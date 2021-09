El Concejo de Campo Gallo designará hoy al nuevo intendente

24/09/2021 - 00:39 Interior

CAMPO GALLO, Alberdi. Cumpliendo con lo establecido por la ley de Municipalidades Nº 5.590, el Concejo Deliberante de Campo Gallo convocó para hoy, a las 20, a una sesión ordinaria para la designación del nuevo intendente de la ciudad cabecera del departamento Alberdi, quien deberá completar el mandato de José Vittar, quien falleció este miércoles 22.

"Joselo", como era conocido por todos en su ciudad y alrededores, falleció en horas de la madrugada producto de un paro cardiorrespiratorio. Sus restos fueron sepultados ayer, luego de una emotiva despedida de miles de vecinos en su Campo Gallo natal.

Acompañaron en este doloroso momento a sus familiares el gobernador Gerardo Zamora, además de miembros del gabinete provincial, amigos y vecinos.

Despedida

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Patricia Bertini dedicó palabras a su difunto esposo.

"Fue un padre íntegro, una persona honrada, dedicada a su pasión que era la política. Esto es morir por la causa, porque nunca tenía tiempo para él, poco tiempo para la familia y mucho tiempo para su Campo Gallo querido, que también era su pasión. Quería que todos vivan bien, que tengan sus viviendas, que no les falte el agua. Ahora me hablaba de plazas para que la gente pueda distraerse, y muchos proyectos más", expresó.

"Hago un llamado para que su sacrificio no sea en vano; que todo lo que consiguió para Campo Gallo no se pierda, que no entremos en discusiones estériles y que sepan honrarlo como se merece, porque él literalmente entregó la vida por su Campo Gallo. Sus hijos tienen la alegría y tranquilidad de saber que nunca van a escuchar algo malo de su padre. El pueblo lo despidió con tanto cariño. Ahora los que quedan tienen la responsabilidad de continuar con su legado", concluyó.