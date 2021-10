Orellana Lucca encabeza la reapertura del espectáculo “Me encanta Frías”

13/10/2021 - 22:46 Interior

FRÍAS, Choya (C). Mañana, en el playón de la ex terminal de ómnibus, ubicada en el microcentro de la ciudad, se realizará nuevamente el espectáculo denominado "Me encanta Frías, Especial Día de la Madre", luego de las restricciones sanitarias que limitaron más de un año las actividades, a raíz de la pandemia de coronavirus.

El espectáculo es organizado por la comuna local y dará inicio a partir de las 20. Según informaron los organizadores, actuarán artistas locales con la presentación especial del Dúo Orellana Lucca y de Morena Cantante junto a Pochy Chávez en la obra "Yo soy Morena con música y humor".

Esa noche también habrá premios sorpresas y el sorteo de una motocicleta 0 km entre todas las mamás que estén presentes.

Finalmente, explicaron que la Feria de la Economía Social también estará presente desde las 20 en la plaza 9 de Julio junto a artesanos y emprendedores de la ciudad.