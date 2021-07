Víctor Araujo, intendente: "Hacer de Fernández un lugar del que todos nos sentimos orgullosos"

25/07/2021 - 22:38 Interior

Como intendente de esta ciudad y con la tranquilidad de que vamos por el camino que nuestros antepasados nos marcaron, quiero agradecer a cada uno de los vecinos que confían y nos acompañan en el crecimiento de nuestra ciudad, la ciudad de todos. A las instituciones, que hacen grande a nuestra comunidad y a todo el pueblo que trabaja día a día para hacer de Fernández un lugar del que todos nos sentimos orgullosos.

En estos dos años y medio, nuestra gestión trabajó bajo la mirada de convertir definitivamente y a largo plazo, a nuestra ciudad, en un lugar con una población de espíritu joven y llena de sueños, motivos por los cuales hemos querido responder a esos anhelos que hoy como gobierno nos corresponde fortalecer, escuchar a todos nuestros habitantes, brindándoles oportunidades desde todos los sectores. Es nuestro deseo continuar con un gobierno cercano y que atienda las necesidades y proyectos de la gente que eligió esta ciudad como su lugar en el mundo.

Deseamos que estos 131 años de vida que nuestra ciudad está cumpliendo no sean en vano, recordemos nuestro pasado para ver nuestro presente. No me quiero olvidar de quienes nos acompañan desde el cielo; lamento profundamente los fallecidos por esta pandemia y les pido pronta resignación a sus familiares. Ellos también son parte de este momento, del cual nuestra ciudad no es ajena.

Bendiciones a cada familia fernandense. Feliz cumpleaños, “Capital del Agro”, felices 131 años de vida institucional. l