Mañana se desarrollará una campaña de donación de sangre en Añatuya

03/08/2021 - 01:30 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) Los primeros miércoles de cada mes, personal del Ministerio de Salud de la Provincia concretará la Campaña de Donación de Sangre.

Mañana miércoles 4 de agosto, desde las 9, se realizará la campaña en el Centro de Convenciones Añatuya, confirmaron las autoridades sanitarias locales.

Voluntarios

Los organizadores explicaron que las personas que pueden donar sangre de manera voluntaria deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos y gozar de buena salud.

Además, señalaron que, para donar, no es necesario estar en ayunas y se puede repetir la donación cada 8 semanas.

Seguro

Es importante saber que no existen riesgos para el donante porque no ocasiona trastornos, no engorda y los materiales que se utilizan hacen de la donación un acto seguro y sencillo y de gran trascendencia porque ayuda a salvar vidas, destacaron.

Para concretar este acto solidario, los donantes deben acercarse al CCA portando su Documento Nacional de Identidad, Cédula, pasaporte o carnet de conducir.