Se realizó una ''Marcha de los Bombitos'' por el ''Día de la Tradición''

11/11/2021 - 22:53 Interior

En alusión al Día de la Tradición, los pequeños del Jardín de Infantes Nº 10 "Rita Latallada de Victoria" de la ciudad de Fernández, realizaron La "Marcha de los Bombitos", una propuesta que lleva 10 años de realización y que fuera autoría de la profesora de música friense, Analía Díaz.

Es el bombo un instrumento que muy arraigado en la cultura santiagueña y argentina como símbolo de realzar los rasgos tradicionales de la identidad, ha sido el puente de unión entre niños, padres y docentes.

La profe Analía, hoy integrante de la Fundación Patio del "Indio" Froilán, contó que "el trabajo que se realiza con esta comunidad educativa de este jardín, sobre este proyecto en particular, consiste en la elaboración del instrumento tradicional; en este caso nos inclinamos por el bombo y de cuya construcción participan los niños, docentes y padres, y son estos instrumentos con los cuales luego los lucen participando en el desfile".

Por la pandemia, el año pasado no se pudo realizar esta actividad de forma presencial. Si bien Analía ya no trabaja en esa institución, fue invitada a participar este año. "Me sentí muy feliz, plena y agradecida en mi corazón por el cariño y la contención que esta casa me guarda siempre para mí, sin dudas fue un momento muy feliz el que he vivido", sostuvo.

La directora, Prof. Lucía Miranda, remarcó la participación de los niños y agradeció el acompañamiento de las familias.