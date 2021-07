Icaño celebra 130 años como pueblo con la esperanza de un mejor futuro

15/07/2021 - 03:20 Interior

Icaño sobrevive a los desafíos actuales, con la pandemia de coronavirus como principal enemigo, pero con una vocación de crecimiento a la que no se resignan sus autoridades y habitantes. La historia de Icaño se sigue construyendo con esfuerzo y tesón de sus habitantes que la hacen día a día.

Famoso por sus tradicionales trincheras de carnaval -donde el barro, el agua y la música llenan de alegría a miles de almas cada febrero- y por su marcha de los sulkys como homenaje al vehículo de tracción a sangre que todavía es utilizado por los lugareños. Este pedazo de tierra llamado Icaño suma este 15 de julio 130 años de su creación como pueblo. Se recuerda en esta fecha que la Cámara de Diputados dictó una ley mediante la cual creaba el pueblo de Icaño, aunque ello no implica que, antes de esa fecha, no hubiese existido población, ya que, aparentemente es el poblado más antiguo del departamento Avellaneda.

El presente encuentra a esta localidad santiagueña y a sus autoridades enfrentando diariamente los avatares por la pandemia de Covid-19. Es por eso que, por segundo año consecutivo, los festejos no tendrán el carácter festivo y masivo de otros años, sino que también se harán de manera virtual como una forma de seguir protegiendo la salud de todos sus vecinos.

Actualmente esta pujante localidad tiene más de 10 mil habitantes, con numerosos parajes rurales que lo rodean y dan vida diariamente. Por eso es considerado uno de los núcleos poblacionales más antiguos de Santiago del Estero.

Icaño no solo es sus sulkys y sus trincheras, también atesora una rica historia indagada por los hermanos Wagner, grandes arqueólogos que se enamoraron de este terruño y entregaron su vida para investigar la ancestral cultura del lugar. Ellos residieron allí, luego de emigrar desde Francia sólo para realizar sus grandes investigaciones y descubrieron una cultura a la cual asignaron parentesco con las civilizaciones cretense y etrusca.

Icaño está ubicado a 185 kilómetros al sudeste de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional Nº 34, que acerca a las provincias del Noroeste al Litoral. Según notas de Alfredo Gárgaro, la voz Icaño proviene del nombre de un pueblo indígena, radicado sobre la margen derecha del río Salado. Por su parte, Andrés Figueroa sostuvo que esa palabra corresponde a chingolo –icancho, en quichua-, por la abundancia de este pájaro en la región.

También la historia de este pueblo está vinculada a la vida ferroviaria. Recién en 1890 se inauguró el tramo entre las ciudades santiagueñas de Pinto y La Banda. A la vera de los rieles fueron creciendo poblaciones, entre ellas, cobró fuerzas la estación Icaño. Esto motivó la llegada de inmigrantes italianos, árabes, judíos, alemanes, franceses, norteamericano, españoles, checoslovacos, ucranianos, que junto a la población criolla fueron forjando este pueblo.

En Icaño están sepultados los sueños y grandezas de la epopeya colonizadora e industrial, la de don Esteban Rams y Rupert, que intentó con el General Antonino Taboada en el siglo XIX, la magna empresa de la navegación del río Salado, llegando hasta el paraje Navicha.

La firma Barbel Mutal y Compañía fue la primera que se estableció en la zona, con un aserradero en el año 1889, para explotar los bosques vírgenes que entonces existían.

La primera escuela pública se abrió el 1 de abril de 1891, con la concurrencia de 51 alumnos, siendo su preceptora doña Trinidad Luna. Hoy es la escuela N° 56 “Absalón Rojas”. El Registro Civil se creó en 1907, su primer encargado fue don Clemente Rodríguez.

También había un polígono para la práctica de tiro al blanco, que era regenteado por el Ejército Argentino. Por su parte, el cine-teatro Bercoff contaba con 365 butacas.

En 1904 se editó el periódico “El Icañense”, dirigido por Luis Contreras. La imprenta que lo hizo posible había costado alrededor de mil quinientos pesos y fue adquirida por medio de acciones entre los principales vecinos del lugar.

Icaño es también reconocido por su apasionada vida deportiva. En 1905 se creó el primer club de fútbol, el Atlético Icaño. Posteriormente, fue fundado el Club Alumni, archirrival deportivo de Atlético incluso hasta la actualidad.

“Nuestros recursos económicos y humanos, tiempo y esfuerzos están puestos 100% en la lucha contra el Covid”

No habrá celebraciones presenciales en Icaño por su 130° aniversario. “Llega un cumpleaños más de nuestra localidad, pero estamos pasando una situación muy complicada, no solo aquí sino también en el país y el mundo entero. Será otro año más en el que no podremos festejar como quisiéramos con la gente, con nuestros sulkys, con nuestro fogón y tantas cosas muy nuestras. En otro momento podremos celebrar. Hoy lo único que deseamos es que ojalá pase pronto la pandemia y no sigamos lamentando los innumerables problemas y pérdidas que estamos teniendo”, explicó el comisionado municipal Juan Marcelo Navarro, quien junto a su secretario, Luis Eduardo Herrera, presiden la comuna.

El municipio es la caja de resonancias de sus vecinos y con más razón en la lucha contra el Covid-19 que desde marzo de 2020 se inició y no se detuvo hasta el presente. “Nuestros recursos económicos y humanos, tiempo y esfuerzos están puestos ciento por ciento en la lucha contra el Covid y gracias a Dios dentro de todo la podemos llevar adelante. Para ello, contamos con una ambulancia del municipio; con una enfermera profesional que se puso al frente de toda la situación; con el trabajo de los tres choferes de la ambulancia, más los enfermeros contratados por la comuna se ha logrado atender todo lo relacionado con la pandemia”, agregó.

Icaño ha tenido registros altos de positividad entre el 6 de mayo y hasta el 6 de julio de este año. “Registramos en dos meses casi 160 casos positivos, de los cuales hay 11 fallecidos. Es muy doloroso lo que nos toca atravesar y ojalá se vaya mejorando toda esta situación. Hemos aprendido mucho y hacemos todo lo que podemos de la mejor manera para cuidar la salud de la población. Recursos, logística, tiempos y todo está dedicado a luchar contra esta emergencia sanitaria”.