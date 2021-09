ALBA ROJAS DE VAGLIATTI: MEMORIA VIVA DE LAS TERMAS

06/09/2021 - 02:46 Interior

Sentada al frente grabador, Alba Rojas de Vagliati recordó su temprano inicio en el mundo de las letras. “Mi papá me hacía leer libros para que después le contara”, expresó la escritora, ratificando el vínculo entre la lectura y la escritura de la mayoría de los literatos.

Alba comenzó como escritora de poesías, con las cuales obtuvo premios. Luego, según su relato, al ver que existían muchas contradicciones sobre la historia de la ciudad, comenzó a recopilar información sobre el pasado termeño.

“He conocido a tanta gente en Las Termas, porque siempre he vivido aquí. Siempre me he dedicado a hablar con la gente, a preguntarle cómo era la vida antes. Hice un trabajo de campo recolectando ciertos datos que no podía encontrar en revistas y diarios muy antiguos. Todo lo iba juntando, me ha costado muchísimo. He leído muchos libros, y tomando los datos de la comunidad contados de manera oral, que después tenía que cotejarlos”.

Durante muchos años fue realizando una amplia investigación, incluso visitando el archivo municipal, el de los diarios La Gaceta, EL LIBERAL, el Boletín Oficial de la provincia, recopilando antiguos periódicos de la ciudad e incluso el boletín parroquial. Finalmente fue el momento de la aparición de su libro denominado “Las Termas de Río Hondo: Ecos del pasado”.

“Me ha costado muchos años, pero mi nieto Diego Puig me ayudó a compaginar, a unir, porque yo tenía escritos en un lado y otro”, detalló Alba, quien aún sigue trabajando para lanzar otro libro, el cual ampliará información omitida o que fuera contada de forma breve en la primera publicación. El tiempo que demandará esta nueva obra dependerá de su fortaleza, y ella misma lo explica: “Hace tres meses perdí a mi hija y aún me cuesta”.

A pesar de esta situación, ella anhela que antes de la edición de su nuevo libro, pueda poner en marcha el Museo Histórico de la ciudad.

Se trata del espacio cultural que fuera cerrado hace un par de años, tras más de una década de presencia en la ciudad mostrando el origen del pueblo.

Ella fue la impulsora del proyecto que se plasmó en la sede de la Dirección de Turismo de la provincia. Actualmente, las reliquias del museo se encuentran diseminadas en la parroquia local, la Asociación de Hoteles y su casa, a la espera de un espacio físico, donde pueda mostrar parte de la identidad de una ciudad para locales y visitantes, como lo hizo siempre, de manera libre y gratuita.

Doña “Perla”, como la llaman cariñosamente, no descansa, y pese a los avatares de la vida, con su fe se fortalece y es una agradecida de tantas personas que la ayudaron. Recuerda con cariño a cada una de ellas, pero en especial a todos los que habitan la ciudad que ama, a los que les pide que nunca abandonen el legado de la identidad termeña.