El objetivo está en el horizonte

24/09/2021 - 02:24 Interior

maginar el mundo sin deporte es como pensarlo sin pinturas artísticas, sin música, casi como si nos faltara el aire. El deporte es uno de los pilares fundamentales en el que se edifica el ser, juntamente con lo intelectual y lo espiritual. Es el motor que debe mover el bienestar de mente cuerpo y espíritu para salir adelante en estos 147 años.

La disciplina que hoy tomo como ejemplo para graficar ese motor que en cada amanecer mueven los frienses es la única en la que quien la ejecuta no necesita elemento externo, es transversal socialmente, inclusiva en cuestiones de género y amplia en edades: el aerobismo

Diariamente, a cualquier hora, ya sea en caminos solitarios, calles, plazas y parques, vemos a nuestra gente, caminantes y corredores, que marchan decididamente a abrazarse con la vida. Seguramente algún descuidado se preguntará ¿hacia dónde van? ¿De qué huyen? La respuesta inmediata es que van hacia el horizonte. Escuché decir alguna vez que quien corre huye de algo, idea que comparto plenamente. Quien corre huye de lo estructurado, del confort, de las angustias y los miedos que de algún modo todos y todas padecemos. No es sencillo comprender a esta gente que marcha aparentemente sin rumbo, posiblemente solo se comprenda cuando te sumas a esa marcha, de la cual es difícil volver.

En Frías tratamos de ir mucho más allá de lo físico. Es emocional y espiritual. A través del mismo se pueden controlar la ansiedad y la ira. Es un viaje hacia lo profundo de nuestro interior. Es por eso que considero que es necesario correr como se vive: con el corazón en calma y la frente en alto. Tiene el aerobismo la particularidad de ser individual (no individualista), pero puede ser realizado grupalmente. Cuando esto sucede dejamos de lado el ego, calmamos nuestra ansiedad, nuestros miedos, nos despojamos de prejuicios, nos reconocemos en el otro o la otra y esa liviandad hace nuestros pasos más ágiles casi sin darnos cuenta.

Cuando pareciera que ya no hay salidas, cuando las sombras de las dudas no nos permiten avanzar, cuando nos acosan las tristezas, es en ese momento cuando debemos comenzar a marchar en largas caminatas, o trotar. Allí se encontrarán con un mundo nuevo, con una concepción de la vida totalmente distinta. Despójense de cargas, no interesa el ritmo, siempre habrá alguien que compartirá un viaje de libertad. l