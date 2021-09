Cómo vivieron los contagios dentro de la Colonia Jaime y cómo superaron al Covid

04/09/2021 - 23:04 Interior

Los matrimonios y sus hijos pequeños conviven en sus cuartos, que están equipados con su respectivo baño y una sala. Pero la cocina es una sola para todos y el comedor también es comunitario, comparten las comidas todos los días, además de los espacios de trabajo, que son varios: el tambo, el apiario, la cría de cerdos, la huerta, los sembrados, las granjas (puntos de venta en La Banda), convergen regularmente en un SUM, etc. Desatada la pandemia del coronavirus, la posibilidad de un contagio los desvelaba. Pasaron un año y ocho meses (fue todo un récord de nivel mundial seguramente) libres del virus. Pero finalmente les llegó, a pesar del estricto protocolo seguido hasta entonces. Y los hizo tambalear.

El primer caso

Sobre aquel momento cuando apareció el primer contagiado, Marcela Lazo, presidenta de la Asociación Civil Colonia Jaime y vocera de la comunidad, recordó: “Fue una sorpresa porque estar un año y 8 meses como comunidad sin tener ningún caso, fue para nosotros muy valioso, de mucho esfuerzo, por supuesto. Y cuando aparece el primer caso positivo, realmente, nos afectó mucho emocionalmente. Pero bueno, teníamos que continuar, saber dónde estábamos parados. Por un lado, nos generó angustia, temor, por la forma de vida que tenemos: compartir un comedor, la cocina es una para todos. Eso hacía que nos preocupara más intensamente”.

“A partir de ahí empezamos a tomar medidas. Llamamos a la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, quien muy oportunamente nos dijo ‘protéjanse haciendo burbujas de familias’. Ahí nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer, y eso entiendo que fue uno de los mecanismos más rápidos y eficaces para prevenir los contagios. Un jueves nos informaron el positivo, ese sábado una bioquímica amiga nos hizo unos test rápidos, aparecieron cuatro positivos, que es lo que nos llevó a tomar medidas diferentes. Ya empezamos a preparar a las personas. A los que tenían síntomas, todos en burbujas con sus familias”.

Dividir la unión

Ante el fuerte sentimiento de comunidad que se impulsa y se vive cotidianamente dentro de la colonia, Marcela describió cómo los afectaron las medidas de aislamiento: “El viernes, cuando se decide hacer las burbujas de familias y el comedor queda vacío, la verdad, hicimos crisis, fue un llanto que empezó uno, otro y otro, porque el impacto fue fortísimo. Nunca lo habíamos experimentado”.

“El sábado, con los positivos que se iban sumando, la angustia fue muy grande, sentimos un bajón. Nos preocupaba cómo iba a responder nuestro sistema inmunológico. Había jóvenes que dieron positivo y habían estado con personas mayores, también una de las chicas que tiene el hermano con dificultades y que lo podría afectar”, relató aquellos momentos iniciales.

El cambio

“Eso fue el sábado, el domingo. De ahí fuimos trabajando en nosotros, buscando estar tranquilos, ayudar con la alimentación, los tés, todos los cuidados materiales, barbijos, hacer lo que la médica nos decía: ‘Si hay síntomas, esta receta se va a aplicar’. También recibimos los cuidados de dos licenciadas que venían a ver cómo saturaban, etc. Y a la vez, trabajar el amor, la aceptación a la situación. En ningún momento hicimos por renegar, enojarnos con la situación. Ya estábamos en esto, nos dolía, pero había que aceptarlo. Esto nos va a enseñar algo, vamos a aprender de esta situación. Nos mandábamos mensajes a través de un grupo, todas las mañanas, para darnos aliento unos a otros. A su vez, en el momento de repartir la comida, transmitirle a los que estaban aislados buena energía, buena onda, que estén bien. Y eso también ayudó mucho, la predisposición de todos y cada uno, el respeto por el protocolo, no hubo resistencia. Después empezamos a trabajar cada uno en sí mismo, en familia y, a través de los mensajes, trabajar todos en conjunto, generar más amor, conectar con el amor, cosas que a veces uno, sin querer, las deja de lado”.

Reponer la comunicación fue vital

Amén de los grupos que hasta ahora manejaban por Whatsapp (hombres, mujeres, Consejo Directivo), por esta situación particular crearon un nuevo grupo con todos: “Ahí se informaba, se saludaba, se contaba si alguien tenía algún síntoma o avisaban si alguien se iba a aislar. Era informativo y también para mantenernos unidos. Jugó un rol importantísimo porque a través de Whatsapp allanábamos un montón de caminos: ‘Ya mandamos la comida’, ‘hoy tenemos tal menú’, ‘¿alguien necesita algo?’, ‘traeme pan’”, cuestiones cotidianas del día a día.

Pensar los vínculos, lo pendiente, la muerte

Para esta comunidad, que hace del análisis de los vínculos un constante campo de reflexión, esta circunstancia no fue la excepción, ya que esta pandemia, entendida como una amenaza global, puso a muchos frente a una realidad dolorosa e inevitable: “La epidemia te pone en contacto con la muerte. Uno siente que vive una situación que puede estar o no estar. Personalmente, a mí me hizo sentir desde el primer momento que no me quede ningún deber por hacer; que si tienes que decirle algo a alguien decíselo, hacelo, porque es el mejor momento, uno no sabe si mañana va a estar. Así lo hemos sentido muchos”, relató Marcela.

A ello agregó a lo que los enfrentó esta situación: “Después, el respeto y el valor hacia los mayores, hacia los niños, hacia cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Había personas que nos decían ‘eh, tantas semanas van a estar con las granjas cerradas (donde venden sus productos en La Banda). Y sí, porque queremos hacer las cosas bien. Porque no queremos ni exponernos nosotros ni exponer a nadie. Si eso significaba un decaimiento económico, había que aceptarlo. No podíamos salir a comprar ni hacer nada. Hay que aceptar esa situación, es fundamental”.

Acerca de las herramientas para empezar a salir adelante, contó: “Desde ahí, vino un trabajo interior: sentir el olor de cosas que no percibíamos, el gusto que nunca saboreamos, pararnos, escucharnos, mirarnos, el abrazo, nosotros nos abrazamos mucho. Y el hecho de estar parados, impactó en nosotros. Todos esos límites que nos pone el Covid, nos da dos posibilidades: los rechazas o los aceptas. En el primer caso, uno puede agravar la situación. Si los acepta, uno ayuda a que pase a ver el mensaje que trae de amor, de unión, de valorar, de acercarse al otro, tantas cosas que a veces no las tenemos en cuenta”.