela solía barrer todos los días y mi abuelo por la tarde tocaba su acordeón, era una fiesta: bailábamos haciendo una ronda de niños alegres; llegaba la noche era hermoso contemplar a mi abuela hilando con el reflejo de la luna y la luz de su mechero”.

Rápido sus días de niña comienzan a vivirse en la escuelita rural: “Fui a la escuela de Punua, mi maestra era Julia Chávez (fallecida) a quien recuerdo con tanto cariño. Disfruté de cada momento de mi niñez en ese lugar tan hermoso, la casa de mis abuelos, que hoy hay tan sólo un calicanto; jamás borraré todos esos hermosos de mi alma”.

A los ocho años emprende un viaje que la alejará de su Loreto querido: “Mi abuela viajó a Buenos Aires por tema de salud y yo fui con ella, hoy sigue en mi mente la imagen de ese largo tren que me alejaba de la tierra que me vio nacer. Llegó el gran encuentro con mi madre, un mundo nuevo. Empecé el colegio en Berisso, la ciudad que me recibió, esperaba con ansias que llegaran las vacaciones y obtener buenas calificaciones, para que mi madre me dejara regresar por unos días con mis abuelos en Punua”.

Familia

“Los años fueron pasando y conocí a Rubén Castaño, casualidad de la vida, él es de La Dormida, departamento Loreto. Nos casamos, formamos una familia, tenemos cuatro hijos: Javier, Sergio, Leo y Facundo. Nuestras vacaciones siempre eran planeadas con tiempo y mucho entusiasmo, porque significaban el regreso a nuestro querido Loreto”.

En cada uno de los regresos, Silvia y Rubén fueron cultivando en sus hijos el amor por Loreto, su historia y su particular cultura, enraizada en una profunda santiagueñidad: “En casa es cotidiano compartir nuestras comidas típicas: empanadas, locro; escuchar nuestra música, disfrutar en cada mate el poleo santiagueño que crece en mi patio bonaerense, como en el pago, hacer el pan casero. A mis 55 años y 40 de matrimonio, la vida me sorprende con 9 nietos que son nuestros tesoros, nuestras guías, y más feliz me siento cuando me dicen ¿’abu’, me llevas a Loreto?”.

Asueto municipal para Loreto en el día de su aniversario

En el marco de un nuevo aniversario de la “Capital del Rosquete”, las autoridades de la comuna decretaron asueto municipal.

Aún así, sigue vigente la convocatoria para la entrega de tarjetas sociales: “Este jueves (por hoy) se llevará a cabo la tercera entrega de tarjetas Alimentar en el CIC de la ciudad de Loreto, en el horario de 7 a 14. Deberán presentantarse los beneficiarios con su respectivo DNI. Acompañamos el padrón que detalla nombre y DNI de los beneficiarios cuyas tarjetas se encuentran disponibles”, informa la página de Prensa de la comuna.

Además, con motivo del 137º aniversario de la ciudad de Loreto, se realiza un concurso fotográfico: “Subí una foto a la página Loreto Cultura con tus datos. La foto con más reacciones ganará importantes premios”, invitan.