En Herrera continúa la vacunación antiCovid

20/08/2021 - 14:07 Interior

HERRERA Avellaneda (C) Cientos de personas que no pudieron colocarse la primera dosis, concurrieron ayer al vacunatorio para poder inmunizarse contra el Covid-19.











"El operativo estuvo destinado a personas mayores de 18 y mamás embarazadas. En el caso de las primeras dosis son para personas con o sin riesgo, muchos que reprogramaron el turno, aunque en su mayoría personas que no querían colocarse la vacuna, y que luego tomaron conciencia de la importancia y vinieron a hacerlo".

"Esto nos alegra mucho, porque la vacunación es em método más efectivo para reducir los síntomas severos de la enfermedad, además de los cuidados personales que son conocidos por todos para prevenir los contagios", indicaron los responsables sanitarios del operativo.