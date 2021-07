Fernández celebró sus 131 años con anuncio de obra del hospital zonal

27/07/2021 - 00:11 Interior

La ciudad de Fernández celebró ayer su 131° aniversario con restricciones debido a la pandemia de coronavirus, pero con la ejecución de obras y el anuncio de un nuevo edificio para el hospital zonal "Dr. Rudecindo Cazzaniga".

El acto se desarrolló en San Martín y Jesús Fernández, con la presencia de autoridades locales y provinciales, además de representantes de instituciones intermedias y vecinos, quienes respetaron el protocolo sanitario vigente.

La titular del Concejo Deliberante local, Gladyz Iturre, presidió el acto al encontrarse a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, debido a que el intendente Víctor Araujo cumple el aislamiento obligatorio porque contrajo Covid.

Luego de la presentación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad, se procedió a la bendición religiosa del sacerdote Vicente Avellaneda, quien hizo un pedido especial por las víctimas de la pandemia y por las familias que perdieron seres queridos.

En su mensaje, Iturre lamentó no poder celebrar este aniversario como se acostumbraba, no obstante resaltó que "a pesar de la pandemia, las obras y actividades en la ciudad no se detuvieron".

Luego de destacar el apoyo del gobernador Gerardo Zamora y del diputado nacional Daniel Brué para la concreción de distintos proyectos, anunció el pronto inicio de los trabajos para el nuevo edificio del hospital zonal, obra que será ejecutada por la provincia.

También detalló los frutos del programa de Viviendas Sociales, la instalación de una bomba de agua potable en Pozo Suni para 60 familias; la construcción de una terminal de ómnibus pronta a inaugurar; ampliación del cordón cuneta; obras en el predio ferroviario y la creación de un centro de monitoreo de seguridad, entre otros.