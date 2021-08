Mantenimiento en el Jardín de Infantes N° 22 "Capullito" de San Pedro

14/08/2021 - 20:59 Interior

En el marco del fortalecimiento de instituciones educativas que lleva adelante la Municipalidad de San Pedro de Guasayán, empleados de la comuna realizaron tareas de mantenimiento en el Jardín de Infantes Nº 22 "Capullito".

"Estamos dando respuestas a pedidos de la comunidad educativa de nuestro pueblo y estamos orgullosos de poder decir que esto es un claro ejemplo que lo estamos haciendo juntos, lo que permite un mejor crecimiento y desarrollo de nuestros changuitos", expresó el intendente interino, Luis Diaz, en reemplazo de José Nour, quien se encuentra de licencia médica.

En ese marco, los empleados municipales realizaron cambios de artefactos con balastos y arrancador por tubos LED de vidrio de 18 watts; además de la correspondiente iluminación al perímetro del jardín de infantes. Mejoras que eran necesarias en este establecimiento educativo de San Pedro de Guasayán.

Desde la entidad agradecieron al municipio la permanente preocupación por contribuir al trabajo realizado por la comunidad educativa del jardín, con el objetivo de mejorar las condiciones de docentes y alumnos.

Finalmente, Díaz sostuvo que "desde la gestión a cargo del intendente Nour consideramos que no hay posibilidad de aprender si no brindamos las condiciones y herramientas para la educación de nuestros hijos; y si no hay educación no hay futuro para ellos".