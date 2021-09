La cultura en las venas

24/09/2021 - 02:14 Interior

a cultura, en el sentido de “conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo”, pareciera que está siempre esperando ser contada por aquellos que aún no pueden hacerlo, porque no están, porque no llegaron, porque aún no nacieron. Esta no coincidencia temporal, entre el acontecer de una cultura, expresada en “hechos culturales”, y el que interpreta esos hechos, suele hacernos pensar que, sólo es posible hablar de la historia de una cultura y no de cultura en sí. Quizás resulta difícil tomar esa perspectiva quien piensa, reflexiona o siente ser parte de una cultura, porque está teñido del hoy y de los sucesos que lo tienen como protagonista o testigo.

Imagino una cultura friense nutrida del distanciamiento geográfico de cuatro capitales provinciales, que la ubica en el centro de una micro región, con la consabida interacción entre lo que da y recibe de influencia. Un notable resultado de esto es la característica tonada de sus habitantes, que se emparenta con las provincianas, pero no llega a identificarse con ninguna de las cuatro que la circundan.

Otro elemento a tener en cuenta ha sido la mutación a lo largo del tiempo de su producción económica que, a grandes rasgos, se manifestó como forestal, importante prestadora de servicios ferroviarios, desarrolladora de micro y macro industrias y productora agrícola en crecimiento.

La conformación de la “cultura friense” es el carácter de atracción de habitantes de las localidades vecinas, aspecto que la destaca desde que fuera fundada como Villa Únzaga y sobre lo que hay mucho por profundizar en ese aspecto. Hoy opté por referirme a un par de hechos que, a mi parecer, resultan sorprendentes respecto de localidades de similar tamaño en el país.

Uno es el importante número de artistas folclóricos frienses que han tenido participación en los eventos más importante de este género en el último decenio. Lejos de ser esto un producto azaroso, muestra el resultado de hechos que, concatenados a lo largo del tiempo, han repercutido en una firme expresión (en cantidad y calidad) del arte musical folclórico, sea éste un fenómeno buscado o de surgimiento espontáneo.

Otro acontecer, dentro de la producción musical de raíz folclórica, es el significativo número de composiciones de este género que han surgido en los últimos tiempos, referenciando una localía en la temática de estas creaciones. Es evidente la aparición de una camada de jóvenes autores y compositores que, sumados a otros no tan jóvenes, han optado por contar, poética y musicalmente, sus inspiraciones en lo cercano, en lo próximo, en lo íntimo. Acaso como la resultante de un insatisfecho sentir de pertenencia, al interpretar temas musicales que expresan otros lares, estos cultores de la música buscan, en su propio lugar, algo que los identifique, los represente o los trascienda. Es posible imaginar un crecimiento de esta veta de musicalidad friense como un caudal que se alimenta a sí mismo.

Aun, con la imposibilidad de aventurar futuros en los hechos artísticos que conforman -junto a otros- una cultura, es válido el surgimiento, estímulos primigenio, insondable y anónimo como suelen ser los hechos fundacionales que identifican a los pueblos. l