VIDEO | Un locutor friense, elegido para ser la voz de Netflix Latinoamérica

06/09/2021 - 08:03 Interior

FRÍAS, Choya (C) Martín Rodríguez Sabagh es un friense radicado hace dos décadas en la ciudad capital de Córdoba, en donde trabaja como locutor profesional.

Su voz, que se distingue entre las principales de la Argentina y se puede escuchar en avisos publicitarios de marcas internacionales, esta vez vuelve a estar entre las principales de este selecto ámbito profesional, al haber sido seleccionada en un casting en la Argentina para la plataforma Netflix Latino.

Sobre este importante logro, relató: "El 26 de agosto, día anterior al Día de la Radio, me llama mi amigo Gustavo Suárez para un casting de locutores para la compañía. Nos presentamos varios colegas de todo el país a quienes respeto y admiro", contó quien es la voz de spot oficiales de los gobiernos de la provincia de Santiago del Estero y de Córdoba.

Continuó: "Finalmente me eligieron y el día de la radio nos juntamos con 20 personas de la compañía de distintas partes del mundo (vía zoom) para la dirección de las acciones de marketing del lanzamiento de la 5ª temporada; en principio me habían elegido para ser la voz del tráiler (tono épico) sólo para la Argentina. En el momento de la grabación cambian la estrategia y hacemos no sólo Argentina sino también 'latam' Latinoamérica".

El friense contó además que "la acción de marketing fue poner en las principales ciudades como México, Argentina y Chile enormes monumentos a los caídos de la Casa de Papel", dejando entrever que habrá un próximo caído y los que seguimos la serie sabemos cuánto nos cuesta ver a nuestros personajes morir".

Martín fue ganador de un Martín Fierro en 2003, hace 22 años que está en "la Docta" y lleva más de 30 de profesión, ahora destacó su agradecimiento especial "a Sebastián Llapur, quien acercó distancias con México para este casting y por propiciar desde ahora formar parte de la agencia de 'locutores México' con el representante de Start Talent VoiceOver del lugar donde la industria de la publicidad y el doblaje son los número 1 y también a mi querido estudio Hi Fi y a toda su gente: Juan Massaria, Turco Juri Nam y por supuesto Gustavo Suárez", finalizó.